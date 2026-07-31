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Вторият американски самолет-цистерна също кацна в „Безмер“

Вторият американски самолет-цистерна също кацна в „Безмер“

31 Юли, 2026 18:20 1 135 99

  • втори самолет цистерна-
  • авиобаза безмер-
  • кацане

Според министъра на отбраната Димитър Стоянов самолетите цистерни ще са до 8 на брой, а с тях – до 250 военнослужещи.

Вторият американски самолет-цистерна също кацна в „Безмер“ - 1
Снимка: btvnovinite.bg
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Вторият самолет цистерна от Военновъздушните сили на Съединените американски щати също е кацнал във военната база „Безмер“. Това съобщиха от Министерството на отбраната за bTV.

Първият американски самолет кацна около 16:00 часа днес.

Според министъра на отбраната Димитър Стоянов самолетите цистерни ще са до 8 на брой, а с тях – до 250 военнослужещи.

Премиерът Румен Радев коментира, че американските самолети, които ще бъдат разположени в Безмер, не са предназначени за бойни действия.

„Сега ще има евентуално самолети цистерни на военно летище, където им е мястото, освен това в много по-малко количество. Приехме сериозно думите на Иран, но с нея имаме дългогодишно установени отношения на сътрудничество, взаимно доверие и приятелство, така че държавното им ръководство разбира много добре, че самолетите не са предназначени за бойни действия. Затова не очаквам влошаване на двустранните отношения. Иначе в момента почти в центъра на столицата щяха да стоят 15 американски самолета цистерни“, обясни той.

Военното министерство заявява, че компетентните служби извършват ежедневна оценка на обстановката по отношение на сигурността.

В с. Безмер имаше протест и подписка срещу разполагането на военни самолети в района.

В интервю за предаването „Защо?“ на bTV министър Стоянов призна, че решението на парламента за разполагане на машините е било трудно, но обясни, че страната ни носи отговорност за сключените договори със съюзнически сили.

Представителите на службите са уверили, че няма пряка заплаха за сигурността на България, като отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в региона на Близкия изток и в Украйна

Предприети са мерки за засилена охрана на летище „Безмер“, на въздушното пространство на страната и за гарантиране на сигурността на гражданите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    55 7 Отговор
    на есен румен е пътник

    Коментиран от #13, #22, #61, #77

    18:22 31.07.2026

  • 2 Объркана копейка

    23 37 Отговор
    Костя нали каза, че няма да позволи нито един самолет на САЩ да кацне ...
    Няма ли да събира партизанската чета ?
    Гледам, че и във Варна кацат военни самолети ...
    Пак ни излъга

    Коментиран от #12

    18:22 31.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ВЪН фат ма ка р"ум€н" "БО(га)ТАШ"!

    34 2 Отговор
    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!

    18:25 31.07.2026

  • 6 Чума

    16 20 Отговор
    Хо-хо-хо! Спря ваксините, спря пандемията, спря премахването на Альоша от поста страж на мира и социализъма, спря еврото и спаси лева, сега спира и натовските самолеки да паркират в Ямбол, града на Волен Сидеров и Тошко Йорданов! Можем да отчетем, че Костадин е с ефективност над 100%! От утре е в заслужен отпуск! На 9 септември ще ги почва пак....! Ама семпло, та глъмо! Самолета паркирал тези дни във Варна, неговата Варна за подигравка, то протестира в Безмер, че е по лесно и безопасно!

    Коментиран от #16

    18:26 31.07.2026

  • 7 писарке

    19 4 Отговор
    да не забравиш да нацъкаш когато излети цистерната

    аман с глупавите ви пълнежи

    18:26 31.07.2026

  • 8 Наблюдател

    47 12 Отговор
    Българите имаха огромна надежда, че Радев ще промени България, като я направи отново: "Чиста и Свята Република", а не колония и ще пребори без страх, с чест и достойнство, мафиотските структури.
    За целта народа се консолидира и голяма част от гласоподавателите, дори на Възраждане, подкрепиха с голяма надежда и оптимизъм кандидатурата му.

