Ето какви доходи са декларирали политиците

Сметната палата публикува годишните декларации за имущество и интереси на лицата, заемащи публични длъжности, подадени до 15 май 2026 г. и встъпителните и финалните декларации, подадени в периода от януари до август 2026 г., съобщават от одитната институция. Част от декларираните суми са в лева, тъй като се отнасят за времето преди официалното въвеждане на еврото.
Президентът Илияна Йотова е декларирала 205 314 лева от трудови доходи за отчетния период. Разполага с две кредитни карти с лимит 5000 и 15 000 евро. Тя е посочила и 20 000 евро от трансформация на банков депозит в чужбина, 16 000 евро трудови доходи и 60 000 лева от заплата. Сумите са декларирани и в предходни декларации.
Премиерът Румен Радев е отчел 567 000 лева от трудови доходи и 5650 лева вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции. Радев е декларирал, че притежава автомобил "Шкода Октавия" и 288 691 лева като годишна данъчна основа от трудови доходи.
Председателят на ПГ на ПБ Петър Витанов е направил онлайн инвестиции - 100 хил. евро за портфейл акции в белгийска банка. ПРитежава автомобил "Тойота", купена през 2024 г. На свое име има един апартамент в София, м.г. е купил със съпругата си къща с двор в пернишкото село Рударци за близо 358 хил.евро.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е декларирал, че има три банкови сметки в левови сметки. От заплати той е получил 191 166 лв., от изплатени болнични и неизползван отпуск от минали години - 36 041 лв и още 503 901 - от трудови доходи.
Лидерът на ДПС Делян Пеевски е записал, че за отчетния период е ползвал под наем 8 имота - пет къщи, ателие и гаражни клетки в София. Наемът е деклариран в левове, а равностойността в евро е близо 227 хил. евро. Още 77 хил. евро е дал за наем на 5 луксозни автомобила. Имотите и колите не са нови, те са декларирани и преди.
Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев е декларирал 63 хил.евро от заплати, в банковата си сметка има 81 хил.евро. Но пък през м.г. си е купил автомобил "Форд" за 6000 лв. Другият съпредседате Божидар Божанов е вписал единствено, че е получил близо 69 хил. евро от заплати.
Лидерът на ПП Асен Василев е декларирал, че притежава апартамент от 54 кв. м, но закупен през 2016-та. По банкова сметка има 40 хил. лв. и изплаща заем от 73 хил. лв.
Председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов е съсобственик със съпругата си на апартамент с паркомясто във Варна, придобити през 2019 г., м.г. е получил имот с право на ползване във варненското село Константиново. Има банкова сметка с 13 902 лв в нея.
17 народни представители в този и в предишния парламент не са подали в срок декларациите си.
Публикувани са над 16 000 декларации за имущество и интереси и списък с имената на 637 лица, които не са подали декларации в законоустановения срок, отчитат от палатата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #6, #25
20:16 14.08.2026
2 Айляк
Крадци.
Коментиран от #14, #32
20:16 14.08.2026
3 Хмм
Коментиран от #7
20:21 14.08.2026
4 Медия на силните на деня
20:22 14.08.2026
5 Последния Софиянец
20:23 14.08.2026
6 Стенли
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Да много точно казано и специално за броя на депутатите , не знам колко са в Германия , но за Турция при население над 80нмилиона са 550 човека , а в България при население 6,5 милиона 240 , значи ние трябва да имаме , около 30 милиона население за броя на тези депутати , ако ги съпоставим както са в Турция 🤔🤨
Коментиран от #31
20:24 14.08.2026
7 Щото
До коментар #3 от "Хмм":Друго си е да го заклещят на тесното...
20:27 14.08.2026
8 Ганя Путинофила
Пешо Вол гата ще направи милиони евраци от водене на руска пропаганда в Брюксел!
Там е пълно с полезни идиоти!
20:30 14.08.2026
9 Иванов
Тук оставям един празен ред, на който всеки може да тури една майна, каквато на него му харесва.
20:31 14.08.2026
10 БеГемот
20:31 14.08.2026
11 Василеску
20:33 14.08.2026
12 Информацията не е пълна
20:34 14.08.2026
13 Анонимен
Коментиран от #19
20:35 14.08.2026
14 Особености
До коментар #2 от "Айляк":Що,при другите всичко е нормално?
20:37 14.08.2026
15 Хахахаха😂😂😂😂
20:40 14.08.2026
16 Анонимен
20:40 14.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Анонимен
20:42 14.08.2026
19 Зевзек
До коментар #13 от "Анонимен":Ти искаш клошари ли да управляват държавата?
20:43 14.08.2026
20 Пешо от панелката
20:46 14.08.2026
21 тва рударци мно.о скъпо
20:54 14.08.2026
22 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
20:56 14.08.2026
23 Господ е българин и никой не се ражда с
Българите не са си научили урока и ще има
Залезът на боговете скоро
В българия някои се имат за по богове от другите българи
20:56 14.08.2026
24 факт
20:58 14.08.2026
25 Е как ще върнат милиардите
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":ето ги теглиха с такива мижави доходи?
20:59 14.08.2026
26 от закуски
21:01 14.08.2026
27 Перо
Коментиран от #29
21:02 14.08.2026
28 ти да видиш
21:03 14.08.2026
29 Перо
До коментар #27 от "Перо":П.С. Не се описва по кое време са натрупани сумите и дали това време е от престоя във властта!
21:05 14.08.2026
30 Добре де.
21:05 14.08.2026
31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Стенли":В Германия се пада под ЕДИН
депутат, някъде 0.75 на 100 000 жители❗
В България се падаТ над ТРИМА
депутати на 100 000 жители❗
21:12 14.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 32х32
Що ме изтри бе?
Какво нецензурно или обидно видя в коментар 32???
Само 7х62 за вас...
Коментиран от #36
21:19 14.08.2026
34 а що не казвате
нап що не ги търси по движения по банковите им сметки по света и у нас
21:23 14.08.2026
35 ДрайвингПлежър
съветвам ги да оставят политикара, че ше умрат от глад и да заповядат в частния сектор!
21:24 14.08.2026
36 такъв си е метача
До коментар #33 от "32х32":мете та се престарава
и много коментари търка с мапата без да мисли
21:25 14.08.2026