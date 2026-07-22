Сеп Блатер настоява за промяна във ФИФА: „Футболът трябва да се върне при феновете“

Световното първенство по футбол приключи с финала, в който Испания надделя над Аржентина с минималното 1:0 след продължения. Въпреки радостта от успеха, турнирът бе белязан от множество спорни моменти и остри критики към поведението на някои отбори, особено към агресивната игра на латиноамериканците и липсата на зрелищни голови ситуации.

За първи път в историята на футбола 48 отбора се впуснаха в битка за световната титла, изигравайки цели 104 мача в рамките на пет седмици – истински маратон за феновете и играчите. Въпреки мащаба, турнирът не бе пощаден от противоречия. Особено внимание привлече казусът с американския нападател Фоларин Балогун, чиято наказателна санкция бе отменена след намеса на високо политическо ниво. Въпреки уверенията на президента на ФИФА Джани Инфантино, че решението е взето независимо, съмненията за политическо влияние останаха.

В социалната мрежа X, бившият дългогодишен президент на ФИФА Сеп Блатер не скри разочарованието си от посоката, в която се развива световният футбол. „Най-дългото Световно първенство завърши с напълно заслужен шампион, но доверието към турнира бе разклатено. Политиката не трябва да засенчва магията на играта. Сега е моментът феновете, играчите и националните асоциации да си върнат футбола и да го поведат напред с ново ръководство“, написа Блатер.

Настоящият президент на ФИФА Джани Инфантино, наследил поста от Блатер, се радва на широка подкрепа заради разширяването на формата на Световното първенство. Въпреки това, някои европейски федерации, сред които и Германия, все още не са заявили подкрепата си за неговата кандидатура за четвърти мандат. Решаващият конгрес на ФИФА, който ще определи бъдещето на световната футболна централа, ще се проведе през 2027 година.