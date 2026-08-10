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Откриха над 20 мъртви щъркели под ел. стълб край Габрово

Откриха над 20 мъртви щъркели под ел. стълб край Габрово

10 Август, 2026 14:39 1 369 16

  • щъркели-
  • електрическа мрежа-
  • ел. стълб-
  • габрово

Проблемът с електропреносната мрежа не е характерен само за района на Габрово

Откриха над 20 мъртви щъркели под ел. стълб край Габрово - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Над 20 мъртви бели щъркела са открити в района на Габрово, като всички са намерени под един и същ електрически стълб, съобщи д-р Руско Петров, управител на направление „Научно-образователна и природозащитна дейност“ в Спасителния център за диви животни „Зелени Балкани“, цитиран от БНТ.

След получените сигнали за повишена смъртност на щъркели в района на депото край Габрово екип на Спасителния център е извършил проверка на място. Пет трупа на птици, които ще бъдат подложени на ветеринарно-медицинска експертиза, за да се установи причината за смъртта и да се потвърди или отхвърли версията за токов удар.

„Всички умрели птици, които вече са над 20 броя, са намерени под един и същи електрически стълб“, посочи д-р Петров.

Резултатите от експертизата ще бъдат изпратени до съответните институции, включително до Община Габрово, с цел да бъде предприета процедура за обезопасяване на електрическата мрежа в района. По думите на д-р Петров това е необходимо, тъй като стълбовете се използват от мигриращи щъркели като места за почивка.

„Това са млади птици, които в момента са по време на миграция и използват България като място, където да възстановят силите си, за да могат да продължат на юг“, каза той.

Д-р Петров отбеляза, че през последните години в България е постигнат значителен напредък в обезопасяването на рискови участъци от електропреносната и електроразпределителната мрежа. По думите му през последните две-три години при подаване на сигнали за участъци с висока смъртност на птици се наблюдава предприемане на мерки за обезопасяване.

„За последните шест-седем-осем години се обезопасиха доста рискови райони, в които имаше много голяма смъртност на различни видове птици. Спокойно мога да кажа, че за последните две-три години, когато подадем сигнали, виждаме, че след известен период от време тази мрежа се обезопасява“, посочи той.

Проблемът с електропреносната мрежа не е характерен само за района на Габрово. По данни на Спасителния център за диви животни са постъпили множество сигнали и от района на Вълчи дол, Варненско, където също са установени жертви сред белите щъркели по време на миграцията.

„Жертвите от стълбовете в България не са само бели щъркели. Те са и много други различни видове защитени птици на територията на България. Щъркелите просто са по-големи и по-разпознаваеми от самите жители, които ги намират като умрели, и затова сигналите най-често са основно за бели щъркели“, обясни д-р Петров.

При проверки на подобни места са откривани и обикновени мишелови, морски орли, царски орли, скални орли, керкенези и осояди. Според него това показва, че проблемът засяга широк спектър от защитени видове птици.

Междувременно в Спасителния център е постъпил нов сигнал за още две мъртви птици в района на Габрово. Случаят ще бъде допълнително сигнализиран, за да бъде оказано съдействие и да се предприемат по-бързо мерки за обезопасяване на конкретния участък от електрическата мрежа.

Резултатите от ветеринарно-медицинската експертиза на петте трупа ще дадат допълнителна информация за причината за смъртта на птиците и ще бъдат предоставени на компетентните институции.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    27 1 Отговор
    БГ то е смъртоносен капан за хора и животни ....
    Територия на дегенерати и садисти ....

    14:42 10.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    2 9 Отговор
    Ако са убити от ток ще са овъглени.Сигурно са отровени.

    14:44 10.08.2026

  • 3 kоkорчо 💋🍌

    1 12 Отговор
    пилье със зелье

    14:47 10.08.2026

  • 4 Гуньо Простиа

    0 12 Отговор
    Слагайте в буркани

    14:52 10.08.2026

  • 5 човек звучи отвратително

    17 1 Отговор
    От човека по-голямо зло няма!

    14:55 10.08.2026

  • 6 Много

    18 0 Отговор
    лошо знамение .

    14:55 10.08.2026

  • 7 А бе

    14 1 Отговор
    Натурата и зелените гушат пари за нищо правене - не е луд който яде, а

    15:05 10.08.2026

  • 8 В Пазарджик

    7 0 Отговор
    Е пълно с трупове на гълъби.
    Под път и над път.

    15:07 10.08.2026

  • 9 Еуропеец

    11 2 Отговор
    Интересно защо в развитите европейски държави няма такава смъртност? Дали заради кабелите които са под земята? В БГто електропреносната мрежа е с открити жици, като на всеки стълб са поне десетина.

    Коментиран от #16

    15:19 10.08.2026

  • 10 Коткаджия

    5 5 Отговор
    Днес намерих смачкани две гъсеници и един скакалец. Ясно се очертаваше обувка номер 44.5. Не мога да си обясня как може да има такива льоши хора.

    Коментиран от #12

    15:23 10.08.2026

  • 11 Територията

    11 0 Отговор
    Иначе НПО ривът за интеграция на циганите, наливат милиони за прайда и розовите понита а птиците си мрът. Зелените усвояват милиони за забрани на “неудобните” а реалния проблем се заобикаля.

    15:24 10.08.2026

  • 12 Льош човек

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Коткаджия":

    Някой с обувка 46 ти е смачкал пихтията на раменете, затова нямаш обяснение.

    15:26 10.08.2026

  • 13 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 0 Отговор
    Белите щъркели не знаят, че има ток. Обаче черните щъркели, дето си правят селфи на вагоните, на тях как да обясниш?

    15:31 10.08.2026

  • 14 Щъркел с фазомер

    2 1 Отговор
    Късно вече

    15:31 10.08.2026

  • 15 ЗАЩО ЗЕЛЕНИТЕ НЕ СА СИ СВЪРШИЛИ

    8 0 Отговор
    НИИИИИЩО А ЗИМАТ МИЛИАРДИ......

    15:37 10.08.2026

  • 16 братчед

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Еуропеец":

    Кога си излизал от България, че видя кабели под земята? Под земята се полагат само в големите населени места. И у нас, и на вън. И имай предвид, че стълбовете са места за гнездене. Ако всички кабели се положат под земята, ще има екологичен рев, че няма къде да гнездят щъркелите.

    16:02 10.08.2026

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