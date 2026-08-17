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Асен Личев: Ниското ниво на Дунав крие риск за водоснабдяването

Асен Личев: Ниското ниво на Дунав крие риск за водоснабдяването

17 Август, 2026 10:00 540 10

  • асен личев-
  • водоснабдяване-
  • хидрогеолог

Според него най-сериозният риск е свързан с питейното водоснабдяване на населените места по поречието на Дунав

Асен Личев: Ниското ниво на Дунав крие риск за водоснабдяването - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ниското ниво на Дунав крие рискове не само за корабоплаването, но и за питейното водоснабдяване, качеството на водата и енергийната инфраструктура. Това предупреди в „Денят започва“ по БНТ хидрогеологът и бивш министър на околната среда и водите Асен Личев.

По думите му архивните данни за състоянието на реката показват, че България от десетилетия наблюдава промените в Дунав, но не предприема достатъчно мерки за управлението му.

„90 години наблюдение, 90 години бездействие. Това ми е изводът.“

Личев обясни, че българският участък на Дунав е дълъг 460 километра – от Ново село до Силистра. За да илюстрира мащаба на сегашното маловодие, той направи сравнение с река Марица.

„Да си представиме, че при средни води тази река е пълна с толкова вода, колкото са 60 Марици при средни води. В момента 45 Марици липсват от този участък.“

Според него най-сериозният риск е свързан с питейното водоснабдяване на населените места по поречието на Дунав.

„Последствията са първо, че най-много ме притеснява рискът за питейното водоснабдяване. Защото всички крайдунавски градове се водоснабдяват от терасата на Дунав. Това спадане на нивото на Дунава довежда до намаляване на дебита на ранеите.“

Личев предупреди и за възможно влошаване на качеството на водата заради по-малкия обем на реката.

„Второ, влошаване на качеството на водата. Защото замърсителите, които се вливат в Дунава като количество остават едни и същи. Но водата е вече само една четвърт. Няма къде да се разреди.“

Сред останалите последствия той посочи проблеми за рибните популации, заустването на отпадъчни води, енергийната инфраструктура и корабоплаването.

„Трето, при образуването на местни езерца и локви се блокира рибното разнообразие. Температурата там се вдига до 30 градуса, кислородът липсва и измира и рибата. Четвърто, дълбоководното заустване на отпадъчните води на някои места излиза на повърхността и по-малко спира да мирише в самите градове, но започва да мирише от Дунав, но това води до други вредни процеси. Пето, рискът за АЕЦ-а. Да благодарим на нашите гениални инженери, които тогава, са решили по този начин, че българският АЕЦ е сигурен при тази суша. Шесто, спира транспортът на пътници, на товари към Черно море, т.е. прекъсва се плавателният път Дунав към Черно море на Черни вода.“

Като възможно решение Личев посочи отдавна обсъжданите хидротехнически проекти Никопол–Турну Мъгуреле и Силистра–Кълъраш. Според него те биха позволили нивото на реката да се управлява около средните стойности.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 kоkорчо 💋🍌

    2 2 Отговор
    дунава е кл0зеть на еСС
    само бг гуведь пият оттам

    10:08 17.08.2026

  • 2 държавата се разпада

    2 1 Отговор
    олигархията цъфти

    Коментиран от #8

    10:11 17.08.2026

  • 3 ами рисковано е . а без водоснабдяване

    2 1 Отговор
    са 300 000 вече над 10 лета . подсказва за още 300 000 . значи 600 000 . аз ако видя морето да пресъхне пак бих се чудил и пулил . но пряка печалба или загуба поради сушата нямам . вдигаха 4 пъти водата . а после признаха че е изтекла в земята . но все пак плискат на пожарите по 1500 хеликоптера и 130 самолета за 4 часа . фърлят вода колкото 2 Искъра на месец . а този старец тъжи за водоснабдяването .

    10:11 17.08.2026

  • 4 Абсурдистан

    3 0 Отговор
    Доста компетентно изказване.

    10:12 17.08.2026

  • 5 Kaлпазанин

    2 2 Отговор
    Никога не съм си и помислял ,че сушата криела рискове за водоснабдяването ,,старите хора са казали поп добре суша отколкото потопи ,давайте ни още такива "експерти" да си оправдавате заплатите които ви се плащат на вас и на такива магарета ,след обед пак да ни го напомните ,който има басейн и раихрас да му мисли ,на мен не ми пука за такива лигавщини ,и няма да ривете че вие скъпо

    10:13 17.08.2026

  • 6 АзСъм

    0 0 Отговор
    Добър ден!!!

    10:13 17.08.2026

  • 7 И КВО

    2 0 Отговор
    В ПУСТИНЯТА НАПРАВИХА ОПРЕСНИТЕЛИ , А НИЕ ПАК РЕВЕМ ЗА КАНАЛНИТЕ ВОДИ.КАТО ПОГЛЕДНЕШ КАРТАТА ТРЯБВА ДА РАЗБЕРЕШ ЧЕ ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ СА КОЛЕКТОР НА ЕВРОПА , А ТАМ СА И ДНЕПЪР И ДНЕСТЪР , КОИТО СЪЩО НЕ СА МАЛКИ

    10:13 17.08.2026

  • 8 ФАКТ Е

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "държавата се разпада":

    Радев и шайката му са измамници!
    Цените на всичко още повече хвърчат нагоре!
    А преди изборите обещаваха обратното!

    10:19 17.08.2026

  • 9 Момчето с кокичето

    2 0 Отговор
    Ти добре си Апваш чиче, пръв на тебе мое ти заседнат мръФките, ако нема вода, ала България не разчита само на тих бял Дунав и не се правете на гоУееемите разбирачи, оти не сте. Хмммм

    10:29 17.08.2026

  • 10 сдгдфгсдг

    0 0 Отговор
    и след 1 месец като завалят есените дъждове ще забравят всичките глупости които са дрънкали

    10:49 17.08.2026

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