Меси остава в националния отбор: ФИФА готви специален турнир за Аржентина, Уругвай и Парагвай

Легендата на Аржентина Лионел Меси няма да сложи край кариерата си в националния отбор, въпреки многото спекулации по темата. Осемкратният носител на "Златната топка" направи страхотно Световно първенство, въпреки че е на 39 години. Той бе много разочарован от загубата на финала срещу Испания и не сдържа сълзите си. Този мач изглежда последен за него на световни първенства, но няма да е такъв по отношение на националния отбор.

Според испанскто издание "Марка" и големите аржентински медии Меси ще продължи да носи екипа на Аржентина поне до Копа Америка през 2028 година. Той иска да приключи славната си кариера в националния тим с трофей, който му се изплъзна срещу Испания.

Трябва да отбележим, че Лео Меси вече подписа договор с Интер Маями именно до края на 2028 година, така че дотогава той няма намерение да слага край на великата си кариера.

Според "Марка", от ФИФА обмислят да направят и специален турнир за три страни - Аржентина, Уругвай и Парагвай. Те се класират директно за Мондиал 2030, тъй като във всяка една от въпросните държави ще се изиграе поне по един мач от следващото Световно първенство.

И тъй като те няма да участват в квалификации, се обмисля вариант да се създаде турнир, подобен на Лигата на нациите, който да не е приятелски и да има състезателен характер. Така дори и след Копа Америка през 2028 г., Меси ще има шанс за спечелването на още един трофей с Аржентина.