Успешен старт за Адриан Андреев в Болцано

Тенисистът Адриан Андреев се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Болцано (Италия), който е с награден фонд от 30 000 долара.

25-годишният българин постигна успех на старта над представителя на домакините Николо Чаварела с 6:3, 6:3 за 93 минути.

Андреев спечели първите два гейма в мача, допусна изравняване за 2:2, а след 3:3 взе три поредни гейма, за да спечели първия сет с 6:3. Българинът пропусна ранен аванс във втората част, но след това реализира още два пробива и триумфира с крайното 6:3.

Във втория кръг Андреев ще играе срещу победителя от двубоя между осмия поставен Филип Планиншек (Словения) и Мануел Плунгер (Италия).

Андреев ще участва и в турнира на двойки в тандем с Патрик Принот (Италия). В първия кръг двамата ще се изправят срещу третите поставени в схемата италианци Леонардо Тадия и Лудовико Вакари.