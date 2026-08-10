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Костадин Костадинов: МВнР да попита Илашчук за украинците, които искаха да взривят "Балкански поток"

Костадин Костадинов: МВнР да попита Илашчук за украинците, които искаха да взривят "Балкански поток"

10 Август, 2026 15:41 1 192 51

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  • възраждане-
  • украинци-
  • взрив-
  • балкански поток-
  • атентат-
  • бивши военни-
  • олегсий тимофеев-
  • роман зозуля

През  месец януари тази година украинските бивши военни Олегсий Тимофеев и Роман Зозуля са задържани по обвинение в шпионаж близо до военен обект в България

Костадин Костадинов: МВнР да попита Илашчук за украинците, които искаха да взривят "Балкански поток" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Възраждане" приветства решението на Министерството на външните работи (МВнР) най-после да си влезе в правомощията и да привика посланика на Украйна в България.

Костадинов е категоричен, че тя днес трябва да получи нота, с която страната ни я обяви за персона нон грата. Не само заради разбилия се в България украински дрон, но и за намесата ѝ в случая “Баба Алино” и заради случая с двамата украински терористи, хванати у нас.

Припомняме, че през май 2026 г. “Възраждане” внесе искане за изслушване на министъра на правосъдието от “Прогресивна България”.
Необходимостта за провеждането му беше обсъждането на мерки за предпазване от диверсии на обекти от стратегическо значение за националната сигурност на България и осигуряване на независимостта на българската правосъдна система по дела на чужденци и предпазване от вмешателство на съответната чужда държава.
В мотивите си тогава вносителите посочихме, че през месец януари тази година украинските бивши военни Олегсий Тимофеев и Роман Зозуля са задържани по обвинение в шпионаж близо до военен обект в България.

У тях са открити масиви със секретни данни и точни координати на компресорната станция „Расово“ край Монтана, която служи за повишаване на налягането по трасето на „Балкански поток“, както и пълни технически характеристики и точното разположение на три газотурбокомпресорни агрегата в България. Тимофеев и Зозуля са обследвали невралгични точки от трасето на газопровода „Балкански поток“.

Арестите на двамата украински граждани са пазени в пълна тайна в продължение на 2 месеца, когато съдът засекретява делото заради опасност за националната сигурност. Тимофеев и Зозуля, които официално живеят в Испания, са влезли у нас в края на 2025 г. Въпреки че защитата ги представя като инвалиди от войната и търговци на части за телевизори, обвиненията са по Глава първа от Наказателния кодекс – престъпления против републиката. Олегсий Тимофеев е лейтенант, началник отдел „Безпилотни системи“ в украинската армия (ВСУ), който е пенсиониран поради раняване. Роман Зозуля е служил в десантно-щурмовите войски на ВСУ, като също е пенсиониран заради нараняване.

На третия месец от задържането им се иска изменение на задържането по здравословни причини, каквито очевидно са нямали, докато са пътували в Европа и са обикаляли трасето на газопровода.

Според информация в медиите случаят предизвика и дипломатическо напрежение, като сред дипломатическите среди у нас се носеха слухове, че украинският посланик Олеся Илашчук е притискала служебния премиер Андрей Гюров заради делото за шпионаж срещу двамата арестувани украинци и е лобирала за задържаните, отричайки Киев да е взел на прицел трасето, носещо на България 100 милиона евро годишно.

През май единствено “Възраждане” подкрепи внесеното от тях искане за изслушване, всички останали партии - ПБ, ГЕРБ, ПП, ДБ и ДПС гласуваха против или въздържал се.

“Припомняме този случай на управляващите и очакваме да повдигнат въпроса пред украинската посланичка, която категорично не допринася за добрите дипломатически отношения между Украйна и България и има достатъчно основания да бъде обявена за персона нон грата”, категоричен е Костадин Костадинов от “Възраждане”.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поздрави от кв. Максуда,Варна

    21 30 Отговор
    Ама те украинците са руснаци бе, братчед.
    Така каза путин.

    Коментиран от #13

    15:44 10.08.2026

  • 2 ВСИЧКИ

    43 13 Отговор
    Укри да се махат!

    15:45 10.08.2026

  • 3 Ха ха ха

    18 43 Отговор
    Този смешник само дрънка глупости.

    Коментиран от #18

    15:45 10.08.2026

  • 4 Само питам

    49 12 Отговор
    Останалите партии защо се правят на луди и мълчат за Украинските терористи ?

    Коментиран от #7

    15:45 10.08.2026

  • 5 Два са най известните цигани в България

    15 35 Отговор
    Азис и тоя.

