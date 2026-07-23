Наполи взе окончателно решение за Лукаку

Наполи е взел окончателно решение да се раздели с Ромелу Лукаку през летния трансферен прозорец. Според “Corriere dello Sport” белгийският национал вече официално е поставен в трансферната листа, а клубът очаква подходящи оферти за неговите права.

Решението е било взето след среща между ръководството на вицешампионите на Италия и агента на футболиста Федерико Пасторело. След разговорите двете страни са стигнали до извода, че няма смисъл съвместната им работа да продължава.

Една от основните причини за раздялата е финансовата. Наполи е настоявал Лукаку да приеме намаление на възнаграждението си, но белгиецът категорично е отказал подобен вариант. Президентът Аурелио Де Лаурентис също подкрепя продажбата на нападателя и вече е дал зелена светлина за негов трансфер.

Макар все още да няма официални оферти, интерес към Лукаку не липсва. През последните седмици името му бе свързвано с няколко клуба извън Италия, а доброто му представяне на Световното първенство допълнително е повишило интереса към него.