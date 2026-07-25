Клоп: Искам хората отново да се радват, когато гледат Германия

Новият селекционер на Германия Юрген Клоп заяви, че основната му цел е да върне идентичността и увереността на Бундестима. По време на официалното си представяне той подчерта, че германският национален отбор трябва да играе смел, атакуващ и енергичен футбол, който да носи радост както на футболистите, така и на привържениците.

„Искам хората отново да се радват, когато гледат Германия. Имаме талантливи играчи и трябва да изградим отбор, който да бъде разпознаваем със своя стил“, каза Клоп. Той допълни, че възнамерява да отдели сериозно внимание и на развитието на младите футболисти, които ще бъдат гръбнакът на националния тим през следващите години. Новият селекционер ще дебютира начело на Германия през септември в квалификациите за Евро 2028, предава El País.