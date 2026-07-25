Клоп предупреди медиите: Семейството ми трябва да остане извън прожекторите

Новият национален селекционер на Германия Юрген Клоп използва първата си пресконференция, за да отправи ясно послание към медиите. Той заяви, че приема работата с огромно желание, но настоя личният му живот и семейството му да останат извън общественото внимание, предава Reuters.



Клоп подчерта, че няма да толерира намеса в личното пространство на близките си и предупреди, че това е условие, без което не би могъл да изпълнява спокойно задълженията си. Бившият мениджър на Ливърпул обясни, че е приел поста не заради лични амбиции, а защото вярва, че може да помогне на германския футбол да се върне сред водещите сили в света. Германската федерация изрази пълна подкрепа към новия селекционер и обяви, че му гласува пълно доверие в изграждането на новия национален отбор, предава и Euronews.

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