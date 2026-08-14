Новини
България »
Ето какви доходи са декларирали политиците

Ето какви доходи са декларирали политиците

14 Август, 2026 20:11 1 157 36

  • декларации-
  • доходи-
  • политици

Сметната палата публикува годишните декларации за имущество и интереси на лицата, заемащи публични длъжности, подадени до 15 май 2026 г. и встъпителните и финалните декларации, подадени в периода от януари до август 2026 г.,

Ето какви доходи са декларирали политиците - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сметната палата публикува годишните декларации за имущество и интереси на лицата, заемащи публични длъжности, подадени до 15 май 2026 г. и встъпителните и финалните декларации, подадени в периода от януари до август 2026 г., съобщават от одитната институция. Част от декларираните суми са в лева, тъй като се отнасят за времето преди официалното въвеждане на еврото.

Президентът Илияна Йотова е декларирала 205 314 лева от трудови доходи за отчетния период. Разполага с две кредитни карти с лимит 5000 и 15 000 евро. Тя е посочила и 20 000 евро от трансформация на банков депозит в чужбина, 16 000 евро трудови доходи и 60 000 лева от заплата. Сумите са декларирани и в предходни декларации.

Премиерът Румен Радев е отчел 567 000 лева от трудови доходи и 5650 лева вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции. Радев е декларирал, че притежава автомобил "Шкода Октавия" и 288 691 лева като годишна данъчна основа от трудови доходи.

Председателят на ПГ на ПБ Петър Витанов е направил онлайн инвестиции - 100 хил. евро за портфейл акции в белгийска банка. ПРитежава автомобил "Тойота", купена през 2024 г. На свое име има един апартамент в София, м.г. е купил със съпругата си къща с двор в пернишкото село Рударци за близо 358 хил.евро.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е декларирал, че има три банкови сметки в левови сметки. От заплати той е получил 191 166 лв., от изплатени болнични и неизползван отпуск от минали години - 36 041 лв и още 503 901 - от трудови доходи.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски е записал, че за отчетния период е ползвал под наем 8 имота - пет къщи, ателие и гаражни клетки в София. Наемът е деклариран в левове, а равностойността в евро е близо 227 хил. евро. Още 77 хил. евро е дал за наем на 5 луксозни автомобила. Имотите и колите не са нови, те са декларирани и преди.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев е декларирал 63 хил.евро от заплати, в банковата си сметка има 81 хил.евро. Но пък през м.г. си е купил автомобил "Форд" за 6000 лв. Другият съпредседате Божидар Божанов е вписал единствено, че е получил близо 69 хил. евро от заплати.

Лидерът на ПП Асен Василев е декларирал, че притежава апартамент от 54 кв. м, но закупен през 2016-та. По банкова сметка има 40 хил. лв. и изплаща заем от 73 хил. лв.

Председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов е съсобственик със съпругата си на апартамент с паркомясто във Варна, придобити през 2019 г., м.г. е получил имот с право на ползване във варненското село Константиново. Има банкова сметка с 13 902 лв в нея.

17 народни представители в този и в предишния парламент не са подали в срок декларациите си.

Публикувани са над 16 000 декларации за имущество и интереси и списък с имената на 637 лица, които не са подали декларации в законоустановения срок, отчитат от палатата.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    22 2 Отговор
    България- страната с В ПЪТИ ПОВЕЧЕ депутати на 100 000 жители, които получават В ПЪТИ по-високи заплати спрямо МРЗ в страните спрямо страни като Германия Нидерландия и др. в ЕсеС‼️

    Коментиран от #6, #25

    20:16 14.08.2026

  • 2 Айляк

    30 7 Отговор
    Живи да ги оплачеш Буци и Шиши.
    Крадци.

    Коментиран от #14, #32

    20:16 14.08.2026

  • 3 Хмм

    10 5 Отговор
    Асен Василев се върнал в старото си жилище от 54 кв., че и заем изплаща, а щеше да ходи по островите, а Костадинов с нов имот

    Коментиран от #7

    20:21 14.08.2026

  • 4 Медия на силните на деня

    15 6 Отговор
    Мунчо Мекерето Боташ е най-беден 🤡

    20:22 14.08.2026

  • 5 Последния Софиянец

    9 2 Отговор
    Ексклузивно! Делян Пеевски продава Нова телевизия на Тръмп.

    20:23 14.08.2026

  • 6 Стенли

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Да много точно казано и специално за броя на депутатите , не знам колко са в Германия , но за Турция при население над 80нмилиона са 550 човека , а в България при население 6,5 милиона 240 , значи ние трябва да имаме , около 30 милиона население за броя на тези депутати , ако ги съпоставим както са в Турция 🤔🤨

    Коментиран от #31

    20:24 14.08.2026

  • 7 Щото

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хмм":

    Друго си е да го заклещят на тесното...

    20:27 14.08.2026

  • 8 Ганя Путинофила

    11 4 Отговор
    Това са измекяри.
    Пешо Вол гата ще направи милиони евраци от водене на руска пропаганда в Брюксел!
    Там е пълно с полезни идиоти!

