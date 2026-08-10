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Манфред Вебер призова ЕС да създаде центрове за връщане на мигранти в Африка

Манфред Вебер призова ЕС да създаде центрове за връщане на мигранти в Африка

10 Август, 2026 14:34, обновена 10 Август, 2026 14:41 756 5

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Лидерът на ЕНП настоява за обща европейска политика за връщане и предупреждава, че националните решения могат да променят миграционните маршрути

Манфред Вебер призова ЕС да създаде центрове за връщане на мигранти в Африка - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейската народна партия (ЕНП) Манфред Вебер призова Европейският съюз да ускори създаването на центрове за връщане на мигранти в държави извън блока, след като нова миграционна криза в испанския град Сеута постави под въпрос ефективността на европейската политика по външните граници, предава News.bg.

В авторска статия за германския вестник „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ Вебер заявява, че мигрантите, които нямат право да останат на територията на ЕС, трябва да бъдат върнати. Според него европейската политика не може да се основава на продължителни процедури и различия между отделните държави членки, а е необходимо общоевропейско решение.

Повод за призива му е ситуацията в Сеута - испанския град, разположен на северното крайбрежие на Африка и заобиколен от територията на Мароко. В края на юли десетки хиляди мигранти без разрешение за пребиваване са се насочили към града, което предизвика сериозно напрежение по външната граница на ЕС и доведе до човешки жертви.

Вебер посочва Сеута като пример, че тясното сътрудничество между европейски държави и техните съседи може да даде резултат. По думите му Мароко е приело обратно хората, които са били спрени, и така не им е било позволено да продължат към Шенгенското пространство.

Според лидера на ЕНП този модел трябва да бъде разширен на европейско равнище. Той подкрепя идеята ЕС да създаде центрове за връщане в Африка, където да бъдат насочвани хора, които нямат право да останат в Европа. В замяна на сътрудничеството Вебер предлага на държавите партньори да бъдат предоставяни по-тесни търговски и икономически отношения, както и възможности за легална миграция.

Тази идея се вписва в по-широкия европейски дебат за ускоряване на процедурите по връщане. В началото на юни Европейският парламент и Европейският съвет обявиха нови правила, които предвиждат възможност хора без право на престой да бъдат извеждани и към държави извън ЕС чрез т.нар. центрове за връщане.

Вебер настоява още процесът по връщане да не зависи единствено от политическата воля на отделните правителства. Според него, ако една европейска държава не успее да изпълни решение за връщане, това отслабва общата миграционна политика и създава различия между държавите членки.

Лидерът на ЕНП отхвърля и идеята постоянният вътрешен граничен контрол в рамките на Шенген да бъде използван като дългосрочно решение. Според него подобни мерки могат да бъдат оправдани при извънредни ситуации, но не могат да отстранят причините за миграционния натиск.

Вместо това Вебер настоява за засилване на защитата на външните граници на ЕС. По думите му именно общата европейска политика трябва да бъде основният инструмент за контрол на миграционните потоци, а не поредица от национални решения, които могат да имат последици за останалите държави членки.

Случаят със Сеута предизвика и политически сблъсък между Испания и други европейски правителства. Сред най-острите критици на испанската миграционна политика е италианският премиер Джорджа Мелони. Рим въведе граничен контрол за пътуващи от Испания, което на свой ред доведе до ответни действия от страна на Мадрид.

Вебер определя кризата в Сеута като пример за това как решенията на една държава могат да окажат влияние върху цялата европейска миграционна система. Според него политическите сигнали, подавани от националните правителства, могат да променят миграционните маршрути и да насочат нови потоци към други части на европейските външни граници.

Затова според председателя на ЕНП ЕС трябва да премине към по-единна система, при която контролът на външната граница, процедурите за убежище и връщането на хора без право на престой са част от обща европейска политика. Идеята за партньорства с държави извън ЕС, включващи едновременно икономическо сътрудничество и възможности за легална миграция, е представена като начин да се създадат стимули за по-ефективно управление на миграционните потоци.


Белгия
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  • 1 Хитлер

    8 0 Отговор
    Концлагери.Браво!

    14:37 10.08.2026

  • 2 Янко

    9 1 Отговор
    Този като го видя веднага се сещам кой го вози с 200

    14:37 10.08.2026

  • 3 Да ги

    5 0 Отговор
    закара в Зайчарника !

    14:58 10.08.2026

  • 4 кат ми пееш пенке ли кой те слуша

    9 0 Отговор
    същото и с брюкселските дремещи зелки
    дето се готвят за видовден шариата
    булки с бурки
    вместо бира ще пият чай под зоркото око на талибаните в арабо ес

    15:00 10.08.2026

  • 5 хехе

    5 0 Отговор
    Тези центрове ще имат ли комини?

    15:42 10.08.2026

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