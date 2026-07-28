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Успешен старт за Адриан Андреев в Болцано

Успешен старт за Адриан Андреев в Болцано

28 Юли, 2026 15:37 306 0

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25-годишният българин победи Николо Чаварела

Успешен старт за Адриан Андреев в Болцано - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Тенисистът Адриан Андреев се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Болцано (Италия), който е с награден фонд от 30 000 долара.

25-годишният българин постигна успех на старта над представителя на домакините Николо Чаварела с 6:3, 6:3 за 93 минути.

Андреев спечели първите два гейма в мача, допусна изравняване за 2:2, а след 3:3 взе три поредни гейма, за да спечели първия сет с 6:3. Българинът пропусна ранен аванс във втората част, но след това реализира още два пробива и триумфира с крайното 6:3.

Във втория кръг Андреев ще играе срещу победителя от двубоя между осмия поставен Филип Планиншек (Словения) и Мануел Плунгер (Италия).

Андреев ще участва и в турнира на двойки в тандем с Патрик Принот (Италия). В първия кръг двамата ще се изправят срещу третите поставени в схемата италианци Леонардо Тадия и Лудовико Вакари.


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