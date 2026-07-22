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Първият тест за Реал Мадрид под ръководството на Специалния ще бъде този петък

Първият тест за Реал Мадрид под ръководството на Специалния ще бъде този петък

22 Юли, 2026 12:39 752 0

  • жозе моуриньо-
  • реал мадрид-
  • белия балет-
  • алкоркон-
  • контрола-
  • закрити врати

"Белия балет" започва нова ера с контролен мач срещу Алкоркон

Първият тест за Реал Мадрид под ръководството на Специалния ще бъде този петък - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Жозе Моуриньо, легендарният португалски стратег, отново поема юздите на Реал Мадрид и тази седмица ще изведе „белия балет“ за първи път след завръщането си. На 24 юли, петък, мадридчани ще премерят сили с третодивизионния Алкоркон в неофициална контрола, която ще се проведе при закрити врати.

Срещата ще бъде своеобразен полигон за експерименти – двамата наставници ще имат възможност да правят неограничен брой смени, което ще позволи на Моуриньо да тества различни тактически варианти и да даде шанс на по-младите футболисти да блеснат. За съжаление на привържениците, трибуните ще останат празни, тъй като мачът ще се играе без публика.

Португалецът официално започна работа на 13 юли, когато даде старт на предсезонната подготовка. В първите дни Моуриньо разчиташе основно на играчи, които не участваха на Световното първенство, както и на млади таланти от школата на клуба. Постепенно към отбора се присъединяват и звездите, които бяха ангажирани с националните си отбори.

Сред първите, които отново облякоха бялата фланелка, е Арда Гюлер. В близките дни се очаква и Федерико Валверде, както и Антонио Рюдигер, да започнат тренировки под зоркото око на „Специалния“.

С началото на новата ера под ръководството на Моуриньо, феновете на „кралския клуб“ тръпнат в очакване да видят как ще се развие отборът през идния сезон.


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