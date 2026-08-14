БАБХ спря 11 тона пипер с опасни пестициди и иззе 100 кг агнешко месо без произход

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) продължава засилените проверки по границите и в страната, като предотврати пускането на пазара на 11,6 тона пипер с наднормено съдържание на пестициди, влезли през ГКПП „Златарево“, и разпореди унищожаването на 100 килограма агнешко месо и субпродукти без документи за произход в мандра край Кресна.

Върнаха 11,6 тона пипер с опасен пестицид

При засиления граничен контрол инспектори на БАБХ установиха наднормено съдържание на пестицида форметанат (formetanate) във вносна пратка от 11,6 тона пипер с произход Република Северна Македония.

Пратката е влязла в България през ГКПП „Златарево“ и е била предназначена за търговски оператор в Петрич. След вземането на проба товарът е поставен под възбрана и съхраняван в хладилна камера до излизането на лабораторните резултати.

След като е установено превишение на допустимите стойности на пестицида, БАБХ е разпоредила пратката да бъде върната на доставчика. Със съдействието на Агенция „Митници“ стоката е върната в Република Северна Македония и не е допусната до българския пазар.

От агенцията уточняват, че засиленият контрол по границите продължава. До момента са анализирани 35 проби от пресни зеленчуци, взети на ГКПП „Златарево“ и ГКПП „Гюешево“ – 22 проби пипер и 13 проби домати с произход Северна Македония, Косово и Албания.

От 3 август 2026 г. БАБХ, съвместно с Комисията по стоковите борси и тържищата, Националната агенция за приходите и МВР, извършва тематични проверки на домати, пипер, праскови и дини както на граничните пунктове, така и в търговската мрежа. Контролът обхваща безопасността, качеството, произхода и проследимостта на продукцията, като се извършват документални, физически и лабораторни проверки за наличие на остатъчни количества пестициди.

100 кг агнешко месо без произход откриха в мандра край Кресна

При друга проверка инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните – Благоевград, със съдействието на ОД на МВР – Благоевград, установиха 100 килограма агнешко месо и субпродукти без документи за произход в мандра и животновъден обект в село Сливница, община Кресна.

Проверката е извършена след подаден сигнал.

В животновъдния обект са открити около 100 овце, за чието придвижване не е било подадено уведомление в законоустановения срок. За нарушението е съставен акт за установяване на административно нарушение.

При инспекцията в регистрирания обект за преработка на козе и овче мляко са открити 55 кг агнешко месо и субпродукти без документи за произход и без необходимата маркировка. В съседно помещение, което не е част от мандрата и не е регистрирано по Закона за храните, инспекторите са намерили още 45 кг охладено агнешко месо, също без документи и маркировка.

Проверката е установила още, че в обекта няма регистриран и одобрен кланичен пункт, както и необходимите условия за съхранение на месо и месни продукти. Според БАБХ това поражда съмнения за нерегламентирано клане и съхранение на месо в нерегистриран обект.

На собственика са съставени два акта за установяване на административни нарушения. Издадени са разпореждане за забрана, предписание и разпореждане установеното месо и субпродукти да бъдат насочени за унищожаване.

От БАБХ заявяват, че засиленият официален контрол ще продължи с цел недопускане на нерегламентирано производство, клане, съхранение и търговия с храни, както и за гарантиране безопасността и защитата на потребителите.