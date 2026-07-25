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Клоп предупреди медиите: Семейството ми трябва да остане извън прожекторите

Клоп предупреди медиите: Семейството ми трябва да остане извън прожекторите

25 Юли, 2026 09:17 587 0

  • юрген клоп-
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  • треньор

Треньорът подчерта, че няма да толерира намеса в личното пространство

Клоп предупреди медиите: Семейството ми трябва да остане извън прожекторите - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Новият национален селекционер на Германия Юрген Клоп използва първата си пресконференция, за да отправи ясно послание към медиите. Той заяви, че приема работата с огромно желание, но настоя личният му живот и семейството му да останат извън общественото внимание, предава Reuters.

Клоп подчерта, че няма да толерира намеса в личното пространство на близките си и предупреди, че това е условие, без което не би могъл да изпълнява спокойно задълженията си. Бившият мениджър на Ливърпул обясни, че е приел поста не заради лични амбиции, а защото вярва, че може да помогне на германския футбол да се върне сред водещите сили в света. Германската федерация изрази пълна подкрепа към новия селекционер и обяви, че му гласува пълно доверие в изграждането на новия национален отбор, предава и Euronews.


Германия
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