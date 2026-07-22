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Лука Модрич продължава с Милан

Лука Модрич продължава с Милан

22 Юли, 2026 06:29 391 0

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Ветеранът от Хърватия ще продължи да блести на "Сан Сиро" с нов договор

Лука Модрич продължава с Милан - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Хърватският полузащитник Лука Модрич е на път да удължи престоя си в Милан, след като постигна устна договорка с ръководството на клуба, съобщава уважаваният италиански журналист Фабрицио Романо. Договорът на 40-годишния маестро изтичаше в края на юни, но изглежда, че дните му на "Сан Сиро" далеч не са преброени.

Въпреки напредналата си футболна възраст, Модрич не смята да окача бутонките на пирона. След конструктивен разговор с новия треньор на Милан – Рубен Аморим, хърватинът получи зелена светлина да продължи да води отбора със своя опит и класа. Очаква се в най-скоро време да бъде подписан краткосрочен контракт, който ще затвърди ролята му на лидер в състава.

На Световното първенство през 2026 година Лука Модрич отново доказа, че възрастта е само число. Той изигра всички четири срещи за националния отбор на Хърватия и се отчете с ключова асистенция, демонстрирайки, че все още е сред най-добрите в света.


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