Новини
Спорт »
Световен футбол »
Наполи взе окончателно решение за Лукаку

Наполи взе окончателно решение за Лукаку

23 Юли, 2026 06:45 837 1

  • ромелу лукаку-
  • наполи-
  • futbol-
  • футбол

След среща между ръководството и агента на нападателя неаполитанците са решили да се разделят с голмайстора

Наполи взе окончателно решение за Лукаку - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Наполи е взел окончателно решение да се раздели с Ромелу Лукаку през летния трансферен прозорец. Според “Corriere dello Sport” белгийският национал вече официално е поставен в трансферната листа, а клубът очаква подходящи оферти за неговите права.

Решението е било взето след среща между ръководството на вицешампионите на Италия и агента на футболиста Федерико Пасторело. След разговорите двете страни са стигнали до извода, че няма смисъл съвместната им работа да продължава.

Една от основните причини за раздялата е финансовата. Наполи е настоявал Лукаку да приеме намаление на възнаграждението си, но белгиецът категорично е отказал подобен вариант. Президентът Аурелио Де Лаурентис също подкрепя продажбата на нападателя и вече е дал зелена светлина за негов трансфер.

Макар все още да няма официални оферти, интерес към Лукаку не липсва. През последните седмици името му бе свързвано с няколко клуба извън Италия, а доброто му представяне на Световното първенство допълнително е повишило интереса към него.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Тоя какво менте е!

    08:26 23.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове