БАБХ спря 11 тона пипер с опасни пестициди и иззе 100 кг агнешко месо без произход

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) продължава засилените проверки по границите и в страната, като предотврати пускането на пазара на 11,6 тона пипер с наднормено съдържание на пестициди, влезли през ГКПП „Златарево“, и разпореди унищожаването на 100 килограма агнешко месо и субпродукти без документи за произход в мандра край Кресна.
Върнаха 11,6 тона пипер с опасен пестицид
При засиления граничен контрол инспектори на БАБХ установиха наднормено съдържание на пестицида форметанат (formetanate) във вносна пратка от 11,6 тона пипер с произход Република Северна Македония.
Пратката е влязла в България през ГКПП „Златарево“ и е била предназначена за търговски оператор в Петрич. След вземането на проба товарът е поставен под възбрана и съхраняван в хладилна камера до излизането на лабораторните резултати.
След като е установено превишение на допустимите стойности на пестицида, БАБХ е разпоредила пратката да бъде върната на доставчика. Със съдействието на Агенция „Митници“ стоката е върната в Република Северна Македония и не е допусната до българския пазар.
От агенцията уточняват, че засиленият контрол по границите продължава. До момента са анализирани 35 проби от пресни зеленчуци, взети на ГКПП „Златарево“ и ГКПП „Гюешево“ – 22 проби пипер и 13 проби домати с произход Северна Македония, Косово и Албания.
От 3 август 2026 г. БАБХ, съвместно с Комисията по стоковите борси и тържищата, Националната агенция за приходите и МВР, извършва тематични проверки на домати, пипер, праскови и дини както на граничните пунктове, така и в търговската мрежа. Контролът обхваща безопасността, качеството, произхода и проследимостта на продукцията, като се извършват документални, физически и лабораторни проверки за наличие на остатъчни количества пестициди.
100 кг агнешко месо без произход откриха в мандра край Кресна
При друга проверка инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните – Благоевград, със съдействието на ОД на МВР – Благоевград, установиха 100 килограма агнешко месо и субпродукти без документи за произход в мандра и животновъден обект в село Сливница, община Кресна.
Проверката е извършена след подаден сигнал.
В животновъдния обект са открити около 100 овце, за чието придвижване не е било подадено уведомление в законоустановения срок. За нарушението е съставен акт за установяване на административно нарушение.
При инспекцията в регистрирания обект за преработка на козе и овче мляко са открити 55 кг агнешко месо и субпродукти без документи за произход и без необходимата маркировка. В съседно помещение, което не е част от мандрата и не е регистрирано по Закона за храните, инспекторите са намерили още 45 кг охладено агнешко месо, също без документи и маркировка.
Проверката е установила още, че в обекта няма регистриран и одобрен кланичен пункт, както и необходимите условия за съхранение на месо и месни продукти. Според БАБХ това поражда съмнения за нерегламентирано клане и съхранение на месо в нерегистриран обект.
На собственика са съставени два акта за установяване на административни нарушения. Издадени са разпореждане за забрана, предписание и разпореждане установеното месо и субпродукти да бъдат насочени за унищожаване.
От БАБХ заявяват, че засиленият официален контрол ще продължи с цел недопускане на нерегламентирано производство, клане, съхранение и търговия с храни, както и за гарантиране безопасността и защитата на потребителите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 шопо
Коментиран от #13
19:41 14.08.2026
2 Това с пипера е невъзможно
19:46 14.08.2026
3 То много бе
Коментиран от #9
19:47 14.08.2026
4 Тик-Ток
19:50 14.08.2026
5 пипера е от Албания
19:51 14.08.2026
6 Сатана Z
Коментиран от #7
19:55 14.08.2026
7 Нееее,
До коментар #6 от "Сатана Z":Като руснак във Варна !
Русата червенокоса дето ви раздаде паспорти и Господ Ленин няма да и помогне
20:02 14.08.2026
8 А от Южна Америка кво влиза
20:06 14.08.2026
9 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #3 от "То много бе":Ненормална работа! Вместо да се изследва месото за зарази и направят постъпки за "узаконяване", чиновниците казват: Дайте да го горим. Така разсъждават тези които не са отгледали и едно добиче.
20:10 14.08.2026
10 Механик
За първи път чувам, че в мандрите се гледат и колят животни
Коментиран от #12
20:12 14.08.2026
11 БеГемот
20:20 14.08.2026
12 Алтър его
До коментар #10 от "Механик":Като не дава мляко, ке дава месо…
20:29 14.08.2026
13 Въпросче
До коментар #1 от "шопо":А, досега какво ядяхме…
20:30 14.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.