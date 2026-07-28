Пьотр Нестеров премина първия кръг в Гентофте

Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на тенис турнира на клей в Гентофте, Дания. Надпреварата е с награден фонд от 30 хиляди долара.

Поставеният под №2 в схемата български тенисист победи Люи Лейн (Германия) с 6:4, 6:2 за час и 38 минути.

23-годишният Нестеров спечели първия сет с единствен пробив в петия гейм. Във втората част националът реализира пробив за 2:1, а след още един брейк в края на сета затвори мача с 6:2.

Във втория кръг Нестеров ще играе срещу победителя от двубоя между квалификантите Оле Бредшнайдер (Нидерландия) и Оскар Янсон (Швеция).

Друг национал на България Иван Иванов ще започне утре участието си в турнира на сингъл. Поставеният под №4 в схемата Иванов ще се изправи в първия си мач срещу представителя на домакините Густав Тейлгор, който участва с „уайлд кард".