Новини
Свят »
Белгия »
Пожарът в Белгия спря преди германската граница

Пожарът в Белгия спря преди германската граница

17 Август, 2026 09:54 565 6

  • белгия-
  • пожар-
  • германия-
  • граница

Дъждът и високата влажност подпомогнаха гасенето, но близо 30 жители на германския град Моншау бяха евакуирани превантивно

Пожарът в Белгия спря преди германската граница - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Горският пожар в природния резерват „Хай Фенс“ в Белгия е спрял да се придвижва към германската граница, след като лек дъжд, слаб вятър и високата влажност са подпомогнали усилията на пожарникарите, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Това е добре за нас“, заяви говорител на пожарната служба от командния център в Калтерхерберг, част от германския град Моншау в провинция Северен Рейн-Вестфалия.

Пожарът е унищожил около 3000 хектара площ и е определян като най-големия горски пожар в историята на Белгия. По-рано пламъците достигнаха на около 300 метра от германската граница, което предизвика опасения, че по-силни и променливи ветрове могат да ги тласнат към германска територия.

Като предпазна мярка около 30 жители на части от Моншау бяха евакуирани късно снощи. Пожарникарите продължиха да работят в близост до домовете, като се опитаха да предотвратят достигането на огъня до тях.

„Между пожара и къщите има ливади, които напълно напоихме с вода през последните няколко часа“, заяви говорител на пожарната.

Германски пожарни екипи се включиха в гасенето, след като Белгия поиска помощ вчера следобед. През нощта цистерни с вода продължиха да преминават през Калтерхерберг, за да зареждат големите резервоари на пожарните автомобили, участващи в операцията.

В близко училище са организирани временни подслони за евакуираните жители.

Въпреки подобряването на условията пожарникарите в Източна Белгия продължават да срещат сериозни трудности при овладяването на стихията. Белгийският министър на вътрешните работи Бернар Кентен заяви, че относително силните и постоянно променящи се ветрове усложняват гасенето на пожара.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 многУ сте бавни

    3 0 Отговор
    това беше преди 2 дена. вече е загасен.

    Коментиран от #2

    09:57 17.08.2026

  • 2 Ъхъ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "многУ сте бавни":

    Това не са НОВИни, това са СТАРИни.
    Така е и със статиите за фронта.

    10:03 17.08.2026

  • 3 Алекс

    4 0 Отговор
    Жалко

    10:05 17.08.2026

  • 4 Kaлпазанин

    6 0 Отговор
    Урсула го е заплашила със санкции ,или глупавата кокошка калас се е издри@@@@ той сее е уплашил и е спрял

    10:09 17.08.2026

  • 5 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Или граничния контрол го е спрял

    10:14 17.08.2026

  • 6 Отец Дионисий

    0 0 Отговор
    Господ наказа грешниците ,Содом и Гомор горят и това е само предупреждение !

    10:55 17.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания