Вицепремиерът Иво Христов се среща с кмета на Бургас за подготовката на „Евровизия”

Подготовката на „Евровизия” у нас тече с пълна сила. Вицепремиерът Иво Христов, който оглавява междуведомствения организационен комитет за провеждането на песенния конкурс се среща с кмета на Бургас Димитър Николов, писа "Нова телевизия".
Работната среща ще се проведе в сградата на общината. Очаква се двамата да обсъдят първите стъпки за подготовката на конкурса.
В момента тече и избора за талисман на „Евровизия” в Бургас. Четири животни са в надпреварата - характерният за града гларус, световноизвестната капибара, розовото фламинго и морското конче.
Вече стартираха и огледите на зала „Арена Бургас”, в която през май догодина ще се проведе конкурса. Започна и работата по терените, които ще бъдат част от инфраструктурата на „Евровизия 2027”.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бутача
07:21 20.08.2026
2 Тик-Ток
Коментиран от #3
07:21 20.08.2026
3 Гларус
До коментар #2 от "Тик-Ток":Морската гара в Бургас е сцена за всякакви извращения но не служи за което е построено
07:25 20.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мазният
07:26 20.08.2026
6 Глуп ака
07:27 20.08.2026
7 Ей го на
07:33 20.08.2026
8 Опа
07:33 20.08.2026
9 Е това е пост
Някои си има късмет!
07:37 20.08.2026
10 Гост
Коментиран от #19
07:41 20.08.2026
11 АГАТ а Кристи
07:44 20.08.2026
12 Аз съм за Капибарата
07:45 20.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ХА ХА
Коментиран от #17
07:52 20.08.2026
15 Моля!
07:53 20.08.2026
16 защо
07:53 20.08.2026
17 Вие -
До коментар #14 от "ХА ХА":комунистите всичко можете да правите. А най-лесното за вас е да се правите на демократи !
07:59 20.08.2026
18 Да Беше Цирк !
Смешно !
Но си Е !
Направо !
Цинично !
08:00 20.08.2026
19 Аз Предлагам !
До коментар #10 от "Гост":Радев !
Като Ким ир сен !
Коментиран от #20
08:02 20.08.2026
20 Пел Текоф,
До коментар #19 от "Аз Предлагам !":с благодарност, че поне не пишеш през 3 реда
08:16 20.08.2026
21 глоги
08:17 20.08.2026
22 Пародийни нищожества
08:17 20.08.2026
23 Цвете
Коментиран от #28
08:18 20.08.2026
24 Вместо да бъде разследван и осъдено
08:21 20.08.2026
25 Организационен комитет?
08:26 20.08.2026
26 вярно ли?
Мазен, гаден, фашизоиден шизофреник!
08:35 20.08.2026
27 Чума
08:37 20.08.2026
28 Чума
До коментар #23 от "Цвете":Радев не може да го понася, само гафове, нищо не работи и се тежкарее по студиата! Затова прати турнира в Бургас, да не го вижда всеки ден! Тоя е като едно времешните ЗКПЧ в БНА! Нищо не работят, сам задирят булките, докато другите са по полигоните и целия останал команден състав ги мрази! Така падна комунизма, но не съвсем! Ето го! Другите министри се побъркват от проблеми, а то се прави на красвец и завладя най красивя турнир на красотата и свободните преживявания!
08:43 20.08.2026
29 Никой
Че то в голевите градове няма работещи улични тоалетни.
Коментиран от #30, #32
08:55 20.08.2026
30 Чума
До коментар #29 от "Никой":Нека да има нещо и в дълбоката провинция! Не е естеично шоу от лек характер да бъде в достолепната столица! Все едно сто годишна преподаватека по цигулка и пиано от Консерваторията да се пусне чрез Пайнър на Пирин фолк и Златен кестен! Себеуважение трябва! Друг е въпроса, че Радев ги засили Бургас, защото за него столичния кмет и Асен Василев са враг №1, а не някакъв Модел!
09:07 20.08.2026
31 И тва там квото е
09:08 20.08.2026
32 А ти не знаеш ли че е точно
До коментар #29 от "Никой":гей-сборище? Или нещо друго си мислиш че е?
Коментиран от #34
09:10 20.08.2026
33 Четири животни са в надпреварата
09:12 20.08.2026
34 Чума
До коментар #32 от "А ти не знаеш ли че е точно":Не знам! Но, Дара им водше парада и ги защити, когато здравите сили ги нападнахте!
09:12 20.08.2026