Вицепремиерът Иво Христов се среща с кмета на Бургас за подготовката на „Евровизия”

Подготовката на „Евровизия” у нас тече с пълна сила. Вицепремиерът Иво Христов, който оглавява междуведомствения организационен комитет за провеждането на песенния конкурс се среща с кмета на Бургас Димитър Николов, писа "Нова телевизия".

Работната среща ще се проведе в сградата на общината. Очаква се двамата да обсъдят първите стъпки за подготовката на конкурса.

В момента тече и избора за талисман на „Евровизия” в Бургас. Четири животни са в надпреварата - характерният за града гларус, световноизвестната капибара, розовото фламинго и морското конче.

Вече стартираха и огледите на зала „Арена Бургас”, в която през май догодина ще се проведе конкурса. Започна и работата по терените, които ще бъдат част от инфраструктурата на „Евровизия 2027”.