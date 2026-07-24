МОК се дистанцира от разследване срещу Джани Инфантино

Международният олимпийски комитет (МОК) официално отказа да започне разследване срещу президента на ФИФА Джани Инфантино, след като организацията за защита на човешките права FairSquare подаде сигнал за предполагаемо нарушаване на политическия неутралитет. Според говорител на МОК, комисията е стигнала до заключението, че всяка международна спортна федерация, включително ФИФА, разполага с пълна автономия и независимост в управлението си, съгласно олимпийската харта. Това означава, че жалбата на FairSquare излиза извън компетенциите на МОК.

В началото на юли FairSquare алармира, че Джани Инфантино системно нарушава принципа на политическа неутралност, като демонстрира близки отношения с бившия американски президент Доналд Тръмп. Организацията припомни, че всички членове на МОК, включително Инфантино, са положили клетва да действат независимо от политически и комерсиални интереси.

В отговор на обвиненията, говорител на МОК подчерта, че ФИФА активно работи за развитието на спорта в Газа и Палестина. Чрез мащабни инвестиции във футболна инфраструктура, образователни инициативи и проекти за социално развитие, организацията се стреми да насърчава мира и спорта в региона.

През декември миналата година Джани Инфантино връчи на Доналд Тръмп специалната „Награда за мир“ на ФИФА по време на жребия за Световното първенство. По време на Мондиала Тръмп публично се похвали, че е разговарял с Инфантино, за да бъде отменено наказанието на американския футболист Фоларин Балогун, получил червен картон.

В заключение, МОК подчертава, че няма правомощия да се намесва във вътрешните дела на независимите спортни федерации. Така жалбата срещу Инфантино остава без последствия, а дебатът за политическата неутралност в спорта продължава да бъде актуален на международната сцена.