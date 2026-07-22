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Основен футболист на ЦСКА не замина за Баку

Основен футболист на ЦСКА не замина за Баку

22 Юли, 2026 15:15 479 6

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  • джеймс ето’о

Камерунският футболист не пътува с чартърния полет до Азербайджан и със сигурност ще пропусне срещата в четвъртък

Основен футболист на ЦСКА не замина за Баку - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦСКА пристигна в Баку за първия двубой срещу Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа, но в състава на „червените“ липсва един от основните полузащитници – Джеймс Ето’о. Камерунският футболист не пътува с чартърния полет до Азербайджан и със сигурност ще пропусне срещата в четвъртък. От клуба все още не са посочили официална причина за отсъствието му.

Ето’о не е обявен за контузен, поради което не е изключено решението да е взето от старши треньора Христо Янев. Халфът започна като титуляр при нулевото равенство със Славия в първия кръг на първенството, но след неубедително представяне беше заменен още на почивката от Йоанис Питас.

Пътуването на ЦСКА до азербайджанската столица продължи около два часа и половина, а при пристигането си отборът беше посрещнат от температура от около 32 градуса.

На граничния контрол нападателите Йоанис Питас и Леандро Годой са били подложени на по-продължителна проверка. Впоследствие двамата са получили разрешение да влязат в страната, като не беше съобщена официална причина за забавянето.

Христо Янев ще даде пресконференция в сряда от 18:30 часа българско време. Половин час по-късно ще започне официалната тренировка на „червените“.

Първата среща между Карабах и ЦСКА е на 23 юли, четвъртък, от 19:00 часа българско време


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    3 2 Отговор
    Трябваше целия отбор да върнат ,защото е фалшив.

    Коментиран от #2, #5

    15:19 22.07.2026

  • 2 българин

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    ами давай, почвай да пишеш доноси, само в това ви бива, а и да чакате някой друг да ви плаща сметките

    Коментиран от #4

    15:28 22.07.2026

  • 3 Лост

    1 1 Отговор
    Ами , защото е рисков играч играещ за себе си и с лабилна психика за картони.

    15:29 22.07.2026

  • 4 Левски 1914

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "българин":

    Няма кой друг да ни плати сметките,вашия отбор не плати и ФАЛИРА .

    15:37 22.07.2026

  • 5 ТРАЛАЛА

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    Фалшиви са илачите ,които са ти изписали договорите.
    Затова не си уреед

    15:40 22.07.2026

  • 6 Този чартърен полет,

    0 0 Отговор
    със същия самолет ли е, с който Шиши пътува до Дубай?

    15:52 22.07.2026

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