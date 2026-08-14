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Григор Димитров стартира в Синсинати срещу Баес

Григор Димитров стартира в Синсинати срещу Баес

14 Август, 2026 19:30 326 0

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Бившият шампион Григор Димитров започва Cincinnati Open 2026 с "уайлд кард" срещу Себастиан Баес.

Григор Димитров стартира в Синсинати срещу Баес - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българският тенисист Григор Димитров започва тазгодишното си участие на престижния турнир от сериите "Мастърс 1000" – Cincinnati Open.

Организаторите на надпреварата гласуваха огромно доверие на родния ас, като му предоставиха специална покана ("уайлд кард") за директно влизане в основната схема. В първия кръг на кортовете в Mason, Охайо, Димитров се изправя срещу коравия южноамериканец Себастиан Баес.

Завръщане на специално място за българина

Синсинати винаги е носил позитивни емоции за Григор Димитров. През 2017 г. той триумфира с трофея след паметен финал срещу Ник Кириос. Сега, през 2026 г., българинът отново е готов да покаже най-добрия си тенис на твърдите кортове в САЩ, които служат като ключова подготовка преди Откритото първенство на САЩ (US Open). В официално интервю за tennistv.com Димитров сподели, че оценява високо дадената му покана и е изключително благодарен, че все още има възможност да се наслаждава на играта на такова високо ниво.

Пътят в турнира и потенциалните съперници

Жребият за Cincinnati Open 2026 постави Григор Димитров в долната половина на схемата. Двубоят срещу Себастиан Баес е първи в историята между двамата на професионално ниво. При успех срещу аржентинеца, Димитров ще си осигури среща във втория кръг срещу 16-ия поставен в схемата Лърнър Тиен. Американецът почива в първия кръг и очаква победителя от двойката Димитров - Баес. По-нататъшният поток на българския тенисист може да стане още по-тежък, тъй като в същата секция се намира и поставеният под №10 Лоренцо Музети.

Програмата и официалните актуализации за събитието могат да бъдат следени в реално време на официалния сайт на турнира cincinnatiopen.com, както и в спортната секция на atptour.com, където се отразяват всички подробности около схемата и представянето на участниците.


САЩ
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