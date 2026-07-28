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Интер продължава преговорите за Ромеро, целта е да се свали цената

Интер продължава преговорите за Ромеро, целта е да се свали цената

28 Юли, 2026 08:30 530 0

  • кристиан ромеро-
  • тотнъм-
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  • футбол

В полза на „нерадзурите“ е фактът, че и Ромеро, и „шпорите“ са наясно, че съвместната им работа е приключила

Интер продължава преговорите за Ромеро, целта е да се свали цената - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Интер продължава директните преговори както с агента на Кристиан Ромеро, така и с Тотнъм, като в клуба са уверени, че могат да финализират сделката за 40 млн. евро. Според „Спортиталия“ разговорите са продължили и вчера, като е постигнат напредък и по двата фронта – с играча и с клуба.

В полза на „нерадзурите“ е фактът, че и Ромеро, и „шпорите“ са наясно, че съвместната им работа е приключила. Исканата цена е 50 млн. евро, но напрежението между двете страни и относителната липса на други алтернативи дават надежда на Интер, че може да свали сумата до 40 млн.

Тотнъм не е готов да приеме наем със задължително откупуване, така че италианският клуб се опитва да събере необходимите средства, за да направи директна оферта в брой. Това може да бъде постигнато чрез спестяване на парите, заделени за заместник на Дензъл Дъмфрис, като вместо това Анди Диуф бъде преместен на десния фланг.

Барселона беше другият най-голям претендент за подписа на Ромеро, но изглежда, че каталунците са оттеглили интереса си. Интер все още трябва да договори продължителността на договора, заплатата на играча и бонусите, свързани с представянето му. Въпреки това, аржентинският национал е нетърпелив да се присъедини към „нерадзурите“ и да се завърне в Серия "А" след престоите си в Дженоа, Ювентус и Аталанта.


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