В Реал Мадрид решиха с кои футболисти първо могат да се разделят

Реал Мадрид е определил първите футболисти, с които е готов да се раздели след завръщането на Жозе Моуриньо начело на отбора, твърди OK Diario.
Най-напред в списъка за изходящи трансфери са защитникът Раул Асенсио и полузащитникът Едуардо Камавинга. И двамата обаче предпочитат да останат на „Сантиаго Бернабеу“ и нямат намерение доброволно да търсят ново предизвикателство.
🚨⚪️ Raúl Asencio could leave Real Madrid this summer, already planned since June with José Mourinho.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2026
Permanent/loan depending on proposals but exit also depends on player’s decision.
Madrid doors are open.
➕ https://t.co/dsf3fuMmVa pic.twitter.com/Gifkx2C9OW
Не е изключено към тях да се присъедини и един измежду младите нападатели Ендрик и Гонсало Гарсия. В същото време вариантът Франко Мастантуоно да бъде изпратен под наем вече не изглежда толкова вероятен, колкото в началото на лятото.
Според Фабрицио Романо мадридчани са отворени към раздяла с Асенсио, като се обсъждат както постоянен трансфер, така и преотстъпване. Подобен ход е бил съгласуван с Моуриньо още през миналия месец.
Камавинга също привлича интерес от други клубове. Журналистът Николо Шира съобщава, че Манчестър Юнайтед е сред отборите, които следят ситуацията около френския национал.
🚨 Nicolò Schira:— Born Madridista (@bornmadridista0) July 22, 2026
Manchester United have shown interest in signing Eduardo Camavinga. 👀🔴
The French midfielder is attracting attention from the Premier League, but there is no indication at this stage that the player is willing to leave Real Madrid.
🗞️ @NicoSchira pic.twitter.com/uGbB1FEUTj
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