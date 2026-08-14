Почина легендата на Локо София Нако Дойчев

Черната вест за кончината на легендарния атакуващ полузащитник бе съобщена официално от ръководството на родния му клуб Локомотив София в официално изявление в социалните мрежи.

Бившият национал е издъхнал тази сутрин, след като преди малко повече от месец получи масивен инсулт и въпреки усилията на лекарите не успя да се възстанови от тежкия здравословен удар.

Нако Дойчев, роден на 9 юни 1960 г. в столичния квартал „Коньовица“, остава със златни букви в историята на „железничарите“. Той записва внушителните 273 мача и 35 гола в елитната „А“ група, като защитава цветовете на столичния тим в два периода: между 1979 – 1987 г. и 1989 – 1992 г. С екипа на Локомотив София той е бронзов медалист от първенството през 1979 г. и носител на Купата на Съветската армия през 1982 г.

Феновете никога няма да забравят неговия исторически принос в европейските клубни турнири. На 12 декември 1979 г. именно Нако Дойчев отбелязва безценния и решаващ гол при гостуването на Динамо Киев (загуба с 1:2), който след победата с 1:0 в първия мач класира Локо София на исторически четвъртфинал за Купата на УЕФА.

В богатата си футболна кариера виртуозният халф оставя ярка следа и в Локомотив Горна Оряховица, където играе под ръководството на Добромир Жечев, както и в кипърския Алки Ларнака и германския Любек. За националния отбор на България записва 8 мача и 1 отбелязан гол.

От лагера на столичните „железничари“ изразиха своите най-искрени съболезнования към семейството, близките и цялата „червено-черна“ общност. Информация за датата, часа и мястото на поклонението пред тленните останки на големия спортист ще бъде обявена допълнително от клуба.