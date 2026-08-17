Пожарът в Белгия спря преди германската граница

Горският пожар в природния резерват „Хай Фенс“ в Белгия е спрял да се придвижва към германската граница, след като лек дъжд, слаб вятър и високата влажност са подпомогнали усилията на пожарникарите, предаде ДПА, цитирана от БТА.
„Това е добре за нас“, заяви говорител на пожарната служба от командния център в Калтерхерберг, част от германския град Моншау в провинция Северен Рейн-Вестфалия.
Пожарът е унищожил около 3000 хектара площ и е определян като най-големия горски пожар в историята на Белгия. По-рано пламъците достигнаха на около 300 метра от германската граница, което предизвика опасения, че по-силни и променливи ветрове могат да ги тласнат към германска територия.
Като предпазна мярка около 30 жители на части от Моншау бяха евакуирани късно снощи. Пожарникарите продължиха да работят в близост до домовете, като се опитаха да предотвратят достигането на огъня до тях.
„Между пожара и къщите има ливади, които напълно напоихме с вода през последните няколко часа“, заяви говорител на пожарната.
Германски пожарни екипи се включиха в гасенето, след като Белгия поиска помощ вчера следобед. През нощта цистерни с вода продължиха да преминават през Калтерхерберг, за да зареждат големите резервоари на пожарните автомобили, участващи в операцията.
В близко училище са организирани временни подслони за евакуираните жители.
Въпреки подобряването на условията пожарникарите в Източна Белгия продължават да срещат сериозни трудности при овладяването на стихията. Белгийският министър на вътрешните работи Бернар Кентен заяви, че относително силните и постоянно променящи се ветрове усложняват гасенето на пожара.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 многУ сте бавни
Коментиран от #2
09:57 17.08.2026
2 Ъхъ
До коментар #1 от "многУ сте бавни":Това не са НОВИни, това са СТАРИни.
Така е и със статиите за фронта.
10:03 17.08.2026
3 Алекс
10:05 17.08.2026
4 Kaлпазанин
10:09 17.08.2026
5 Kaлпазанин
10:14 17.08.2026
6 Отец Дионисий
10:55 17.08.2026