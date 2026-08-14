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Времето днес, прогноза за петък, 14 август: Слънце, локални превалявания и температури до 32 градуса

Времето днес, прогноза за петък, 14 август: Слънце, локални превалявания и температури до 32 градуса

14 Август, 2026 03:00 570 4

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Очаква се купеста облачност над Източна България и планините, докато на запад ще се радват на изцяло слънчев ден

Времето днес, прогноза за петък, 14 август: Слънце, локални превалявания и температури до 32 градуса - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Времето ще ни поднесе предимно слънчеви часове, но няма да липсват и локални летни изненади в някои региони.

Синоптиците прогнозират приятни летни температури и временно увеличение на облачността в следобедните часове.

Температури и вятър в страната

Максималните температури през деня ще се задържат в интервала между 27° и 32°. В столицата София термометрите ще отчетат около 28°. През целия ден ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, който ще носи лека прохлада. В Западна България времето ще остане стабилно, ясно и слънчево през целия петък.

Къде ще вали и гърми?

Следобед над Източна България, както и над планините и планинските райони в Югозападна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места в тези части от страната ще превали краткотраен дъжд, като е възможно да има и гръмотевична дейност. Вероятността за сериозни и масови валежи обаче остава малка, а от почивните дни се очаква пълно стабилизиране на времето.

Времето по Черноморието и в планините

  • По Черноморието: Облачността ще бъде разкъсана. По-значителни увеличения се очакват главно по северното крайбрежие, където е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури на въздуха по морето ще варират между 24° и 27°. Температурата на морската вода ще бъде около 25°–26°, а вълнението на морето ще достигне 3-4 бала.
  • В планините: Облачността ще е по-често значителна, особено в следобедните часове. Главно в Рило-Родопската област и Средногорието ще има прекъсвания с превалявания от дъжд и гръмотевици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°.


България
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    03:11 14.08.2026

  • 2 оня с коня

    2 0 Отговор
    Да изгниете на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    04:01 14.08.2026

  • 3 Име

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    добър ден! мръсниТРОЛОВЕ!

    да го нахакам на майкитеВИотзад

    04:01 14.08.2026

  • 4 Име

    2 0 Отговор
    сега

    Лека нощ и Бял ден да не видите нещастни тролове защитаващи украйна, америка, израел и брюксел. Всичко, което заработите да го давате по болници и аптеки - пфу!

    04:02 14.08.2026

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