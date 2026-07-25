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РБ Лайпци се присмя на оферта на Реал Мадрид за Ян Диоманде

РБ Лайпци се присмя на оферта на Реал Мадрид за Ян Диоманде

25 Юли, 2026 13:22 572 0

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Германският клуб настоява за трансферна сума над 100 милиона евро

РБ Лайпци се присмя на оферта на Реал Мадрид за Ян Диоманде - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид е отправил официално предложение за привличането на крилото на РБ Лайпциг Ян Диоманде, съобщава италианският трансферен експерт Фабрицио Романо. Испанският гранд е предложил 90 милиона евро плюс още 10 милиона евро под формата на бонуси за правата на 19-годишния национал на Кот д'Ивоар. Офертата обаче веднага е била отхвърлена с насмешка от германския клуб, който настоява за трансферна сума над 100 милиона евро, предава и БТА.

Според информацията преговорите между двата клуба продължават, но към момента няма постигнато споразумение. Интерес към Диоманде има и от страна на европейския клубен шампион Пари Сен Жермен, който също се опитва да договори привличането му от Лайпциг.

През миналия сезон младият футболист записа 33 мача в Бундеслигата, в които отбеляза 12 гола, превръщайки се в една от най-ярките фигури в състава на германския тим.

През новия сезон Реал Мадрид ще бъде воден от Жозе Моуриньо, който настоява за сериозно подсилване на отбора. „Белите“ търсят промени в състава, след като в последните две години отстъпиха на Барселона в битката за титлата в Испания.


Германия
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