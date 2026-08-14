Арсенал иска Куанса, Кьолн отказа €50 милиона от Дортмунд

Английският гранд Арсенал стартира официални преговори с немския шампион Байер Леверкузен за трансфера на младата звезда Джарел Куанса, съобщават световните спортни медии.

Мениджърът на „артилеристите“ Микел Артета спешно търси подсилване в дефанзивната линия заради контузията на Уилям Салиба, като вижда в 23-годишния английски национал идеален избор поради неговата поливалентност в центъра и в дясната част на отбраната.

Според информация на авторитетното британско издание Sky Sports (www.skysports.com), „аспирините“ не желаят да се разделят лесно с бранителя, когото закупиха от Ливърпул миналото лято за 30 милиона лири. Журналистът Ед Арънс от The Guardian допълва, че Леверкузен е поставил начална цена от поне 50 милиона евро (£43 милиона) за правата на футболиста. Клаузата за откупуване, която мърсисайдци притежаваха в договора му, вече е изтекла, което дава пълна свобода на преговорите между Арсенал и немския клуб.

Трансферен колапс в Бундеслигата: Кьолн отказа €50 милиона

В същия момент в Германия се разрази истинска трансферна драма. Ръководството на Кьолн официално отхвърли рекордна оферта от Борусия Дортмунд на стойност над 50 милиона евро за голямата си млада звезда Саид Ел Мала. Спортната медия GOAL съобщава, че предложението на „жълто-черните“ е било структурирано като €46 милиона гарантирана сума плюс бонуси, обвързани с дългосрочни цели и брой изиграни мачове.

Шефовете на Кьолн обаче са останали недоволни от несигурната структура на плащанията и са отхвърлили офертата. Спортният директор на Борусия Дортмунд Ларс Рикен потвърди пред германските медии, че клубът официално се оттегля от надпреварата за 19-годишния флангови нападател. „Саид Ел Мала няма да премине в Дортмунд това лято. Кьолн отхвърли крайното ни предложение и ние няма да изпращаме нова оферта“, категоричен бе Рикен. Ситуацията около крилото продължава да се следи от италианския Милан, който може да се възползва от провалените преговори.