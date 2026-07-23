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Спортът по ТВ в четвъртък (23 юли)

Спортът по ТВ в четвъртък (23 юли)

23 Юли, 2026 06:19 796 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (23 юли) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Макс спорт 4

01:00 Футбол: Копа Судамерикана, плейоф, първи мач, "Индепендиенте" (Меделин) - "Вашку да Гама"
15:30 Голф: "Ханда Синиър Оупън", I ден

Макс спорт 2

11:00 Волейбол (жени), Лига на нациите, 1/4-финал: Турция - Канада
14:30 Волейбол (жени), Лига на нациите, 1/4-финал: САЩ - Китай

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, 1/4-финал, Мариано Навоне - Кантен Алис
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, 1/4-финал, Яник Ханфман - Себастиан Баес
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, 1/4-финал, Томас Ечевери - Игнасио Бусе
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, 1/4-финал, Александър Бублик - Алекс Молчан

Евроспорт 1

13:30 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХVIII етап

Диема спорт

19:00 Футбол: Лига Европа, II кв. кръг, първи мач, "Карабах" - ЦСКА
21:30 Футбол: Лига на конференцията, II кв. кръг, първи мач, "Апоел" (Тел Авив) - "Лудогорец"

Макс спорт 3

19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Ещорил, 1/8-финал, Андрей Рубльов - Тимофей Скатов
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Ещорил, 1/8-финал, Педро Мартинес - Лучано Дардери

Евроспорт 2

23:00 Голф: PGA тур, "3М Оупън", I ден


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