Пожарът в Белгия спря преди германската граница

Горският пожар в природния резерват „Хай Фенс“ в Белгия е спрял да се придвижва към германската граница, след като лек дъжд, слаб вятър и високата влажност са подпомогнали усилията на пожарникарите, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Това е добре за нас“, заяви говорител на пожарната служба от командния център в Калтерхерберг, част от германския град Моншау в провинция Северен Рейн-Вестфалия.

Пожарът е унищожил около 3000 хектара площ и е определян като най-големия горски пожар в историята на Белгия. По-рано пламъците достигнаха на около 300 метра от германската граница, което предизвика опасения, че по-силни и променливи ветрове могат да ги тласнат към германска територия.

Като предпазна мярка около 30 жители на части от Моншау бяха евакуирани късно снощи. Пожарникарите продължиха да работят в близост до домовете, като се опитаха да предотвратят достигането на огъня до тях.

„Между пожара и къщите има ливади, които напълно напоихме с вода през последните няколко часа“, заяви говорител на пожарната.

Германски пожарни екипи се включиха в гасенето, след като Белгия поиска помощ вчера следобед. През нощта цистерни с вода продължиха да преминават през Калтерхерберг, за да зареждат големите резервоари на пожарните автомобили, участващи в операцията.

В близко училище са организирани временни подслони за евакуираните жители.

Въпреки подобряването на условията пожарникарите в Източна Белгия продължават да срещат сериозни трудности при овладяването на стихията. Белгийският министър на вътрешните работи Бернар Кентен заяви, че относително силните и постоянно променящи се ветрове усложняват гасенето на пожара.