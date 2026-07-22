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Ново правило в тениса: жените ще трябват да доказват, че са жени

Ново правило в тениса: жените ще трябват да доказват, че са жени

22 Юли, 2026 17:00 502 6

  • тенис-
  • жени-
  • спорт-
  • тестове

Според документа, който всички тенисистки трябва да подпишат, всяка състезателка ще премине тест само веднъж в живота си

Ново правило в тениса: жените ще трябват да доказват, че са жени - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Женската тенис асоциация (WTA) въвежда задължително генетично тестване за всички състезателки, които искат да участват в турнирите под нейна егида. Новите правила влизат в сила на 21 юли, а отказът от тест може да доведе до дисциплинарни санкции и временно отстраняване от състезания.

Според документа, който всички тенисистки трябва да подпишат, всяка състезателка ще премине тест само веднъж в живота си. За целта ще се използва проба от вътрешната страна на бузата, кръв или слюнка, като ще се изследва наличието на SRY гена, разположен върху Y-хромозомата и свързан с развитието на мъжките полови характеристики.

Само отрицателен резултат ще гарантира право на участие в турнирите на WTA. При положителен тест ще бъдат извършени допълнителни медицински изследвания, преди да бъде взето окончателно решение.

Сред възможните наказания са предупреждение, временно отстраняване, глоби, отнемане на привилегии и дори анулиране на постигнати резултати, ако се установи, че дадена състезателка не е отговаряла на критериите за участие.

Досега правилникът на WTA допускаше участие на транссексуални спортистки, ако са декларирали женска полова идентичност и са поддържали понижени нива на тестостерон в продължение на поне две години. Новата политика заменя тези критерии с еднократно генетично изследване.

Световната №1 Арина Сабаленка вече е коментирала темата, заявявайки, че „не е честно жена да се състезава срещу биологичен мъж“.

WTA подчертава, че е наясно с чувствителността на темата и обещава новата политика да бъде прилагана с уважение към всички състезателки.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точно така,

    7 0 Отговор
    джодженът трябва да се прегледа....

    17:03 22.07.2026

  • 2 Механик

    1 7 Отговор
    След като според Сабахлянката, не е честно мъж да се състезава с жена, как стои въпроса прословутото РАВНОПРАВИЕ, което искат жените? М?
    След като самите жени признават, че не са равни на мъжете, за какви равенства говорим? М?

    17:09 22.07.2026

  • 3 Павел Пенев

    6 1 Отговор
    Няма смисъл, на запад всички са травестити.

    Коментиран от #4

    17:19 22.07.2026

  • 4 пробвалисата

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Павел Пенев":

    знаиш

    17:26 22.07.2026

  • 5 Хипотетично

    4 0 Отговор
    За женския бокс тест не се внедрява, понеже половината ще отпаднат по този критерий.

    17:32 22.07.2026

  • 6 Някой

    2 0 Отговор
    До там го докараха, да трябва да се изпикават пред жури, че да е доказателство, че са жени.

    17:38 22.07.2026

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