Адриан Андреев претърпя загуба на четвъртфиналите в Сеграте

След повече от половин година отсъствие от професионалните кортове, Адриан Андреев се завърна с амбиция и борбен дух на турнира на червени кортове в Сеграте, Италия. Надпреварата, с награден фонд от 15 000 долара, се оказа арена на силни емоции и оспорвани двубои за българския талант.

В четвъртфиналната фаза Андреев се изправи срещу швейцареца Николас Париция, който демонстрира стабилна игра и успя да надделее с резултат 6:2, 6:3. Въпреки поражението, българинът показа характер и не се предаде до последната точка, но опитният му съперник не остави място за изненади.

Турнирът в Сеграте бе първият официален за Андреев от началото на годината, когато участва в надпреварата в Маракеш. Въпреки дългото отсъствие, той впечатли с четири последователни победи – две в квалификационните кръгове и още две в основната схема, с което заслужено достигна до четвъртфиналите.