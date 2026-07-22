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Левски се изправя срещу Университатя Крайова в двубой със залог класиране за основна фаза в Европа

Левски се изправя срещу Университатя Крайова в двубой със залог класиране за основна фаза в Европа

22 Юли, 2026 08:49 480 3

  • стадион „георги аспарухов“-
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  • левски-
  • университатя крайова-
  • шампионската лига

Двубоят от втория квалификационен кръг на Шампионската лига е от 20:30 часа

Левски се изправя срещу Университатя Крайова в двубой със залог класиране за основна фаза в Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Стадион „Георги Аспарухов“ отново ще бъде арена на истински футболен спектакъл днес от 20:30 часа, когато Левски посреща Университатя Крайова в първия двубой от втория квалификационен кръг на Шампионската лига.

И Левски, и Университатя демонстрираха класа в предишния кръг, елиминирайки съперниците си с категоричен резултат. „Сините“ се справиха с Борац Баня Лука след равенство като гост - 1:1 и убедителна победа - 4:0 у дома. Под ръководството на Хулио Веласкес, българският гранд показа характер в реванша, особено след почивката, когато реализира всичките си попадения.

Тази кампания се отличава с мощното представяне на Левски след паузата. Всички голове срещу Борац паднаха през втората част, а при успеха над Дунав Русе в efbet Лига, „сините“ отново доминираха след почивката – 75% притежание на топката и цели 18 удара към вратата на съперника. Въпреки това, Веласкес не скри разочарованието си от някои пропуски в защитата – слабости, които могат да се окажат фатални срещу класен противник като Университатя.

Сред позитивите за Левски е отличната форма на новото попълнение Рейналдо, който вече се разписа два пъти и се превръща във важна фигура. Португалецът Сержиньо също получи шанс, макар и без пълна подготовка. За предстоящия сблъсък картотекирани са Мазир Сула и Мустафа Сангаре, но последният ще пропусне първия мач. Радослав Кирилов, Оливер Камдем и Адриан Райчев остават извън групата поради травми или треньорско решение, а защитникът Стипе Вуликич продължава да лекува контузия.

Гостите от Крайова пристигат в София в отлична форма. Те елиминираха МЛ Витебск с убедителни победи и вече имат трофей за сезона – Суперкупата на Румъния, спечелена след дузпи срещу Клуж. В първия кръг на местното първенство разгромиха УТА Арад с 4:0. Под ръководството на Филипе Коелю, Университатя залага на организиран и прагматичен футбол, с акцент върху бързите преходи и стабилната защита. Въпреки това, отсъствието на нападателя Асад Ал-Хамлауи, който вече има два гола и асистенция в Европа, ще бъде сериозен удар за румънците.

„Сините“ могат да разчитат на мощната подкрепа от трибуните на „Герена“, където атмосферата винаги е наелектризирана в европейските вечери. Левски има положителен баланс срещу румънски отбори – четири победи, едно равенство и две загуби в седем официални срещи.

Победителят от този двубой ще се изправи срещу Омония Никозия или Кайрат в следващия кръг на Шампионската лига. При евентуално отпадане, Левски ще продължи в Лига Европа, където ще срещне загубилия от двойката Сабах – КуПС.


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