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Вицепремиерът Иво Христов се среща с кмета на Бургас за подготовката на „Евровизия”

Вицепремиерът Иво Христов се среща с кмета на Бургас за подготовката на „Евровизия”

20 Август, 2026 07:10 1 214 34

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В момента тече и избора за талисман на „Евровизия” в Бургас. Четири животни са в надпреварата - характерният за града гларус, световноизвестната капибара, розовото фламинго и морското конче

Вицепремиерът Иво Христов се среща с кмета на Бургас за подготовката на „Евровизия” - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Подготовката на „Евровизия” у нас тече с пълна сила. Вицепремиерът Иво Христов, който оглавява междуведомствения организационен комитет за провеждането на песенния конкурс се среща с кмета на Бургас Димитър Николов, писа "Нова телевизия".

Работната среща ще се проведе в сградата на общината. Очаква се двамата да обсъдят първите стъпки за подготовката на конкурса.

В момента тече и избора за талисман на „Евровизия” в Бургас. Четири животни са в надпреварата - характерният за града гларус, световноизвестната капибара, розовото фламинго и морското конче.

Вече стартираха и огледите на зала „Арена Бургас”, в която през май догодина ще се проведе конкурса. Започна и работата по терените, които ще бъдат част от инфраструктурата на „Евровизия 2027”.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бутача

    22 3 Отговор
    Поредния червенспермояд

    07:21 20.08.2026

  • 2 Тик-Ток

    13 9 Отговор
    Значи държавата ще похарчи милиард за тези извращения и сборище на всички геейтаци от Европа, и само някой с половин мозък може да гледа тая извратена токсична поовърня

    Коментиран от #3

    07:21 20.08.2026

  • 3 Гларус

    8 6 Отговор

    До коментар #2 от "Тик-Ток":

    Морската гара в Бургас е сцена за всякакви извращения но не служи за което е построено

    07:25 20.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мазният

    13 4 Отговор
    шпионски син и друг мазен върл комунист ще обсъждат делбата и правилата между свои !

    07:26 20.08.2026

  • 6 Глуп ака

    20 2 Отговор
    дугин в бг опаковка , мазен и отблъскващ

    07:27 20.08.2026

  • 7 Ей го на

    16 2 Отговор
    другарина ! Долен и подмолен комунист ! А как лъже , и колко е алчен....

    07:33 20.08.2026

  • 8 Опа

    9 3 Отговор
    Пир по времето на чума. Намерихте ли дъвка? На кой му пука за далнопробната бангаранга и последствията.

    07:33 20.08.2026

  • 9 Е това е пост

    9 2 Отговор
    По- добър от този да си поезидент!
    Някои си има късмет!

    07:37 20.08.2026

  • 10 Гост

    9 0 Отговор
    Само да не изберат фламингото.........

    Коментиран от #19

    07:41 20.08.2026

  • 11 АГАТ а Кристи

    16 2 Отговор
    Гну СЕН комуняга

    07:44 20.08.2026

  • 12 Аз съм за Капибарата

    7 2 Отговор
    По-българско от туй нема! Ама предлагам и още едно жираф! Жирафа е като прпгресивните в БГ-то и като Митко Николов Бургаския корифей! Може ли в езерото на Бургас да развъждат капибари и около Магистрала Тракия с цел привличане на немски туристи да развъждат жирафи?

    07:45 20.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ХА ХА

    1 2 Отговор
    Да се направи национално допитване за талисмана. Може и във вид на шоу с водещ Рачков. Няколко седмично.

    Коментиран от #17

    07:52 20.08.2026

  • 15 Моля!

    5 3 Отговор
    Простолюдието да си гледа телевизия Планета без да коментира Евровизия 🤫

    07:53 20.08.2026

  • 16 защо

    10 2 Отговор
    Защо му давате гласност на този башибозук.

    07:53 20.08.2026

  • 17 Вие -

    10 2 Отговор

    До коментар #14 от "ХА ХА":

    комунистите всичко можете да правите. А най-лесното за вас е да се правите на демократи !

    07:59 20.08.2026

  • 18 Да Беше Цирк !

    7 1 Отговор
    Да Е !

    Смешно !

    Но си Е !

    Направо !

    Цинично !

    08:00 20.08.2026

  • 19 Аз Предлагам !

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    Радев !

