ЦСКА 1948 запази равенството в Търнава и остави всичко за София

ЦСКА 1948 завърши при 0:0 срещу Спартак (Търнава) в първи мач от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Срещата в Словакия бе през по-голямата си част равностойна и с много борба по терена, което оставя реваншът в София да определи кой ще продължи напред. Все пак и двата тима имаха по няколко добри ситуации за гол, който можеше да наклони везните в една или друга посока, но в крайна сметка българите ще имат предимството да бъдат домакин след равенство от първия мач.

Срещата започна равностойно с атаки и към двете врати, но без реални опасности за вратарите. В 11-ата минута българите имаха претенции за дузпа, след като едно центриране отляво срещна ръката на играч на домакините, но съдията сметна, че няма достатъчно основания да посочи бялата точка.

В следващите минути мачът стана доста остър, което доведе до няколко жълти картона и за двата тима. Опасните ситуации липсваха, като нито един от двата тима не успя да вземе сериозно инициативата.

Буквално в последните секунди на първата част дойде най-чистото положение за българите. Диало се оказа на чиста позиция, след като грешка в защитата на словаците му подари топката, но ударът му мина покрай гредата.

В началото на втората част ЦСКА 1948 имаше още един шанс да открие. Русев бе изведен зад защитата от дълбочина и преодоля вратаря, но не му стигна терен, за да завърши с гол пробива си.

В 60-ата минута домакините бяха много близо до гола. Мартин Милкович центрира отляво, където Лука Коркели бе оставен непокрит съвсем само, но ударът му с глава се спря в гредата на Маринов.

До края на срещата домакините взеха инициативата, но териториалното им превъзходство не доведе до попадение, след като на два пъти Петър Маринов се намеси стабилно, когато се наложи.

СПАРТАК (ТЪРНАВА) 0:0 ЦСКА 1948

СПАРТАК (ТЪРНАВА): 72. Вантруба, 24. Кощърна, 52. Сабо, 16. Байрами 29. Микович, 5. Бегала, 91. Лаушич, 20. Трело, 30. Коркели, 11. Азанго, 14. Вилдебоер

ЦСКА 1948: 1. Маринов, 22. Гашевич, 3. Двали, 4. Хофман, 2. Медина, 11. Русев, 33. Куелар, 8. Земземи, 20. Собреро, 30. Майер, 93. Диало