Основен футболист на ЦСКА не замина за Баку

ЦСКА пристигна в Баку за първия двубой срещу Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа, но в състава на „червените“ липсва един от основните полузащитници – Джеймс Ето’о. Камерунският футболист не пътува с чартърния полет до Азербайджан и със сигурност ще пропусне срещата в четвъртък. От клуба все още не са посочили официална причина за отсъствието му.
Ето’о не е обявен за контузен, поради което не е изключено решението да е взето от старши треньора Христо Янев. Халфът започна като титуляр при нулевото равенство със Славия в първия кръг на първенството, но след неубедително представяне беше заменен още на почивката от Йоанис Питас.
Пътуването на ЦСКА до азербайджанската столица продължи около два часа и половина, а при пристигането си отборът беше посрещнат от температура от около 32 градуса.
На граничния контрол нападателите Йоанис Питас и Леандро Годой са били подложени на по-продължителна проверка. Впоследствие двамата са получили разрешение да влязат в страната, като не беше съобщена официална причина за забавянето.
Христо Янев ще даде пресконференция в сряда от 18:30 часа българско време. Половин час по-късно ще започне официалната тренировка на „червените“.
Първата среща между Карабах и ЦСКА е на 23 юли, четвъртък, от 19:00 часа българско време
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Левски 1914
Коментиран от #2, #5
15:19 22.07.2026
2 българин
До коментар #1 от "Левски 1914":ами давай, почвай да пишеш доноси, само в това ви бива, а и да чакате някой друг да ви плаща сметките
Коментиран от #4
15:28 22.07.2026
3 Лост
15:29 22.07.2026
4 Левски 1914
До коментар #2 от "българин":Няма кой друг да ни плати сметките,вашия отбор не плати и ФАЛИРА .
15:37 22.07.2026
5 ТРАЛАЛА
До коментар #1 от "Левски 1914":Фалшиви са илачите ,които са ти изписали договорите.
Затова не си уреед
15:40 22.07.2026
6 Този чартърен полет,
15:52 22.07.2026