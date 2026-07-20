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Швейцарски журналист разби ФИФА: Парите ще потекат, а всички ще бъдат поканени да мълчат

Швейцарски журналист разби ФИФА: Парите ще потекат, а всички ще бъдат поканени да мълчат

20 Юли, 2026 18:29 798 6

  • фифа-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026-
  • давид лемос

Това без съмнение беше най-комерсиалното Световно първенство в историята, а също и едно от най-политизираните

Швейцарски журналист разби ФИФА: Парите ще потекат, а всички ще бъдат поканени да мълчат - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Рекламни паузи, маскирани като почивки за разхлаждане, отмяната на червения картон на Фоларин Балогун, сомалийският съдия Омар Артан, на когото е отказан достъп до американска територия, и прекомерно високите цени на билетите... В края на Световното първенство швейцарският коментатор Давид Лемос се впусна в дълъг монолог, осмиващ ФИФА за всичките ѝ безскрупулни пропуски по време на турнира. Неговото изказване бързо набра популярност и получи одобрение в социалните мрежи.

“Стигаме до края на този Мондиал“, започна той в ефира на телевизия РТС. „Това без съмнение беше най-комерсиалното Световно първенство в историята, а също и едно от най-политизираните. Джани Инфантино го представи като най-хубавото нещо, случвало се на човечеството, или нещо подобно. То ще донесе повече приходи от всякога. Донесе ни и прекрасни емоции, добри моменти в спортен план и достоен победител.“

„Но няма да забравим – въпреки че стадионите бяха пълни – цената, която трябваше да платят хората без значителни финансови възможности заради своята страст“, продължи той. „Понякога те дори не можеха да влязат в страната, защото националността им не беше „правилната“. Независимо дали става дума за фенове, журналисти или понякога дори съдии, като сомалиеца Омар Артан. Мислим и за неприемливото отношение към отбора на Иран, който не можа да защити шансовете си по подобаващ начин в този турнир.“

След това журналистът изрази гнева си срещу откритата намеса на президента на САЩ Доналд Тръмп, който се е свързал с президента на ФИФА Джани Инфантино, за да бъде отменен червеният картон на Балогун. „Мислим и за случая „Балогун“, въздъхна той. „Понякога с усмивка си спомняме примера от Световното първенство през 1982 г., когато емирът на Кувейт слезе на терена, за да отмени гол на Франция. Тук видяхме как един президент се хвали, че се е обадил на президента на ФИФА, за да отмени наказанието на играч. Политик, който се намеси в сърцето на играта, докато ФИФА твърди, че я поставя над всичко. Очевидно това важи само до определен момент.“

В заключение той изрази съжаление за мълчанието на целия футболен свят пред огромните бъдещи приходи от събитието. „Световно първенство, на което всички мачове се играха на четири четвъртини, а почивката на финала продължи близо 30 минути“, оплака се той. „Кризата има две имена: пари и власт. Днес съществува криза на доверието между много участници в този спорт и ФИФА. През следващите седмици парите ще потекат като река към много федерации и много дейци в този спорт, които ще бъдат любезно поканени да мълчат и да протегнат ръка. Надяваме се, че някои неща ще бъдат забелязани и няма да ги видим отново.“


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 млад еврас

    10 0 Отговор
    Политиците окупираха всичко и спорта вече, тоя оня нямало да играе щото държавата му не била политкоректна и правела еди кво си, политика и икономика нямат място в спорта, то не ни стигат интригите на ФИФА и уредени мачове и залагания та сега и политиката се намеси.

    18:35 20.07.2026

  • 2 Ъхъ

    10 0 Отговор
    Сделките на Инфантилино!

    18:37 20.07.2026

  • 3 ФУТБОЛА ОТДАВНА Е САМО КОМАРДЖИИ

    10 0 Отговор
    Хубавия спорт от детството го убиха.

    18:47 20.07.2026

  • 4 Забравил си

    7 0 Отговор
    Как само гадно и унизително се държаха с иранския национален футболен отбор караваро-ционистите домакини на Мундиала. Недопустимо за спортно мероприятие от такъв ранг. Инфанта да си отива без да го бият.

    18:51 20.07.2026

  • 5 Ха,ха

    6 0 Отговор
    Следващото световно щели да участват поне сто отбора😂😂😴😴па може се хидратират на всеки пет минути примерно ,а мача да е половин час най много, и да има концерти по време на хидратацията😂😂🤿

    18:53 20.07.2026

  • 6 Христов

    0 0 Отговор
    Това световно беше циганско порно.

    19:04 20.07.2026

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