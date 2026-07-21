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Меси остава в националния отбор: ФИФА готви специален турнир за Аржентина, Уругвай и Парагвай

Меси остава в националния отбор: ФИФА готви специален турнир за Аржентина, Уругвай и Парагвай

21 Юли, 2026 15:15 666 10

  • лионел меси-
  • футбол-
  • аржентина

Той бе много разочарован от загубата на финала срещу Испания и не сдържа сълзите си. Този мач изглежда последен за него на световни първенства, но няма да е такъв по отношение на националния отбор

Меси остава в националния отбор: ФИФА готви специален турнир за Аржентина, Уругвай и Парагвай - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендата на Аржентина Лионел Меси няма да сложи край кариерата си в националния отбор, въпреки многото спекулации по темата. Осемкратният носител на "Златната топка" направи страхотно Световно първенство, въпреки че е на 39 години. Той бе много разочарован от загубата на финала срещу Испания и не сдържа сълзите си. Този мач изглежда последен за него на световни първенства, но няма да е такъв по отношение на националния отбор.

Според испанскто издание "Марка" и големите аржентински медии Меси ще продължи да носи екипа на Аржентина поне до Копа Америка през 2028 година. Той иска да приключи славната си кариера в националния тим с трофей, който му се изплъзна срещу Испания.

Трябва да отбележим, че Лео Меси вече подписа договор с Интер Маями именно до края на 2028 година, така че дотогава той няма намерение да слага край на великата си кариера.

Според "Марка", от ФИФА обмислят да направят и специален турнир за три страни - Аржентина, Уругвай и Парагвай. Те се класират директно за Мондиал 2030, тъй като във всяка една от въпросните държави ще се изиграе поне по един мач от следващото Световно първенство.

И тъй като те няма да участват в квалификации, се обмисля вариант да се създаде турнир, подобен на Лигата на нациите, който да не е приятелски и да има състезателен характер. Така дори и след Копа Америка през 2028 г., Меси ще има шанс за спечелването на още един трофей с Аржентина.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    2 2 Отговор
    Дано на специалния турнир Аржентина победи. Или поне да пребие съперниците си.

    Коментиран от #7, #8

    15:19 21.07.2026

  • 2 Сзо

    10 2 Отговор
    Направо измислете една нова купа, и му я дайте на Меси, да се свърли цялата драма.

    15:20 21.07.2026

  • 3 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Тъкмо ще видим Луис Суарес —Канибала и Меси —Катъра в действие.

    15:23 21.07.2026

  • 4 На колко години се пенсионират

    2 0 Отговор
    в Аржентина? Ако е както у нас, Меси има още много пред себе си.

    15:24 21.07.2026

  • 5 Доротея

    5 2 Отговор
    Не ме интересува този континент! Когато имаше защитници като Клаудио Джентиле, от такива нападатели оставаха само номерата на фланелките им! Сега футболът се и з п е д е ρ а с т и!

    15:31 21.07.2026

  • 6 az СВО Победа 81

    4 0 Отговор
    Без съмнение идеята на ФИФА е в резултат на алчност и безграничната жажда за печалба....
    Всичко опорочават!

    15:31 21.07.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    ФИФА осъзна грешката си , да подари мача на Испания и се опитва да омилостиви Латинска Америка. Там всички псуват конквистадорите, които са ги трепали за удоволствие и ги ограбиха подло на Световното.

    Коментиран от #10

    15:55 21.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 .....

    0 0 Отговор
    Първенство по Кеч футбол🤣🤣⚽🥅🏏🥎🏒⛳🩰🤿🥋🥊🎳🏓🏆🎖️

    16:21 21.07.2026

  • 10 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":

    Големо бутане на аржентинските некадърници до финала,големо нещо, цял свят видя😂😂

    16:23 21.07.2026

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