Рафаел Леао е в Бразилия и тренира с Коринтианс

Рафаел Леао продължава да бъде една от големите трансферни теми на лятото. Нападателят на Милан в момента се намира в Бразилия, където поддържа форма с тренировъчна програма в базата на Коринтианс, но това не е свързано с евентуален трансфер или промяна на клуба, пише “Sky Sport Italia”. Португалският национал получи специално отношение от бразилския гранд, който го прие в тренировъчния си център и му подари персонализирана фланелка с неговото име и легендарния номер 10. Коринтианс публикува снимки на Леао от заниманието и определи посещението му като специален момент за клуба.

Въпреки това бъдещето на 26-годишния футболист в Милан остава под въпрос. Леао трябва да се присъедини към подготовката на „росонерите“ на 29 юли, но самият той призна, че вече е разговарял с клуба за възможността да потърси ново предизвикателство след седем сезона на „Сан Сиро“.

„Вече говорих с клуба за възможността да опитам ново преживяване. Не знам дали това ще се случи. На 29 юли трябва да се явя на лагера и докато съм там, ще давам максимума от себе си в знак на уважение към фланелката, която ми е дала толкова много“, заяви Леао в бразилския подкаст “Podpah”.

Португалецът подчерта, че Милан има огромна роля в развитието му като футболист и човек.

„Милан ми помогна много във всяко отношение. Но в живота човек има амбиции и за други неща. Ако се появи възможност, ще разгледам вариантите, но в момента съм играч на Милан“, добави той.

Интерес към Леао има от няколко европейски клуба, като Милан оценява нападателя на около 60 милиона евро. Към момента обаче няма официална оферта, която да е удовлетворила италианския клуб, а ръководството на „росонерите“ иска ситуацията да бъде решена възможно най-скоро, за да избегне напрежение около един от най-ценните си активи.