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БАБХ спря 11 тона пипер с опасни пестициди и иззе 100 кг агнешко месо без произход

БАБХ спря 11 тона пипер с опасни пестициди и иззе 100 кг агнешко месо без произход

14 Август, 2026 19:36 797 14

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  • проверки

При засиления граничен контрол инспектори на БАБХ установиха наднормено съдържание на пестицида форметанат (formetanate) във вносна пратка от 11,6 тона пипер с произход Република Северна Македония.

БАБХ спря 11 тона пипер с опасни пестициди и иззе 100 кг агнешко месо без произход - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) продължава засилените проверки по границите и в страната, като предотврати пускането на пазара на 11,6 тона пипер с наднормено съдържание на пестициди, влезли през ГКПП „Златарево“, и разпореди унищожаването на 100 килограма агнешко месо и субпродукти без документи за произход в мандра край Кресна.

Върнаха 11,6 тона пипер с опасен пестицид

При засиления граничен контрол инспектори на БАБХ установиха наднормено съдържание на пестицида форметанат (formetanate) във вносна пратка от 11,6 тона пипер с произход Република Северна Македония.

Пратката е влязла в България през ГКПП Златарево“ и е била предназначена за търговски оператор в Петрич. След вземането на проба товарът е поставен под възбрана и съхраняван в хладилна камера до излизането на лабораторните резултати.

След като е установено превишение на допустимите стойности на пестицида, БАБХ е разпоредила пратката да бъде върната на доставчика. Със съдействието на Агенция „Митници“ стоката е върната в Република Северна Македония и не е допусната до българския пазар.

От агенцията уточняват, че засиленият контрол по границите продължава. До момента са анализирани 35 проби от пресни зеленчуци, взети на ГКПП „Златарево“ и ГКПП „Гюешево“ – 22 проби пипер и 13 проби домати с произход Северна Македония, Косово и Албания.

От 3 август 2026 г. БАБХ, съвместно с Комисията по стоковите борси и тържищата, Националната агенция за приходите и МВР, извършва тематични проверки на домати, пипер, праскови и дини както на граничните пунктове, така и в търговската мрежа. Контролът обхваща безопасността, качеството, произхода и проследимостта на продукцията, като се извършват документални, физически и лабораторни проверки за наличие на остатъчни количества пестициди.

100 кг агнешко месо без произход откриха в мандра край Кресна

При друга проверка инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните – Благоевград, със съдействието на ОД на МВР – Благоевград, установиха 100 килограма агнешко месо и субпродукти без документи за произход в мандра и животновъден обект в село Сливница, община Кресна.

Проверката е извършена след подаден сигнал.

В животновъдния обект са открити около 100 овце, за чието придвижване не е било подадено уведомление в законоустановения срок. За нарушението е съставен акт за установяване на административно нарушение.

При инспекцията в регистрирания обект за преработка на козе и овче мляко са открити 55 кг агнешко месо и субпродукти без документи за произход и без необходимата маркировка. В съседно помещение, което не е част от мандрата и не е регистрирано по Закона за храните, инспекторите са намерили още 45 кг охладено агнешко месо, също без документи и маркировка.

Проверката е установила още, че в обекта няма регистриран и одобрен кланичен пункт, както и необходимите условия за съхранение на месо и месни продукти. Според БАБХ това поражда съмнения за нерегламентирано клане и съхранение на месо в нерегистриран обект.

На собственика са съставени два акта за установяване на административни нарушения. Издадени са разпореждане за забрана, предписание и разпореждане установеното месо и субпродукти да бъдат насочени за унищожаване.

От БАБХ заявяват, че засиленият официален контрол ще продължи с цел недопускане на нерегламентирано производство, клане, съхранение и търговия с храни, както и за гарантиране безопасността и защитата на потребителите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шопо

    7 1 Отговор
    Море, море, макетата сакат да ни троват !!!!!

    Коментиран от #13

    19:41 14.08.2026

  • 2 Това с пипера е невъзможно

    3 0 Отговор
    Вероятно е италиански щом е с форметанат

    19:46 14.08.2026

  • 3 То много бе

    5 0 Отговор
    100 килограма агнешко месо

    Коментиран от #9

    19:47 14.08.2026

  • 4 Тик-Ток

    16 1 Отговор
    Комунистите навремето хранеха с плодове и зеленчуци целия СССР и с месо половината араби ,сега за 35 години западна демокрация ядем боклуците на Запада и нищо не произвеждаме

    19:50 14.08.2026

  • 5 пипера е от Албания

    10 0 Отговор
    с произход Италия ! Нащи са били предупредени от чужбина и нищо не са заловили самите те

    19:51 14.08.2026

  • 6 Сатана Z

    9 1 Отговор
    Агнешко без произход е като украинец на Българското черноморие.

    Коментиран от #7

    19:55 14.08.2026

  • 7 Нееее,

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Като руснак във Варна !
    Русата червенокоса дето ви раздаде паспорти и Господ Ленин няма да и помогне

    20:02 14.08.2026

  • 8 А от Южна Америка кво влиза

    5 1 Отговор
    Тишина

    20:06 14.08.2026

  • 9 ИМПЕРИАЛИСТ

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "То много бе":

    Ненормална работа! Вместо да се изследва месото за зарази и направят постъпки за "узаконяване", чиновниците казват: Дайте да го горим. Така разсъждават тези които не са отгледали и едно добиче.

    20:10 14.08.2026

  • 10 Механик

    4 1 Отговор
    До сега все с ъм с и мислил, че МАНДРА това е място където се преработват МЛЕЧНИ продукти.
    За първи път чувам, че в мандрите се гледат и колят животни

    Коментиран от #12

    20:12 14.08.2026

  • 11 БеГемот

    0 0 Отговор
    Тпу....таман щях да правя пълнени чушки...

    20:20 14.08.2026

  • 12 Алтър его

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Като не дава мляко, ке дава месо…

    20:29 14.08.2026

  • 13 Въпросче

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "шопо":

    А, досега какво ядяхме…

    20:30 14.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

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