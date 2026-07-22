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В Реал Мадрид решиха с кои футболисти първо могат да се разделят

В Реал Мадрид решиха с кои футболисти първо могат да се разделят

22 Юли, 2026 16:30 839 0

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  • раул асенсио-
  • едуардо камавинга

Най-напред в списъка за изходящи трансфери са защитникът Раул Асенсио и полузащитникът Едуардо Камавинга

В Реал Мадрид решиха с кои футболисти първо могат да се разделят - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид е определил първите футболисти, с които е готов да се раздели след завръщането на Жозе Моуриньо начело на отбора, твърди OK Diario.

Най-напред в списъка за изходящи трансфери са защитникът Раул Асенсио и полузащитникът Едуардо Камавинга. И двамата обаче предпочитат да останат на „Сантиаго Бернабеу“ и нямат намерение доброволно да търсят ново предизвикателство.

Не е изключено към тях да се присъедини и един измежду младите нападатели Ендрик и Гонсало Гарсия. В същото време вариантът Франко Мастантуоно да бъде изпратен под наем вече не изглежда толкова вероятен, колкото в началото на лятото.

Според Фабрицио Романо мадридчани са отворени към раздяла с Асенсио, като се обсъждат както постоянен трансфер, така и преотстъпване. Подобен ход е бил съгласуван с Моуриньо още през миналия месец.

Камавинга също привлича интерес от други клубове. Журналистът Николо Шира съобщава, че Манчестър Юнайтед е сред отборите, които следят ситуацията около френския национал.


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