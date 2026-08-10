Костадин Костадинов: МВнР да попита Илашчук за украинците, които искаха да взривят "Балкански поток"

"Възраждане" приветства решението на Министерството на външните работи (МВнР) най-после да си влезе в правомощията и да привика посланика на Украйна в България.
Костадинов е категоричен, че тя днес трябва да получи нота, с която страната ни я обяви за персона нон грата. Не само заради разбилия се в България украински дрон, но и за намесата ѝ в случая “Баба Алино” и заради случая с двамата украински терористи, хванати у нас.
Припомняме, че през май 2026 г. “Възраждане” внесе искане за изслушване на министъра на правосъдието от “Прогресивна България”.
Необходимостта за провеждането му беше обсъждането на мерки за предпазване от диверсии на обекти от стратегическо значение за националната сигурност на България и осигуряване на независимостта на българската правосъдна система по дела на чужденци и предпазване от вмешателство на съответната чужда държава.
В мотивите си тогава вносителите посочихме, че през месец януари тази година украинските бивши военни Олегсий Тимофеев и Роман Зозуля са задържани по обвинение в шпионаж близо до военен обект в България.
У тях са открити масиви със секретни данни и точни координати на компресорната станция „Расово“ край Монтана, която служи за повишаване на налягането по трасето на „Балкански поток“, както и пълни технически характеристики и точното разположение на три газотурбокомпресорни агрегата в България. Тимофеев и Зозуля са обследвали невралгични точки от трасето на газопровода „Балкански поток“.
Арестите на двамата украински граждани са пазени в пълна тайна в продължение на 2 месеца, когато съдът засекретява делото заради опасност за националната сигурност. Тимофеев и Зозуля, които официално живеят в Испания, са влезли у нас в края на 2025 г. Въпреки че защитата ги представя като инвалиди от войната и търговци на части за телевизори, обвиненията са по Глава първа от Наказателния кодекс – престъпления против републиката. Олегсий Тимофеев е лейтенант, началник отдел „Безпилотни системи“ в украинската армия (ВСУ), който е пенсиониран поради раняване. Роман Зозуля е служил в десантно-щурмовите войски на ВСУ, като също е пенсиониран заради нараняване.
На третия месец от задържането им се иска изменение на задържането по здравословни причини, каквито очевидно са нямали, докато са пътували в Европа и са обикаляли трасето на газопровода.
Според информация в медиите случаят предизвика и дипломатическо напрежение, като сред дипломатическите среди у нас се носеха слухове, че украинският посланик Олеся Илашчук е притискала служебния премиер Андрей Гюров заради делото за шпионаж срещу двамата арестувани украинци и е лобирала за задържаните, отричайки Киев да е взел на прицел трасето, носещо на България 100 милиона евро годишно.
През май единствено “Възраждане” подкрепи внесеното от тях искане за изслушване, всички останали партии - ПБ, ГЕРБ, ПП, ДБ и ДПС гласуваха против или въздържал се.
“Припомняме този случай на управляващите и очакваме да повдигнат въпроса пред украинската посланичка, която категорично не допринася за добрите дипломатически отношения между Украйна и България и има достатъчно основания да бъде обявена за персона нон грата”, категоричен е Костадин Костадинов от “Възраждане”.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Поздрави от кв. Максуда,Варна
Така каза путин.
Коментиран от #13
15:44 10.08.2026
2 ВСИЧКИ
15:45 10.08.2026
3 Ха ха ха
Коментиран от #18
15:45 10.08.2026
4 Само питам
Коментиран от #7
15:45 10.08.2026
5 Два са най известните цигани в България
Коментиран от #6
15:46 10.08.2026
6 Да бе ,да ! 😜
До коментар #5 от "Два са най известните цигани в България":Ами онзи от Банкя ? Ами дебелия цигански барон от ДПС Ново начало ?
