Основен футболист на ЦСКА не замина за Баку

ЦСКА пристигна в Баку за първия двубой срещу Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа, но в състава на „червените“ липсва един от основните полузащитници – Джеймс Ето’о. Камерунският футболист не пътува с чартърния полет до Азербайджан и със сигурност ще пропусне срещата в четвъртък. От клуба все още не са посочили официална причина за отсъствието му.

Ето’о не е обявен за контузен, поради което не е изключено решението да е взето от старши треньора Христо Янев. Халфът започна като титуляр при нулевото равенство със Славия в първия кръг на първенството, но след неубедително представяне беше заменен още на почивката от Йоанис Питас.

Пътуването на ЦСКА до азербайджанската столица продължи около два часа и половина, а при пристигането си отборът беше посрещнат от температура от около 32 градуса.

На граничния контрол нападателите Йоанис Питас и Леандро Годой са били подложени на по-продължителна проверка. Впоследствие двамата са получили разрешение да влязат в страната, като не беше съобщена официална причина за забавянето.

Христо Янев ще даде пресконференция в сряда от 18:30 часа българско време. Половин час по-късно ще започне официалната тренировка на „червените“.

Първата среща между Карабах и ЦСКА е на 23 юли, четвъртък, от 19:00 часа българско време