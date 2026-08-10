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Собственици на Mercedes се оплакват от изгаряния заради емблеми

Собственици на Mercedes се оплакват от изгаряния заради емблеми

10 Август, 2026 15:34 1 073 8

  • mercedes-
  • amg-
  • седалки

Пострадалите са потърсили съдебни искове

Собственици на Mercedes се оплакват от изгаряния заради емблеми - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Mercedes-AMG се изправя пред неочаквана съдебна битка в Калифорния, след като двама собственици заведоха федерален колективен иск, в който твърдят, че характерните стилистични елементи на Affalterbach оставят буквални следи по телата на шофьорите. Жалбата, подадена в Окръжния съд на САЩ за Централния окръг на Калифорния, се фокусира върху изпъкналите метални емблеми на AMG, вградени в горната част на облегалките на седалките в моделите, насочени към високи динамични характеристики, като E-Class от 2026 година. Според ищците Габриел Лахиджани и Карендип Бат металните емблеми абсорбират топлина под пряка слънчева светлина и достигат изгарящи температури, което представлява опасност от термичен контакт за пътниците, носещи блузи без ръкави или потници.

В съдебните документи се описват болезнени изгаряния от първа и втора степен, причинени от нормално пребиваване в купето. В един от случаите сертифициран дерматолог е документирал термична изгаряне от контакт по гърба на шофьора, което е имало формата на характерния надпис „AMG“. Тъй като металните елементи задържат топлината много по-силно от околните повърхности от кожа или алкантара, в исковата молба се твърди, че те са разположени точно там, където пътниците естествено опират раменете, вратовете и горната част на гърба си, което прави контакта с кожата почти неизбежен при качване в нагрята от слънцето кабина.

Освен че търсят финансова компенсация за медицински разходи и емоционален стрес, ищците настояват съдът да задължи Mercedes-AMG да преоборудва засегнатите автомобили, като модифицира или премахне напълно металните емблеми. Макар германският автомобилен производител да е бил обект на регулаторни проверки в миналото във връзка със сложни електронни системи и технологии в салона, този най-нов правен проблем се отнася до един прост козметичен детайл от обшивката. Докато федералните съдии преценяват правилата за продуктова отговорност, компанията може скоро да се наложи да преосмисли начина, по който емблематичните си емблеми за висока производителност се поставят в бъдещите интериори.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 българина

    5 0 Отговор
    сложете по едно черно тиксо.....

    15:37 10.08.2026

  • 2 Аз съм спокоен, че няма как да се изгоря

    7 0 Отговор
    щото карам 12 годишно пежо. Всичко е точно

    15:38 10.08.2026

  • 3 Цъцъ

    8 0 Отговор
    С две думи жигосват клиентите си, като добитък за да си го разпознават!

    Коментиран от #8

    15:43 10.08.2026

  • 4 Шкиф

    1 0 Отговор
    Пак някакви нискостеблени, късокраки, еврейски гадове са се сетили да доят. Човек с нормален ръст като седне и закрива емблемата и тя няма как да се напече, докато тия смрадливи джуджета докато карат емблемата се оказва по-високо и слънцето си я грее. Ми ако искате да не се напича, карайте Тойоти със сиви седалки, те са кашерни коли и няма проблеми с тях.

    Коментиран от #7

    15:59 10.08.2026

  • 5 тото

    2 0 Отговор
    Сериозно, кой си купува мерджан през 2026?

    16:10 10.08.2026

  • 6 Ето това е

    1 0 Отговор
    Оригинален начин да те разпознаят, дали си заклет фен на AMG!
    По жигосването ще ги познаете.
    AMG 😎🤣🤣

    16:12 10.08.2026

  • 7 Тойота

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Шкиф":

    Идиот4е, прав си, Тойотата която карам вече е надживяла три поколения немски катафалки.

    16:12 10.08.2026

  • 8 Хохо Бохо

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Цъцъ":

    Жигосват само ред нек крави. Другите хора са си ок

    16:12 10.08.2026