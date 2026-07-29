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Чичарито се завръща на терена след осем месеца – подписа с новосъздаден клуб

Чичарито се завръща на терена след осем месеца – подписа с новосъздаден клуб

29 Юли, 2026 08:42 543 2

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Голмайстор №1 в историята на Мексико ще продължи кариерата си в Атлетико Далас, като договорът му включва и бъдеща ръководна роля след края на активната му кариера

Чичарито се завръща на терена след осем месеца – подписа с новосъздаден клуб - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Легендата на мексиканския футбол Хавиер „Чичарито“ Ернандес официално се завърна във футбола, след като подписа договор с новосъздадения американски клуб Атлетико Далас.

37-годишният нападател не беше играл в официален мач през последните осем месеца. Последният му двубой беше с екипа на родния Чивас в края на 2025 година, а сега ще бъде едно от големите лица на новия проект в САЩ.

Атлетико Далас ще започне участието си в USL – второто ниво на американския футбол – през сезон 2027 и вече привлече една от най-големите звезди в историята на мексиканския футбол.

Според информация на “The Athletic”, Чичарито е подписал договор за две години с опция за удължаване с още един сезон. Споразумението предвижда и възможност той да остане в клуба на ръководен пост след края на състезателната си кариера.

„Здравей, Далас! Тук съм. Много съм развълнуван, че ще пишем история заедно. До скоро!“, заяви Ернандес във видеообръщение, публикувано в официалните канали на клуба.

Чичарито остава най-резултатният футболист в историята на националния отбор на Мексико и има впечатляваща клубна кариера зад гърба си. През годините той носеше екипите на Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Байер Леверкузен, Уест Хем, Севиля и ЛА Галакси, превръщайки се в един от най-успешните мексикански футболисти на международната сцена.



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  • 1 МърсиСайд

    1 0 Отговор
    Чичовото на бай Фърги

    09:01 29.07.2026

  • 2 Бла

    0 0 Отговор
    Един от най - посредствените нападатели евър ! Нямам идея от къде идва прякора Chicharito( което означава стрелеца)

    09:52 29.07.2026

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