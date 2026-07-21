Меси остава в националния отбор: ФИФА готви специален турнир за Аржентина, Уругвай и Парагвай

Легендата на Аржентина Лионел Меси няма да сложи край кариерата си в националния отбор, въпреки многото спекулации по темата. Осемкратният носител на "Златната топка" направи страхотно Световно първенство, въпреки че е на 39 години. Той бе много разочарован от загубата на финала срещу Испания и не сдържа сълзите си. Този мач изглежда последен за него на световни първенства, но няма да е такъв по отношение на националния отбор.
Според испанскто издание "Марка" и големите аржентински медии Меси ще продължи да носи екипа на Аржентина поне до Копа Америка през 2028 година. Той иска да приключи славната си кариера в националния тим с трофей, който му се изплъзна срещу Испания.
Трябва да отбележим, че Лео Меси вече подписа договор с Интер Маями именно до края на 2028 година, така че дотогава той няма намерение да слага край на великата си кариера.
Според "Марка", от ФИФА обмислят да направят и специален турнир за три страни - Аржентина, Уругвай и Парагвай. Те се класират директно за Мондиал 2030, тъй като във всяка една от въпросните държави ще се изиграе поне по един мач от следващото Световно първенство.
И тъй като те няма да участват в квалификации, се обмисля вариант да се създаде турнир, подобен на Лигата на нациите, който да не е приятелски и да има състезателен характер. Така дори и след Копа Америка през 2028 г., Меси ще има шанс за спечелването на още един трофей с Аржентина.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Коментиран от #7, #8
15:19 21.07.2026
2 Сзо
15:20 21.07.2026
3 Сатана Z
15:23 21.07.2026
4 На колко години се пенсионират
15:24 21.07.2026
5 Доротея
15:31 21.07.2026
6 az СВО Победа 81
Всичко опорочават!
15:31 21.07.2026
7 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "Наблюдател":ФИФА осъзна грешката си , да подари мача на Испания и се опитва да омилостиви Латинска Америка. Там всички псуват конквистадорите, които са ги трепали за удоволствие и ги ограбиха подло на Световното.
Коментиран от #10
15:55 21.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 .....
16:21 21.07.2026
10 .....
До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":Големо бутане на аржентинските некадърници до финала,големо нещо, цял свят видя😂😂
16:23 21.07.2026