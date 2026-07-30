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УЕФА търси нов лидер: Насер Ал-Хелаифи отказва да се изправи срещу Инфантино в битката за ФИФА

УЕФА търси нов лидер: Насер Ал-Хелаифи отказва да се изправи срещу Инфантино в битката за ФИФА

30 Юли, 2026 20:15 525 2

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Европейската футболна централа се изправя пред сериозно предизвикателство, докато президентът на ПСЖ категорично отхвърля възможността да се кандидатира за президент на ФИФА

УЕФА търси нов лидер: Насер Ал-Хелаифи отказва да се изправи срещу Инфантино в битката за ФИФА - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В последните дни футболният свят е разтърсен от нови сътресения, след като стана ясно, че Джани Инфантино, настоящият президент на ФИФА, планира да предостави част от турнирите на организацията на частни инвеститори, свързани с кръгове около Доналд Тръмп. Този ход предизвика бурни реакции и сериозни опасения за бъдещето на световния футбол, като разривът между ФИФА и УЕФА става все по-очевиден.

В опит да защити интересите на европейския футбол, УЕФА активно търси кандидат, който да се противопостави на Инфантино на предстоящите избори за президент на ФИФА през март 2027 година. Сред обсъжданите имена изпъква това на Насер Ал-Хелаифи – влиятелният президент на Пари Сен Жермен и ключова фигура в европейския футбол. Мнозина експерти и анализатори го определят като един от малкото, които реално биха могли да оспорят властта на Инфантино.

Въпреки натиска и очакванията, Насер Ал-Хелаифи ясно заяви, че няма никакво намерение да се включва в надпреварата за президентския пост във ФИФА. Негов говорител потвърди позицията му с думите: „Насер няма амбиции, желание или интерес към тази роля. Той ще продължи да подкрепя европейските и световни футболни институции, но няма да се кандидатира“.

Въпреки недоволството в Европа, Инфантино се радва на стабилна подкрепа извън Стария континент. Благодарение на политиката си за увеличаване на финансовите потоци към по-бедните футболни федерации, той си осигури лоялността на Африка, Азия и Южна Америка. Дори ако всички 55 европейски федерации се обединят срещу него, това няма да е достатъчно, тъй като ФИФА обединява цели 211 членове.

Докато УЕФА се опитва да намери силен кандидат, който да защити интересите на европейския футбол, Инфантино продължава да затвърждава позициите си на световната сцена.


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