Откриха над 20 мъртви щъркели под ел. стълб край Габрово

Над 20 мъртви бели щъркела са открити в района на Габрово, като всички са намерени под един и същ електрически стълб, съобщи д-р Руско Петров, управител на направление „Научно-образователна и природозащитна дейност“ в Спасителния център за диви животни „Зелени Балкани“, цитиран от БНТ.
След получените сигнали за повишена смъртност на щъркели в района на депото край Габрово екип на Спасителния център е извършил проверка на място. Пет трупа на птици, които ще бъдат подложени на ветеринарно-медицинска експертиза, за да се установи причината за смъртта и да се потвърди или отхвърли версията за токов удар.
„Всички умрели птици, които вече са над 20 броя, са намерени под един и същи електрически стълб“, посочи д-р Петров.
Резултатите от експертизата ще бъдат изпратени до съответните институции, включително до Община Габрово, с цел да бъде предприета процедура за обезопасяване на електрическата мрежа в района. По думите на д-р Петров това е необходимо, тъй като стълбовете се използват от мигриращи щъркели като места за почивка.
„Това са млади птици, които в момента са по време на миграция и използват България като място, където да възстановят силите си, за да могат да продължат на юг“, каза той.
Д-р Петров отбеляза, че през последните години в България е постигнат значителен напредък в обезопасяването на рискови участъци от електропреносната и електроразпределителната мрежа. По думите му през последните две-три години при подаване на сигнали за участъци с висока смъртност на птици се наблюдава предприемане на мерки за обезопасяване.
„За последните шест-седем-осем години се обезопасиха доста рискови райони, в които имаше много голяма смъртност на различни видове птици. Спокойно мога да кажа, че за последните две-три години, когато подадем сигнали, виждаме, че след известен период от време тази мрежа се обезопасява“, посочи той.
Проблемът с електропреносната мрежа не е характерен само за района на Габрово. По данни на Спасителния център за диви животни са постъпили множество сигнали и от района на Вълчи дол, Варненско, където също са установени жертви сред белите щъркели по време на миграцията.
„Жертвите от стълбовете в България не са само бели щъркели. Те са и много други различни видове защитени птици на територията на България. Щъркелите просто са по-големи и по-разпознаваеми от самите жители, които ги намират като умрели, и затова сигналите най-често са основно за бели щъркели“, обясни д-р Петров.
При проверки на подобни места са откривани и обикновени мишелови, морски орли, царски орли, скални орли, керкенези и осояди. Според него това показва, че проблемът засяга широк спектър от защитени видове птици.
Междувременно в Спасителния център е постъпил нов сигнал за още две мъртви птици в района на Габрово. Случаят ще бъде допълнително сигнализиран, за да бъде оказано съдействие и да се предприемат по-бързо мерки за обезопасяване на конкретния участък от електрическата мрежа.
Резултатите от ветеринарно-медицинската експертиза на петте трупа ще дадат допълнителна информация за причината за смъртта на птиците и ще бъдат предоставени на компетентните институции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Територия на дегенерати и садисти ....
14:42 10.08.2026
2 Последния Софиянец
14:44 10.08.2026
3 kоkорчо 💋🍌
14:47 10.08.2026
4 Гуньо Простиа
14:52 10.08.2026
5 човек звучи отвратително
14:55 10.08.2026
6 Много
14:55 10.08.2026
7 А бе
15:05 10.08.2026
8 В Пазарджик
Под път и над път.
15:07 10.08.2026
9 Еуропеец
Коментиран от #16
15:19 10.08.2026
10 Коткаджия
Коментиран от #12
15:23 10.08.2026
11 Територията
15:24 10.08.2026
12 Льош човек
До коментар #10 от "Коткаджия":Някой с обувка 46 ти е смачкал пихтията на раменете, затова нямаш обяснение.
15:26 10.08.2026
13 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
15:31 10.08.2026
14 Щъркел с фазомер
15:31 10.08.2026
15 ЗАЩО ЗЕЛЕНИТЕ НЕ СА СИ СВЪРШИЛИ
15:37 10.08.2026
16 братчед
До коментар #9 от "Еуропеец":Кога си излизал от България, че видя кабели под земята? Под земята се полагат само в големите населени места. И у нас, и на вън. И имай предвид, че стълбовете са места за гнездене. Ако всички кабели се положат под земята, ще има екологичен рев, че няма къде да гнездят щъркелите.
16:02 10.08.2026