15:47 10.08.2026
7 Само отговарям
До коментар #4 от "Само питам":Нали знаеш къде се крие джуджето терорист....???
Коментиран от #12
15:48 10.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 тръник
15:50 10.08.2026
10 Сила
Зачервил се е яко и ще се пръсне ....
Коментиран от #17
15:50 10.08.2026
11 Казуар
15:50 10.08.2026
12 Естествено
До коментар #7 от "Само отговарям":Казват , в Полша . Но аз съм сигурен , че Зеленски си има малка стаичка в киевското метро .
15:52 10.08.2026
13 тихо, копийка
До коментар #1 от "Поздрави от кв. Максуда,Варна":Щом генерал ниско не е казал, ще мълчиш.
15:54 10.08.2026
14 Точно така
15:54 10.08.2026
15 Да попита
Коментиран от #51
15:55 10.08.2026
16 Овчар
Коментиран от #19, #20
15:56 10.08.2026
17 БЪРЖЕ
До коментар #10 от "Сила":На село да развиваш земедели. Ква работа имаш в града да тpoлиш? От такива като теб, които се занимават с това, от което не разбират, сме на тоя хал.
15:56 10.08.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "Ха ха ха":Ама тези лица
верно ли НЕ съществуват 🤔❓
Верно ли НЕ са идвали в БГ 🤔❓
Верно ли НЕ са арестувани🤔❓
Или пишеш ГЛУ.ПОСТ.ИТЕ си от ГЛУ.ПОСТ❗
15:57 10.08.2026
19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "Овчар":Паси си овцете и не мисли Одата❗
15:58 10.08.2026
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "Овчар":Паси си овцете и не мисли Ората❗
15:59 10.08.2026
21 Горски
16:01 10.08.2026
22 БРАВО!
Коментиран от #24
16:02 10.08.2026
23 Търновец
Коментиран от #28
16:03 10.08.2026
24 Затова
До коментар #22 от "БРАВО!":само Алтернатива за България !
16:04 10.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Цвете
16:06 10.08.2026
28 Ти май
До коментар #23 от "Търновец":Не си Търновец,ами си украинец.
Коментиран от #43
16:08 10.08.2026
29 Коцак
16:09 10.08.2026
30 Въпрос
16:09 10.08.2026
31 Обективен
Мисириатът естествено мълчи.
16:10 10.08.2026
32 Фют
16:11 10.08.2026
33 гагауzки мон гал
16:12 10.08.2026
34 байлар
16:13 10.08.2026
35 Нека да пиша
16:13 10.08.2026
36 Аз пък
16:14 10.08.2026
37 Пробита копейка
16:16 10.08.2026
38 УКРАЙНА 🇺🇦
16:18 10.08.2026
39 дядото
16:20 10.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Ефрейтор Боташ
16:24 10.08.2026
42 ОФФФ
16:25 10.08.2026
43 Търновец
До коментар #28 от "Ти май":Сега един декар инвестиционна земя край Бургас надминава 30000 евра за терени в близост до инфраструктура а тогава около 2000 година цената е била около 6000-7000 долара на декар тоест Лукойл едвам плаща цената на тези 24000 декара под Нефтохим, а защо беше застрелян Илия Павлов - беше ли Мулти конкурент на Лукойл за Нефтохим Бургас. Около 2 часа след убийството в София с АК 47 отблизо е застрелян гражданин на Молдова етнически Руснак за когото се предполага че е убил Павлов. А Руската посланичка безогледно се меси години наред е България - трябва ли да има Руско посолство?
16:31 10.08.2026
44 Пламен
Коментиран от #49
16:32 10.08.2026
45 Как
16:33 10.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 И тоя ли
16:34 10.08.2026
48 Шемет
16:34 10.08.2026
49 Чичак
До коментар #44 от "Пламен":Спестявал е от безплатните кюфтета е НС
16:34 10.08.2026
50 Тези
16:35 10.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.