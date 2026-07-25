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Клоп: Искам хората отново да се радват, когато гледат Германия

Клоп: Искам хората отново да се радват, когато гледат Германия

25 Юли, 2026 11:08 520 3

  • юрген клоп-
  • германия-
  • треньор

Националният отбор трябва отново да играе футбол, който вдъхновява, казва наставникът 

Клоп: Искам хората отново да се радват, когато гледат Германия - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Новият селекционер на Германия Юрген Клоп заяви, че основната му цел е да върне идентичността и увереността на Бундестима. По време на официалното си представяне той подчерта, че германският национален отбор трябва да играе смел, атакуващ и енергичен футбол, който да носи радост както на футболистите, така и на привържениците.

„Искам хората отново да се радват, когато гледат Германия. Имаме талантливи играчи и трябва да изградим отбор, който да бъде разпознаваем със своя стил“, каза Клоп. Той допълни, че възнамерява да отдели сериозно внимание и на развитието на младите футболисти, които ще бъдат гръбнакът на националния тим през следващите години. Новият селекционер ще дебютира начело на Германия през септември в квалификациите за Евро 2028, предава El País.


Германия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хубаво Казано !

    1 2 Отговор
    НО Но На какво ?

    Отгоре !

    Футбола !

    Не Ме Интересува !

    11:14 25.07.2026

  • 2 Да обаче

    1 0 Отговор
    за целта ще се наложи да намериш германски футболисти, но такива в Германия вече няма. Затова ще разчиташ на играчи от Мозамбик, Суринам, Бурунди, и др.

    12:05 25.07.2026

  • 3 Германия днес

    0 0 Отговор
    Германците са луди,не могат да общуват ,крещят като Адолф,а полицията им следи хората,забраняват им да седят на пейки ,пращат роми да тормозят......ад ад ад

    12:31 25.07.2026

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