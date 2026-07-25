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40-годишната сензация на Мондиал 2026 си намери нов отбор

40-годишната сензация на Мондиал 2026 си намери нов отбор

25 Юли, 2026 17:31 581 0

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  • кабо верде-
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  • договор

Вратарят на Кабо Верде си намери нов отбор като свободен агент, след като впечатли с изявите си на Световното първенство

40-годишната сензация на Мондиал 2026 си намери нов отбор - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Легендарният вратар на Кабо Верде Возиня официално ще продължи кариерата си в чилийския гранд Коло-Коло. Новината беше потвърдена от клуба чрез публикация в социалната мрежа X, с която лидерът в чилийското първенство обяви привличането на опитния страж като свободен агент.

40-годишният Возиня беше сред големите герои на Кабо Верде по време на Мондиал 2026. С впечатляващите си спасявания той изигра ключова роля за историческото представяне на островната държава, която достигна до осминафиналите на турнира – най-големия успех в историята на националния тим.

Междувременно трансферният пазар на свободните агенти продължава да предлага интересни сделки, като сред тях от последните часове се откроява и преминаването на турския национал Зеки Челик в Ювентус, след като договорът му с Рома изтече в края на юни.


Чили
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