    Коментиран от #6

    15:46 10.08.2026

  • 6 Да бе ,да ! 😜

    35 3 Отговор

    До коментар #5 от "Два са най известните цигани в България":

    Ами онзи от Банкя ? Ами дебелия цигански барон от ДПС Ново начало ?

    15:47 10.08.2026

  • 7 Само отговарям

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "Само питам":

    Нали знаеш къде се крие джуджето терорист....???

    Коментиран от #12

    15:48 10.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 тръник

    7 24 Отговор
    костя колко си умен чу ли се Как да го завъртиш задния да си инструмент и да се изцъкаш някъде ама не става Украйна си самозаривява газопровода костия Коста я люблю твою мат

    15:50 10.08.2026

  • 10 Сила

    8 27 Отговор
    Куку Костя ...приберете го на хладно и сенчесто място и му слагайте компреси с лед на главата !!!
    Зачервил се е яко и ще се пръсне ....

    Коментиран от #17

    15:50 10.08.2026

  • 11 Казуар

    3 22 Отговор
    Бойковият газопровод е редно да бъде прекъснат.

    15:50 10.08.2026

  • 12 Естествено

    15 2 Отговор

    До коментар #7 от "Само отговарям":

    Казват , в Полша . Но аз съм сигурен , че Зеленски си има малка стаичка в киевското метро .

    15:52 10.08.2026

  • 13 тихо, копийка

    0 10 Отговор

    До коментар #1 от "Поздрави от кв. Максуда,Варна":

    Щом генерал ниско не е казал, ще мълчиш.

    15:54 10.08.2026

  • 14 Точно така

    11 1 Отговор
    Много добра вметка

    15:54 10.08.2026

  • 15 Да попита

    20 1 Отговор
    Кога тези ще се разкарат и от България,защото станаха много нагли.То война,война,ама малко по скромно.

    Коментиран от #51

    15:55 10.08.2026

  • 16 Овчар

    7 17 Отговор
    Искрено съжалявам хората които вярват на този червей..!

    Коментиран от #19, #20

    15:56 10.08.2026

  • 17 БЪРЖЕ

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "Сила":

    На село да развиваш земедели. Ква работа имаш в града да тpoлиш? От такива като теб, които се занимават с това, от което не разбират, сме на тоя хал.

    15:56 10.08.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ха ха ха":

    Ама тези лица
    верно ли НЕ съществуват 🤔❓
    Верно ли НЕ са идвали в БГ 🤔❓
    Верно ли НЕ са арестувани🤔❓
    Или пишеш ГЛУ.ПОСТ.ИТЕ си от ГЛУ.ПОСТ❗

    15:57 10.08.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "Овчар":

    Паси си овцете и не мисли Одата❗

    15:58 10.08.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "Овчар":

    Паси си овцете и не мисли Ората❗

    15:59 10.08.2026

  • 21 Горски

    15 3 Отговор
    Дали Украйна е насочвала дрон към България, единственото, което има значение е, че дронът се взриви тук. В цял свят и непредумишленото престъпление е престъпление и се наказва от закона. Защо за Украйна да е по-различно?

    16:01 10.08.2026

  • 22 БРАВО!

    10 8 Отговор
    ТОВА Е ИСТИНСКИ ДЪРЖАВНИК!

    Коментиран от #24

    16:02 10.08.2026

  • 23 Търновец

    4 0 Отговор
    Засега двамата Украинци са заподозрени в опит за диверсия върху Балкански Поток и още на Руска територия Украйна прати ракети и дронове срещу компресорна станция. Украйна спира Руските енергийни доставки към Европа и нефтени монополисти от САЩ и Британия искат да поемат пазаря на ЕС. А преди около 7 години Газпром имаше 55% от пазаря в Германия а сега е нула и се основа партия да върне Газпром в Германия. А гражданин Костадинов да разследва грабежа на Нефтохим Бургас от Лукойл - разположен на 24000 декара инвестиционна земя с цена тогава около 6000 долара на декар и Лукойл едвам плащат цената на земята - Литовците продадоха тяхната рафинерия за около 2.4 милиарда долара на Полша. Вън Лук Ойл

    Коментиран от #28

    16:03 10.08.2026

  • 24 Затова

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "БРАВО!":

    само Алтернатива за България !

