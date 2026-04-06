Колоездач изправен пред глоба за преминаване на червен сигнал на жп прелез по време на състезание

6 Април, 2026 15:01 906 7

Тадей Погачар триумфира за трети път в престижната надпревара

Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Световноизвестният словенски колоездач Тадей Погачар, който триумфира за трети път в престижната Обиколка на Фландрия, се оказа във фокуса на вниманието не само заради спортните си постижения, но и заради потенциално сериозно нарушение на правилата за движение. По време на надпреварата, 27-годишният шампион, заедно с още няколко водещи състезатели, премина през железопътен прелез, въпреки че сигнализацията е била червена, съобщава агенция Ройтерс.

Докато част от колоездачите в основната група спазиха инструкциите и спряха, Погачар и още няколко негови конкуренти продължиха напред, което им осигури предимство, но и ги постави под заплахата от санкции. Останалите участници, които се подчиниха на нарежданията, изостанаха още повече в класирането.

След финала четирикратният победител в "Тур дьо Франс" коментира ситуацията с известна доза недоумение: „Изневиделица трима души се появиха на трасето и започнаха да ни сигнализират да спрем. Как да реагираш за секунда? Можеха да ни предупредят по-рано, а не в последния момент, само на десет метра от прелеза. В първия момент дори си помислих, че става дума за протест или нещо необичайно“, сподели Погачар пред медиите.

Междувременно белгийското издание Het Laatste Nieuws информира, че прокуратурата в Източна Фландрия обмисля да повдигне обвинения срещу колоездачите, нарушили правилата. Ако бъдат признати за виновни, те могат да бъдат санкционирани с глоби в размер от 320 до 4000 евро, както и с временно отнемане на шофьорските права за период от осем дни.

Случаят предизвика бурни дискусии в спортните среди и сред феновете на колоезденето, като мнозина се питат дали строгите мерки са оправдани или става дума за неразбирателство в комуникацията по време на състезанието.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Запознат

    8 0 Отговор
    500 000 евро е месечната заплата на този колоездач. 350 000 е взел от спечелване на състезанието. Някой мисли ли че му пука колко ще го глобят белгийците?

    Коментиран от #2

    15:04 06.04.2026

  • 2 Всички

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Запознат":

    които минаха прелеза след това намалиха скоростта, изчакаха останалите и продължиха заедно.

    15:09 06.04.2026

  • 3 Някой

    0 4 Отговор
    Какво е това смешно оправдание?! Прелеза си има собствена сигнализация, с която всички успешно се справят в ежедневието.

    15:10 06.04.2026

  • 4 ИМПЕРИАЛИСТ

    3 1 Отговор
    Само не разбрах, дали все пак е минал влак на прелеза или ...?

    16:03 06.04.2026

  • 5 Санкций

    1 3 Отговор
    Глоба и отнемане на свидетелството за каране на колело, а на следващото състезание - без седалка.

    Коментиран от #7

    16:55 06.04.2026

  • 6 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    Мдамммммммм, търсят ли търсят цаката на неприемливия шампион Погачар....

    17:16 06.04.2026

  • 7 Да знаеш

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Санкций":

    "Санкций" за теб, Глупий!

    18:44 06.04.2026

