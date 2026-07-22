Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА 1948 запази равенството в Търнава и остави всичко за София

ЦСКА 1948 запази равенството в Търнава и остави всичко за София

22 Юли, 2026 23:27 531 1

  • цска 1948-
  • футбол-
  • спартак търнава-
  • лигата на конференциите

Срещата в Словакия бе през по-голямата си част равностойна и с много борба по терена, което оставя реваншът в София да определи кой ще продължи напред

ЦСКА 1948 запази равенството в Търнава и остави всичко за София - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 завърши при 0:0 срещу Спартак (Търнава) в първи мач от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Срещата в Словакия бе през по-голямата си част равностойна и с много борба по терена, което оставя реваншът в София да определи кой ще продължи напред. Все пак и двата тима имаха по няколко добри ситуации за гол, който можеше да наклони везните в една или друга посока, но в крайна сметка българите ще имат предимството да бъдат домакин след равенство от първия мач.

Срещата започна равностойно с атаки и към двете врати, но без реални опасности за вратарите. В 11-ата минута българите имаха претенции за дузпа, след като едно центриране отляво срещна ръката на играч на домакините, но съдията сметна, че няма достатъчно основания да посочи бялата точка.

В следващите минути мачът стана доста остър, което доведе до няколко жълти картона и за двата тима. Опасните ситуации липсваха, като нито един от двата тима не успя да вземе сериозно инициативата.

Буквално в последните секунди на първата част дойде най-чистото положение за българите. Диало се оказа на чиста позиция, след като грешка в защитата на словаците му подари топката, но ударът му мина покрай гредата.

В началото на втората част ЦСКА 1948 имаше още един шанс да открие. Русев бе изведен зад защитата от дълбочина и преодоля вратаря, но не му стигна терен, за да завърши с гол пробива си.

В 60-ата минута домакините бяха много близо до гола. Мартин Милкович центрира отляво, където Лука Коркели бе оставен непокрит съвсем само, но ударът му с глава се спря в гредата на Маринов.

До края на срещата домакините взеха инициативата, но териториалното им превъзходство не доведе до попадение, след като на два пъти Петър Маринов се намеси стабилно, когато се наложи.

СПАРТАК (ТЪРНАВА) 0:0 ЦСКА 1948

СПАРТАК (ТЪРНАВА): 72. Вантруба, 24. Кощърна, 52. Сабо, 16. Байрами 29. Микович, 5. Бегала, 91. Лаушич, 20. Трело, 30. Коркели, 11. Азанго, 14. Вилдебоер

ЦСКА 1948: 1. Маринов, 22. Гашевич, 3. Двали, 4. Хофман, 2. Медина, 11. Русев, 33. Куелар, 8. Земземи, 20. Собреро, 30. Майер, 93. Диало


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    Късметът се менеше. Имахме и ние късмет, че не изгониха Медина първото полувреме и че няма ВАР. За гредата и неизчистване от вратаря и блокиране. Само че и другите правеха грешки основно под натиск, но нашите не се възползват. Словаците ги водеха фаворит, а сега шансовете ще са поизравнени.

    00:20 23.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове