От „Крайова Максима“ до войната на клонингите: Тайните и скандалите в историята на днешния съперник на Левски

Днешният съперник на Левски в Шампионската лига – румънският Университатя Крайова, е далеч от представата за обикновен футболен клуб. Това е емблема на бунта, раздирана от десетилетни скандали, партийни интриги от ерата на Николае Чаушеску и невиждана шизофрения, родила два враждуващи отбора в един и същи град.

Докато сините се подготвят да бранят преднината си в Румъния, медията ни се разрови в най-абсурдните и любопитни моменти от историята на „Студентите“ от Олтения.

Любимци на интелигенцията и трън в очите на Чаушеску

Клубът е основан през 1948 г. от група студенти и професори. По време на комунистическия режим в Румъния, футболът е тотално доминиран от столичните грандове Стяуа (отбора на армията) и Динамо Букурещ (отбора на тайната полиция Секуритате).

На този фон Университатя Крайова се превръща в символ на провинциалния бунт срещу диктатурата. Тимът получава прозвището „Campioana Unei Mari Iubiri“ (Шампионът на една голяма любов) и става първият румънски клуб, достигнал до полуфинал в евротурнирите (Купата на УЕФА през 1983 г.). Успехите им вбесяват властта в Букурещ, която редовно се опитва да краде най-добрите им играчи чрез военни заповеди или партийни принуди.



Крайова Максима и комунистическата гордост

През 70-те и 80-те години на миналия век отборът, известен като Știința („Науката“) или „Крайова Максима“, се превръща в емблема на румънския футбол.

Те са първият румънски отбор на полуфинал в турнир на УЕФА (Купа на УЕФА през 1983 г.).

Политическият контекст по времето на Тоталитарна Румъния дава странен протекционизъм на провинциалния тим срещу софистицираните грандове от Букурещ, правейки ги любимци на обикновения народ в региона на Олтения.

Куриози и скандали: Единият отбор на съд, другият със -94 точки

Най-големият куриоз около Крайова е фактът, че през XXI век градът се разцепи на две поради безумни юридически битки. През 2011 г. оригиналният клуб изпадна в несъстоятелност и беше изключен от федерацията. Две години по-късно, през 2013 г., местната община възроди автентичното спортно дружество КС Университатя Крайова (днешният съперник на Левски).

В същото време обаче бившият собственик Адриан Митителу създаде свой собствен клонинг – ФК У Краиова 1948. Последваха 10 години съдебни дела за това кой притежава историята и купите. В крайна сметка Върховният съд на Румъния отсъди в полза на днешния съперник на Левски.

За да бъде абсурдът пълен, паралелният клуб на Митителу влезе в историята с невиждан антирекорд. Поради брутални финансови проблеми и дългове, тимът беше санкциониран и започна кампанията си с умопомрачителното наказание от минус 94 точки.

Великите румънски легенди, играли за тима

Илие Балачи – Наричан „Принцът на Олтения“, той е най-голямата легенда в историята на клуба. Гениален плеймейкър, двукратен футболист №1 на Румъния и двигател на златния тим от 80-те години.

– Наричан „Принцът на Олтения“, той е най-голямата легенда в историята на клуба. Гениален плеймейкър, двукратен футболист №1 на Румъния и двигател на златния тим от 80-те години. Георге Крайовяну – Любимец на феновете от 90-те години, изключителен голмайстор, който по-късно прави сериозна кариера в испанската Ла Лига (Реал Сосиедад, Виляреал).

– Любимец на феновете от 90-те години, изключителен голмайстор, който по-късно прави сериозна кариера в испанската Ла Лига (Реал Сосиедад, Виляреал). Силвиу Лунг – Легендарен вратар, капитан на отбора в славните европейски вечери и дългогодишен стълб под рамката на румънския национален отбор.

– Легендарен вратар, капитан на отбора в славните европейски вечери и дългогодишен стълб под рамката на румънския национален отбор. Йон Облеменко – Символ на клуба и четирикратен голмайстор на Румъния. На негово име е кръстен и модерният стадион на Университатя в Крайова.