    16:04 10.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Цвете

    6 0 Отговор
    ТУК ИМА РЕЗОН ДА СЕ ОТГОВОРИ. НО, КОГА ЩЕ ПОВДИГНЕШ ВЪПРОС ЗА БОРИСОВ И МАГНИТСКИ? ЗАЩО МЪЛЧИШ? ТОВА Е ОТ ОГРОМНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОГРАБВАНЕТО НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, НАЛИ? И ДА ВЗЕМЕТЕ В ПАРЛАМЕНТА ВСИЧКИ ДА СИ ПЛАЩАТЕ СУБСИДИИТЕ. НАЛИ ОБЕЩАХТЕ И ВИЕ, КАТО ОНИЯ ОТ ИТН?! ТЕ СЕ ИЗНИЗАХА ЗАВИНАГИ, НО ТИ СИ ЛИДЕР НА ПАРТИЯТА И ДЕЙСТВАЙ, КОГАТО ВИ ПРИКЛЮЧИ ВЯКАНЦИЯТА ,ЗАЩОТО ЯВНО МНОГО БЯХТЕ " ИЗТОЩЕНИ " В ОПРАВДАНИЯ.

    16:06 10.08.2026

  • 28 Ти май

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "Търновец":

    Не си Търновец,ами си украинец.

    Коментиран от #43

    16:08 10.08.2026

  • 29 Коцак

    4 2 Отговор
    Къде е левчето?

    16:09 10.08.2026

  • 30 Въпрос

    2 2 Отговор
    Ако България е колонизирана страна, значи парламентът е колониален. Тогава, какъв се явява Костадинов в този парламент и защо получава колониална заплата, за която сам е гласувал да си я увеличи?

    16:09 10.08.2026

  • 31 Обективен

    9 2 Отговор
    А също и докога ще избиват мирни граждани?! Днес в Татарстан са ударили жилищен блок с 13 убити в т.ч. и дете. Има над 20 души сранени. Мръсни терористи! Правят го всеки ден, но
    Мисириатът естествено мълчи.

    16:10 10.08.2026

  • 32 Фют

    5 5 Отговор
    Да я попитат и защо се гримира толкова зле.

    16:11 10.08.2026

  • 33 гагауzки мон гал

    5 2 Отговор
    се развихря 🤡

    16:12 10.08.2026

  • 34 байлар

    1 2 Отговор
    терористи

    16:13 10.08.2026

  • 35 Нека да пиша

    7 6 Отговор
    А,пияната тьотка Мутрофанова ,кога ще си ходи.

    16:13 10.08.2026

  • 36 Аз пък

    5 2 Отговор
    Няма да питам Кремъл, кой е най-голямата подлога. Всички го знаят.

    16:14 10.08.2026

  • 37 Пробита копейка

    5 4 Отговор
    Този държавен изменик кога ще бъде арестуван!?

    16:16 10.08.2026

  • 38 УКРАЙНА 🇺🇦

    2 3 Отговор
    И нещо лошо в това да има слава на Украйна

    16:18 10.08.2026

  • 39 дядото

    3 1 Отговор
    а смеят ли да попитат.и да посмеят,няма да им кажат.и да им кажат,ще го обявят за класифицирана информация

    16:20 10.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ефрейтор Боташ

    1 0 Отговор
    копейката е доста жалък в непрекъснатият си опит да лапа пари без да работи

    16:24 10.08.2026

  • 42 ОФФФ

    3 1 Отговор
    А ти попитай Митрофановаа защо пак взривиха завод на Гебрев на българска територия!

    16:25 10.08.2026

  • 43 Търновец

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Ти май":

    Сега един декар инвестиционна земя край Бургас надминава 30000 евра за терени в близост до инфраструктура а тогава около 2000 година цената е била около 6000-7000 долара на декар тоест Лукойл едвам плаща цената на тези 24000 декара под Нефтохим, а защо беше застрелян Илия Павлов - беше ли Мулти конкурент на Лукойл за Нефтохим Бургас. Около 2 часа след убийството в София с АК 47 отблизо е застрелян гражданин на Молдова етнически Руснак за когото се предполага че е убил Павлов. А Руската посланичка безогледно се меси години наред е България - трябва ли да има Руско посолство?

    16:31 10.08.2026

  • 44 Пламен

    2 0 Отговор
    Да попитаме, как направи двата двореца на морето

    Коментиран от #49

    16:32 10.08.2026

  • 45 Как

    2 0 Отговор
    Възраждане са руска партия и са хулигани до един.Убийството в Пловдив е станало под влияние на идеите на Възраждане.

    16:33 10.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 И тоя ли

    1 0 Отговор
    Няма Балкански поток, името му е Турски поток.

    16:34 10.08.2026

  • 48 Шемет

    0 0 Отговор
    Това не е Балкански поток,а тръба към Украйна!

    16:34 10.08.2026

  • 49 Чичак

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Пламен":

    Спестявал е от безплатните кюфтета е НС

    16:34 10.08.2026

  • 50 Тези

    0 0 Отговор
    може да са пуснали дрона?

    16:35 10.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

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