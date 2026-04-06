Колоездач изправен пред глоба за преминаване на червен сигнал на жп прелез по време на състезание

Световноизвестният словенски колоездач Тадей Погачар, който триумфира за трети път в престижната Обиколка на Фландрия, се оказа във фокуса на вниманието не само заради спортните си постижения, но и заради потенциално сериозно нарушение на правилата за движение. По време на надпреварата, 27-годишният шампион, заедно с още няколко водещи състезатели, премина през железопътен прелез, въпреки че сигнализацията е била червена, съобщава агенция Ройтерс.

Докато част от колоездачите в основната група спазиха инструкциите и спряха, Погачар и още няколко негови конкуренти продължиха напред, което им осигури предимство, но и ги постави под заплахата от санкции. Останалите участници, които се подчиниха на нарежданията, изостанаха още повече в класирането.

След финала четирикратният победител в "Тур дьо Франс" коментира ситуацията с известна доза недоумение: „Изневиделица трима души се появиха на трасето и започнаха да ни сигнализират да спрем. Как да реагираш за секунда? Можеха да ни предупредят по-рано, а не в последния момент, само на десет метра от прелеза. В първия момент дори си помислих, че става дума за протест или нещо необичайно“, сподели Погачар пред медиите.

Междувременно белгийското издание Het Laatste Nieuws информира, че прокуратурата в Източна Фландрия обмисля да повдигне обвинения срещу колоездачите, нарушили правилата. Ако бъдат признати за виновни, те могат да бъдат санкционирани с глоби в размер от 320 до 4000 евро, както и с временно отнемане на шофьорските права за период от осем дни.

Случаят предизвика бурни дискусии в спортните среди и сред феновете на колоезденето, като мнозина се питат дали строгите мерки са оправдани или става дума за неразбирателство в комуникацията по време на състезанието.