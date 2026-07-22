Ново правило в тениса: жените ще трябват да доказват, че са жени

Женската тенис асоциация (WTA) въвежда задължително генетично тестване за всички състезателки, които искат да участват в турнирите под нейна егида. Новите правила влизат в сила на 21 юли, а отказът от тест може да доведе до дисциплинарни санкции и временно отстраняване от състезания.

Според документа, който всички тенисистки трябва да подпишат, всяка състезателка ще премине тест само веднъж в живота си. За целта ще се използва проба от вътрешната страна на бузата, кръв или слюнка, като ще се изследва наличието на SRY гена, разположен върху Y-хромозомата и свързан с развитието на мъжките полови характеристики.

Само отрицателен резултат ще гарантира право на участие в турнирите на WTA. При положителен тест ще бъдат извършени допълнителни медицински изследвания, преди да бъде взето окончателно решение.

The Women’s Tennis Association (WTA) now requires female players to confirm their sex via genetic testing to compete in tournaments under its auspices.



Athletes who refuse to sign the document or undergo the test face disciplinary measures, including long-term disqualification.… pic.twitter.com/OzMt58u7fe — Visegrád 24 (@visegrad24) July 20, 2026

Сред възможните наказания са предупреждение, временно отстраняване, глоби, отнемане на привилегии и дори анулиране на постигнати резултати, ако се установи, че дадена състезателка не е отговаряла на критериите за участие.

Досега правилникът на WTA допускаше участие на транссексуални спортистки, ако са декларирали женска полова идентичност и са поддържали понижени нива на тестостерон в продължение на поне две години. Новата политика заменя тези критерии с еднократно генетично изследване.

Световната №1 Арина Сабаленка вече е коментирала темата, заявявайки, че „не е честно жена да се състезава срещу биологичен мъж“.

WTA подчертава, че е наясно с чувствителността на темата и обещава новата политика да бъде прилагана с уважение към всички състезателки.