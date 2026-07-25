Световният №1 Яник Синер и носителят на 24 титли от Големия шлем Новак Джокович няма да участват в тазгодишното издание на турнира от сериите ATP Masters 1000 в Монреал, който ще се проведе на твърди кортове между 2 и 13 август, съобщава БТА.
Италианецът, който наскоро триумфира с титлата на „Уимбълдън“, е решил да даде приоритет на възстановяването и физическото си състояние преди заключителната фаза на сезона. От своя страна Джокович продължава внимателно да планира програмата си, като основната му цел е да бъде в оптимална форма за Откритото първенство на САЩ.
„Тези откази в последния момент създават предизвикателства за турнира. Уважаваме решенията на състезателите, защото календарът е изключително натоварен, а здравето винаги трябва да бъде на първо място“, коментираха организаторите на надпреварата.
Освен Синер и Джокович, участие в турнира няма да вземе и Карлос Алкарас. Испанецът продължава възстановяването си от контузия в китката, която го извади от кортовете още през април.
Синер и Джокович пропускат турнира в Монреал
25 Юли, 2026 15:44 387 0
Карлос Алкарас още лекува контузия
Световният №1 Яник Синер и носителят на 24 титли от Големия шлем Новак Джокович няма да участват в тазгодишното издание на турнира от сериите ATP Masters 1000 в Монреал, който ще се проведе на твърди кортове между 2 и 13 август, съобщава БТА.
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