    Като Ким ир сен !

    Коментиран от #20

    08:02 20.08.2026

  • 20 Пел Текоф,

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Аз Предлагам !":

    с благодарност, че поне не пишеш през 3 реда

    08:16 20.08.2026

  • 21 глоги

    1 1 Отговор
    ... Ще се срещНЕ с кмета на град Бургас - Димитър Николов. - написаха от "Нова телевизия".

    08:17 20.08.2026

  • 22 Пародийни нищожества

    4 3 Отговор
    Срам нямате ей. Ще останете в историята като гейгларусчета със заголените трътки

    08:17 20.08.2026

  • 23 Цвете

    7 2 Отговор
    ТОЗИ ИЗОБЩО С КАКВО СЕ ЗАНИМАВА, ЧЕ Е НА ТАКАВА ВИСОКА ДЛЪЖНОСТ? ИМА И ОЩЕ, НЕЩО СА СЕ ПОКРИЛИ.БЕЛКИМ СВЪРШИ НЕЩО ПОЛЕЗНО ,ЗА ДА ЗАСЛУЖИ ЗАПЛАТАТА СИ? 🤔🍌😉

    Коментиран от #28

    08:18 20.08.2026

  • 24 Вместо да бъде разследван и осъдено

    4 3 Отговор
    Това същество кмета на Бургас Димитър Николов, за корупция относно терените и строежите в Мадика, Ченгене скеле и къде ли не, те се срещат с него и за извратенийки си говорят. Направо не е за вярване

    08:21 20.08.2026

  • 25 Организационен комитет?

    5 1 Отговор
    Айде нема нужда! Да си кюта в София и да не се меси на бургазлии. Щом малка Лозана се справи и Бургас ще се справи.

    08:26 20.08.2026

  • 26 вярно ли?

    5 2 Отговор
    Най-неадекватният!
    Мазен, гаден, фашизоиден шизофреник!

    08:35 20.08.2026

  • 27 Чума

    3 2 Отговор
    Калибър, Фламинго, все имена на ракетки! Няма ли да вмъкнете и някое иранско пернато и хвъркато? Да пренебрегнеш София и да ходиш през ден на 1000 км в Меден курник да уточняваш синергията с кмет клептоман!?

    08:37 20.08.2026

  • 28 Чума

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Цвете":

    Радев не може да го понася, само гафове, нищо не работи и се тежкарее по студиата! Затова прати турнира в Бургас, да не го вижда всеки ден! Тоя е като едно времешните ЗКПЧ в БНА! Нищо не работят, сам задирят булките, докато другите са по полигоните и целия останал команден състав ги мрази! Така падна комунизма, но не съвсем! Ето го! Другите министри се побъркват от проблеми, а то се прави на красвец и завладя най красивя турнир на красотата и свободните преживявания!

    08:43 20.08.2026

  • 29 Никой

    0 0 Отговор
    Все пак е престижен конкурс, защо да гей-сборище.А Кмета на Бургас сам си изпроси тази по същество непосилна за България задача.

    Че то в голевите градове няма работещи улични тоалетни.

    Коментиран от #30, #32

    08:55 20.08.2026

  • 30 Чума

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Никой":

    Нека да има нещо и в дълбоката провинция! Не е естеично шоу от лек характер да бъде в достолепната столица! Все едно сто годишна преподаватека по цигулка и пиано от Консерваторията да се пусне чрез Пайнър на Пирин фолк и Златен кестен! Себеуважение трябва! Друг е въпроса, че Радев ги засили Бургас, защото за него столичния кмет и Асен Василев са враг №1, а не някакъв Модел!

    09:07 20.08.2026

  • 31 И тва там квото е

    0 0 Отговор
    Иво Христов и той явно е смет за съжаление

    09:08 20.08.2026

  • 32 А ти не знаеш ли че е точно

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Никой":

    гей-сборище? Или нещо друго си мислиш че е?

    Коментиран от #34

    09:10 20.08.2026

  • 33 Четири животни са в надпреварата

    0 0 Отговор
    Ивчо Христов, Мититу Николов и кои са другите две?

    09:12 20.08.2026

  • 34 Чума

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "А ти не знаеш ли че е точно":

    Не знам! Но, Дара им водше парада и ги защити, когато здравите сили ги нападнахте!

    09:12 20.08.2026

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