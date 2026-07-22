Лоша новина за Левски преди мача в Шампионската лига

Централният нападател на Левски Хуан Переа не успя да се възстанови и не попадна в групата за първия мач с Университатя Крайова, който е тази вечер от 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов".

Колумбиецът започна като титуляр срещу Дунав, но бе сменен след час игра от Алекс Сентейес поради болки. Переа не тренира с тима вчера, а днес бе решено, че не може да влезе в игра и не попадна в групата.

Така в групата единствения централен нападател е младият Стивън Стоянчов, който обаче няма никакъв опит и се появи в игра в последните секунди на реванша срещу Борац Баня Лука.

В разширения състав не са още контузеният Ради Кирилов, както и невъзстановените Мустафа Сангаре, Асен Митков и Оливер Камдем, който има болки в коляното.

Ето и разширения състав от 20 играчи:

Вратари: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Огнян Владимиров;

Защитници: Алдаир Невеш, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Кристиан Макун, Майкон, Алекс Сентейес;

Халфове: Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Акрам Бурас, Сержиньо, Мазир Сула

Нападатели: Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов.