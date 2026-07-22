Левски пропусна да вземе по-сериозна преднина срещу Университатя, но все пак победи

Левски победи с 1:0 гостуващия румънски първенец Университатя (Крайова) в първия мач от втория квалификационен кръг на Шампионската лига.

Капитанът на „сините“ Кристиан Димитров реализира с глава единственото попадение на пълния до краен предел стадион „Георги Аспарухов“, макар че след почивката Евертон Бала също се разписа, но беше маркирана засада.

Така българският шампион постигна трета последователна победа във всички турнири и очаква с една идея по-спокоен реванша в Румъния след седмица. Възпитаниците на Хулио Веласкес имаха още няколко възможности да спечелят по-изразително, но Армстронг Око-Флекс, Димитров и Рейналдо пропуснаха отлични шансове.

Първата интересна ситуация дойде след само 120 секунди игра, когато Сержиньо изведе майсторски Рейналдо. Атакуващият футболист навлезе в наказателното поле, след което центрира по земя, но бранител на "белите" изби в корнер.

По-добрата игра на домакините продължи и логичното се случи в 8-ата минута, когато Левски поведе в резултата. Португалският халф на "сините" центрира от десния фланг към непокрития Кристиан Димитров, който с глава матира румънския страж.

В 13-ата минута гостите от Крайова отговориха с бърза атака по левия фланг. Топката бе центрирана по земя, където Мехди Мубарик не се намеси на ниво, а кълбото попадна в краката на Карлос Мора, който стреля над целта.

Десет минути по-късно Никола Серафимов намери Алдаир с диагонален пас. Крайният бранител навлезе навътре и отправи опасен шут се левия крак, но Лауренциу Попеску се намеси майсторски. В 38-ата минута Рейналдо нахлу мощно в наказателното поле. Атакуващият футболист опита изненадващ изстрел по земя в близкия ъгъл, но се получи двоен рикошет и топката излезе в аут.

В 40-ата минута Щефан Баярам показа индивидуална техника и подаде към дефанзивния халф Анзор Меквабишвили. Опитът на грузинския футболист, който се намираше на границата на пеналтерията, бе неточен.

Втората част започна с моментална рокада от Хулио Веласкес. На мястото на Мехди Мубарик в центъра на терена се появи Гашпер Търдин. Мароканският полузащитник не направи особено силно първо полувреме, като това бе забелязано от треньор на "сините", който заложи на опита на словенския полузащитник.

В 46-ата минута Александру Чикалдау получи великолепен пас от Меквабишлили, който го остави сам срещу вратаря, но полузащитникът не успя да уцели вратата. "Сините" организираха светкавична контраатака, която остави Армстронг Око-Флекс очи в очи с румънския страж, но нападателят реши сам да завърши и не успя да матира Лауренциу Попеску.

В 51-ата минута футболистите на Левски направиха още един огромен пропуск! Рейналдо получи топката, след което напредна мощно и намери Око-Флекс, който този път перфектно изведе Акрам Бурас сам срещу вратаря, но и алжирският футболист не успя да прати кълбото в целта. Малко по-късно Акрам Бурас намери зад гърба на защитата Евертон Бала, който не сбърка, пращайки топката във вратата, но бразилският голмайстор бе в положение на засада.

В 61-ата минута Евертон Бала центрира на далечната греда, където бе Кристиан Димитров. Капитанът на столичани си овладя топката и стреля, но този път в аут.

В 66-ата минута Светослав Вуцов намери с дълго подаване Рейналдо, който продължи страхотната си игра с пробив и центриране към Акрам Бурас. Халфът падна в наказателното поле след съприкосновение с Олександър Романчук, но главният съдия не отсъди дузпа в полза на Левски.

В 72-ата минута Стивън Нсимба показа техниката си на левия фланг и центрира на втора греда към Карлос Мора, който отправи удар от въздуха, но стражът на "сините" се намеси решително, за да запази преднината на своя тим.

ЛЕВСКИ - УНИВЕРСИТАТЯ (КРАЙОВА) 1:0

1:0 Кристиан Димитров (8)

Стартови състави:

Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 31. Никола Серафимов, 3. Майкон, 19. Мехди Мубарик, 35. Сержиньо, 47. Акрам Бурас, 17. Евертон Бала, 11. Армстронг Око-Флекс, 7. Рейналдо

Университатя (Крайова): 21. Лауренциу Попеску, 28. Адриан Руш, 3. Олександър Романчук, 6. Владимир Скречу, 17. Карлос Мора, 20. Александру Чикалдау, 5. Анзор Меквабишвили, 11. Никушор Банку, 12. Мъндей Етим, 22. Симон Елисор, 10. Щефан Баярам

Стадион: "Георги Аспарухов", София

Главен съдия: Aдам Ладебак