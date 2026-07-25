Синер и Джокович пропускат турнира в Монреал

Салах може да се събере отново с Дарвин Нунес в Саудитска Арабия

Саудитският Ал-Хилал следи ситуацията около Мохамед Салах и Дарвин Нунес, като клубът има амбиция да изгради още по-звезден състав, съобщава Goal. ...