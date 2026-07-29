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Каспер Хьог – новата звезда на Селтик и най-скъпият трансфер в историята на клуба

Каспер Хьог – новата звезда на Селтик и най-скъпият трансфер в историята на клуба

29 Юли, 2026 11:11 376 0

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Датският голмайстор пристига в Глазгоу с амбиции и рекордна цена

Каспер Хьог – новата звезда на Селтик и най-скъпият трансфер в историята на клуба - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Шотландският гранд Селтик официално привлече датския нападател Каспер Хьог, превръщайки го в най-скъпото попълнение в клубната история. 25-годишният таран подписа договор за четири сезона с възможност за удължаване, а сумата по трансфера – впечатляващите 11 милиона паунда – поставя нов стандарт за „детелините“.

Хьог пристига от норвежкия Бодьо/Глимт, където за две години се превърна в истински кошмар за противниковите защити. С внушителните 54 попадения в 103 срещи, датчанинът бе ключова фигура в европейските амбиции на тима, особено по време на миналогодишната кампания в Шампионската лига.

„Чувствам се невероятно! Когато за първи път видях екипа на Селтик, сърцето ми заби по-бързо. Историята на този клуб е нещо специално. Говорих с близките си и всички ме подкрепиха в това ново предизвикателство“, сподели развълнуваният Хьог при представянето си.

Пристигането на Каспер Хьог идва в момент на промяна за Селтик, след като японският национал Дайзен Маеда пое към Ипсуич Таун. Маеда оставя след себе си богата колекция от трофеи – пет шампионски титли и пет купи – и високо вдигната летва за новия нападател.



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