    20:30 14.08.2026

  • 9 Иванов

    14 1 Отговор
    Като гледам какво са декларирали излиза, че само Румбата, Витанов, Шиши и Бойко за заработили повече от мен, а останалите може да ми видят задните стопове. За Коцето няма да коментирам, че тоя излезе по-зле и от ,,хигиенистите" пред Руското посолство. Ей това е да си слуга на народа.

    Тук оставям един празен ред, на който всеки може да тури една майна, каквато на него му харесва.

    20:31 14.08.2026

  • 10 БеГемот

    8 5 Отговор
    Тиквата да не е носил камъни за половина милион....

    20:31 14.08.2026

  • 11 Василеску

    8 0 Отговор
    Има едно стихотворение от преди 1 век на Христо Смирненски - "Депутат". Всичко е написано в няколко куплета. Ама нашата "интелигенция" е писатель, а не читатель. А депутатите, ех, депутатитатите...

    20:33 14.08.2026

  • 12 Информацията не е пълна

    12 1 Отговор
    Вижте в сайта на БТВ. Например, Пеевски има 14 милиона доходи от някакви акции.

    20:34 14.08.2026

  • 13 Анонимен

    13 1 Отговор
    Те нашите политици се изкарват сиромаси. Ходят със закърпени чорапи и спестяват от банички

    Коментиран от #19

    20:35 14.08.2026

  • 14 Особености

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Айляк":

    Що,при другите всичко е нормално?

    20:37 14.08.2026

  • 15 Хахахаха😂😂😂😂

    5 0 Отговор
    Вождът Полу ДваПръстаЧело си е купил железен кон за 3000евро! 😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    20:40 14.08.2026

  • 16 Анонимен

    10 0 Отговор
    Наще депутати имат символични доходи. Чак да ги оплачеш че са бедняци но сестри,братя синове балдъзи.зетьове са милионери и нямат нищо общо с депутати. Уж по закон де

    20:40 14.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Анонимен

    9 3 Отговор
    А Боко тиквата декларира ли евраците и златото в чекмеджето

    20:42 14.08.2026

  • 19 Зевзек

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Анонимен":

    Ти искаш клошари ли да управляват държавата?

    20:43 14.08.2026

  • 20 Пешо от панелката

    5 3 Отговор
    Леля Асенка нали била бизнес дама?Що се е завряла в килер 54 кв.м?

    20:46 14.08.2026

  • 21 тва рударци мно.о скъпо

    5 0 Отговор
    По добре във Виена да си купя имот

    20:54 14.08.2026

  • 22 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    за свещи да ги дадат...

    20:56 14.08.2026

  • 23 Господ е българин и никой не се ражда с

    7 0 Отговор
    Пари
    Българите не са си научили урока и ще има
    Залезът на боговете скоро
    В българия някои се имат за по богове от другите българи

    20:56 14.08.2026

  • 24 факт

    4 0 Отговор
    а харчат милиони

    20:58 14.08.2026

  • 25 Е как ще върнат милиардите

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ето ги теглиха с такива мижави доходи?

    20:59 14.08.2026

  • 26 от закуски

    4 0 Отговор
    А Иван Демерджиев за имущество 411бр? и за годишни доходи?

    21:01 14.08.2026

  • 27 Перо

    4 0 Отговор
    Явно, че от “трудови доходи” всички са станали милионери! Остава да се провери какви са заплатите и ако има “спестявания” от тях в стотици хиляди или милиони, това означава, че грабежа от държавата е узаконен и е държавна политика. Сега разбирам защо ще се избият на избори и са готови на всичко за опазване на мутренската демокрация!

    Коментиран от #29

    21:02 14.08.2026

  • 28 ти да видиш

    2 0 Отговор
    Oooo,завалииките! За оплакване са!😒😒😒

    21:03 14.08.2026

  • 29 Перо

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Перо":

    П.С. Не се описва по кое време са натрупани сумите и дали това време е от престоя във властта!

    21:05 14.08.2026

  • 30 Добре де.

    3 0 Отговор
    Какво ме вълнува кой как е лъгал пред данъчните власти за да скрие данъци и незаконни или нерегламентирани приходи.? На никого не вярвам, а най малко на полтици.

    21:05 14.08.2026

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Стенли":

    В Германия се пада под ЕДИН
    депутат, някъде 0.75 на 100 000 жители❗
    В България се падаТ над ТРИМА
    депутати на 100 000 жители❗

    21:12 14.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 32х32

    0 0 Отговор
    Мама ти долен боклук...
    Що ме изтри бе?
    Какво нецензурно или обидно видя в коментар 32???
    Само 7х62 за вас...

    Коментиран от #36

    21:19 14.08.2026

  • 34 а що не казвате

    1 0 Отговор
    какви доходи са декларирали политиците общ поръчкари

    нап що не ги търси по движения по банковите им сметки по света и у нас

    21:23 14.08.2026

  • 35 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    завалиите, половината са по-бедни от мене бе!
    съветвам ги да оставят политикара, че ше умрат от глад и да заповядат в частния сектор!

    21:24 14.08.2026

  • 36 такъв си е метача

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "32х32":

    мете та се престарава
    и много коментари търка с мапата без да мисли

    21:25 14.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове