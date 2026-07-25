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Колумбиецът спечели кралския 20-и етап на Обиколката на Франция

Колумбиецът спечели кралския 20-и етап на Обиколката на Франция

25 Юли, 2026 19:47 633 2

  • ричард карапас-
  • обиколка на франция-
  • тадей погачар

Погачар е на крачка от пета титла

Колумбиецът спечели кралския 20-и етап на Обиколката на Франция - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Колумбийският колоездач Ричард Карапас от отбора на EF Education-EasyPost спечели кралския 20-и етап на Тур дьо Франс, съобщава БТА. Той измина 170-километровото планинско трасе за 4:59.39 часа и записа една от най-престижните си победи в тазгодишното издание на надпреварата. Карапас финишира с 26 секунди пред белгиеца Ремко Евенепул (Ред Бул-Бора), който с представянето си практически си гарантира второто място в генералното класиране. Трети завърши американецът Сеп Кус (Visma-Lease a Bike), останал на 31 секунди зад победителя. Кус водеше голяма част от етапа, но две падания в заключителните километри го лишиха от възможността да се бори за успеха.

Лидерът в генералното класиране Тадей Погачар (ОАЕ) финишира четвърти, на 1:05 минута след Карапас. Словенецът кара контролирано и запази комфортния си аванс преди последния етап. Неговият съотборник Исаак Дел Торо завърши пети със същото време.

Погачар е на прага на своята пета титла в Тур дьо Франс. Преди заключителния етап той има общо време от 72:53.44 часа и води с 6:26 минути пред Евенепул. Трети в генералното класиране е Дел Торо, който изостава с малко повече от три минути от белгиеца.

В останалите класирания датчанинът Мадс Педерсен (Lidl-Trek) остава лидер в битката за зелената фланелка със 527 точки. Карапас е начело при катерачите със 156 точки и аванс от 56 пред Погачар, след като спечели два от най-тежките планински етапи в тазгодишното състезание. Исаак Дел Торо продължава да води в класирането за най-добър млад състезател.

Междувременно се разбра, че 21-вият и последен етап от тазгодишната колоездачна Обиколка на Франция бе съкратен, за да бъдат облекчени спасителните екипи, които се борят срещу мащабните горски пожари във Франция и най-вече в провинция Жиронд, съобщиха организаторите, цитирани от АФП.

Така последният етап, който завършва в Париж, ще бъде само 89 км при предварително предвидени 133 км. След като се представят на старта в Туари, състезателите ще се придвижат с автобуси в Париж, където е предвиден финалът на състезанието ще бъде подновено около 17:50 часа местно време.

Колоната ще направи две допълнителни обиколки на площада "Шанз-Елизе", преди да премине през Монмартр, а финалът е предвиден около 19:45 часа.


Франция
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Карапас е от

    7 0 Отговор
    Еквадор, не е колумбиец.

    Коментиран от #2

    19:54 25.07.2026

  • 2 Толкова си

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Карапас е от":

    Могат Факти.

    20:56 25.07.2026

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