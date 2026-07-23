Спортът по ТВ в четвъртък (23 юли)

Макс спорт 4
01:00 Футбол: Копа Судамерикана, плейоф, първи мач, "Индепендиенте" (Меделин) - "Вашку да Гама"
15:30 Голф: "Ханда Синиър Оупън", I ден
Макс спорт 2
11:00 Волейбол (жени), Лига на нациите, 1/4-финал: Турция - Канада
14:30 Волейбол (жени), Лига на нациите, 1/4-финал: САЩ - Китай
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, 1/4-финал, Мариано Навоне - Кантен Алис
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, 1/4-финал, Яник Ханфман - Себастиан Баес
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, 1/4-финал, Томас Ечевери - Игнасио Бусе
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, 1/4-финал, Александър Бублик - Алекс Молчан
Евроспорт 1
13:30 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХVIII етап
Диема спорт
19:00 Футбол: Лига Европа, II кв. кръг, първи мач, "Карабах" - ЦСКА
21:30 Футбол: Лига на конференцията, II кв. кръг, първи мач, "Апоел" (Тел Авив) - "Лудогорец"
Макс спорт 3
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Ещорил, 1/8-финал, Андрей Рубльов - Тимофей Скатов
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Ещорил, 1/8-финал, Педро Мартинес - Лучано Дардери
Евроспорт 2
23:00 Голф: PGA тур, "3М Оупън", I ден
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