– Символ на клуба и четирикратен голмайстор на Румъния. На негово име е кръстен и модерният стадион на Университатя в Крайова. Александру Митрица – Неговото завръщане от МЛС (Ню Йорк Сити) и Саудитска Арабия го превърна в най-скъпата и влиятелна звезда в атакуващия вал на отбора през последните години.

Популярни чужденци в по-новата история

Елвир Колич – Босненският таран се превърна в истинска машина за голове за съвременния клуб. Въпреки тежките контузии, той остава един от най-опасните и обичани чуждестранни нападатели в Олтения.

Българската следа в Крайова

Христо Златински – Опитният полузащитник е българинът с най-сериозна следа в клуба. Той изигра над 100 мача за Университатя между 2015 и 2018 г., като беше капитан на отбора и спечели Купата на Румъния през 2018 г. – първият голям трофей на клуба след възраждането му.

– Опитният полузащитник е българинът с най-сериозна следа в клуба. Той изигра над 100 мача за Университатя между 2015 и 2018 г., като беше капитан на отбора и спечели Купата на Румъния през 2018 г. – първият голям трофей на клуба след възраждането му. Апостол Попов – Бранителят игра рамо до рамо със Златински в периода 2015–2018 г., записвайки близо 80 мача. Той бе ценен заради своята стабилност в дефанзивен план и мъжество на терена.

– Бранителят игра рамо до рамо със Златински в периода 2015–2018 г., записвайки близо 80 мача. Той бе ценен заради своята стабилност в дефанзивен план и мъжество на терена. Радослав Димитров (Меси) – Десният бек защитава цветовете на Университатя през 2017–2019 г. Той помогна за стабилизирането на тима в челото на румънското първенство и също вдигна Купата на страната.

– Десният бек защитава цветовете на Университатя през 2017–2019 г. Той помогна за стабилизирането на тима в челото на румънското първенство и също вдигна Купата на страната. Ивайло Петев – Българската следа не е само на терена. Родният специалист беше старши треньор на Университатя Крайова (ноември 2023 – април 2024 г.), като изведе тима до серия от силни резултати в борбата за челните места, преди да се раздели с клуба по взаимно съгласие.

Що за птица е сегашният бос Михай Ротару?

За разлика от фалиралите си предшественици, днешният съперник на Левски се радва на огромна финансова стабилност, благодарение на своя бос – Михай Ротару. Той придобива контрол над клуба през 2013 г..

Ротару е 54-годишен крупен бизнесмен, чието състояние според румънските медии (включително анализи на Digi Sport и Gazeta Sporturilor) се оценява на над 300 милиона евро. Той натрупва милионите си чрез инвестиции в земеделие, пазара на недвижими имоти и енергетиката.

В Румъния Ротару е известен като „мълчаливия милионер“ – той избягва евтиния медиен цирк за разлика от колегата си Джиджи Бекали в Стяуа, но управлява клуба с желязна ръка. Не се свени да сменя треньори при най-малкото неподчинение и е инвестирал десетки милиони в клубната база.

Проектът му е изключително амбициозен, като целта за сезона е задължително влизане в същинската фаза на евротурнирите.

Сблъсъкът с Левски - нещо повече от битка за продължаване напред в ШЛ

Това е мач между два клуба, чиято идентичност е изкована в огъня на балканския футболен драматизъм. Днес на терена няма да излязат просто единадесет срещу единадесет футболисти, а две коренно различни философии за оцеляване и величие.

За „сините“ този двубой е златна възможност да докажат, че европейският им дух е жив, изправяйки се срещу съперник, който отлично знае какво е да бъдеш на ръба на оцеляването и да се възродиш от пепелта. Румънците излизат с цялата тежест на своята бурни политическа история, фенски войни и ексцентрично управление, но и с традиционната си страст, която ги прави непредвидими до последната секунда.

В крайна сметка, историята и куриозите остават в архивите до първия съдийски сигнал. Когато играта започне, всичко ще се сведе до хладнокръвие, тактическа дисциплина и воля за победа – качества, които ще определят кой от двата тима заслужава да напише следващата златна страница в своята футболна летопис.