    Какво се получи в действителност?
    Радев се прегърна с тези, с които трябваше да се бори и вкара България в агресия срещу чужда държава, спрямо устава на ООН.
    Оказа се, че е същата кукла на конци, както Борисов, Пеевски, Харвардските и фалшивите комунисти, но облечен в костюма на двуличието.

    От "колония" се превърнахме в "жалка колония"!
    А когато единствената останала българска партия "Възраждане" му извади кирливите ризи, Барон фон Мюнхаузен, надмина и приятеля си Пеефски по наглост и безочие.


    Време е за Възраждане! - единствената партия в парламента гласувала за интересите на България!
    Хора с Морал и Достойнство - останалите са със севороатлантическа имунизация към тези качества.

    Коментиран от #48

    18:26 31.07.2026

  • 9 Осъзнайте се

    11 38 Отговор
    Радвам се че американците са наши приятели,за сега.Това е гаранция за просперинет на държавата.

    18:28 31.07.2026

  • 10 Радев, ко стаа бе?

    45 1 Отговор
    Колко малоумници излъга?

    Коментиран от #24

    18:28 31.07.2026

  • 11 пръц

    26 5 Отговор
    Тези цистерни пълнили са или празни и много ми е интересно, ако са пълни един дрон каква ли работа може да свърши

    Коментиран от #14, #26, #80

    18:29 31.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Камион

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    ДАНО!!!

    18:29 31.07.2026

  • 14 Българин

    35 2 Отговор

    До коментар #11 от "пръц":

    Празни са. Сега Ганьо Лапнишарански ще ги напълни за своя сметка.

    18:30 31.07.2026

  • 15 Йотова каза :

    32 1 Отговор
    "Разполагането на самолети-цистерни в авиобаза "Безмер" не ни прави част от военните действия в Иран!"
    Тези ни управляват!

    Коментиран от #27

    18:31 31.07.2026

  • 16 Морски

    23 2 Отговор

    До коментар #6 от "Чума":

    Костадинов ли управлява?Той ли е министър председател?

    Коментиран от #25

    18:32 31.07.2026

  • 17 Народе !!!!

    31 3 Отговор
    Хващай сопите! Тези ни вкараха във война!

    18:33 31.07.2026

  • 18 Чума

    4 20 Отговор
    ...Вторият, третият, 4,5,6,7, осмият! Отлично Копейчикови да си пуснат филма Осмият с главен герой Георгий Парцалев в ролята на Чочолу и да гледат внимателно!

    18:35 31.07.2026

  • 19 След казането на иранската ракета

    28 3 Отговор
    ще ни уведомите ли?

    18:36 31.07.2026

  • 20 Мишел

    28 4 Отговор
    Иранската ракета Хоремшахр 4 ще кацне поне при 5 до 10 самолета.

    18:37 31.07.2026

  • 21 Божкеее, дебили ни управляват!

    32 1 Отговор
    Самолетите не били за бойни действия!

    Коментиран от #29

    18:37 31.07.2026

  • 22 СЕПТЕМВРИ НАРОДА

    30 1 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    ИЗЛИЗА И СВАЛЯ . ТАКА НЕ МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖАВА .

    Коментиран от #40, #56

    18:38 31.07.2026

  • 23 Клета България!

    29 4 Отговор
    Пак я вкараха във война!

    18:39 31.07.2026

  • 24 НИЩО МУ НЯМА

    3 15 Отговор

    До коментар #10 от "Радев, ко стаа бе?":

    МИ ЧЕ НАД МИЛИОНИ 🗣....😀😀😀
    ТОВА ДАЖЕ КИМ И ПУ.ИН...НЕ МОГАТ😀

    18:41 31.07.2026

  • 25 Чума

    4 20 Отговор

    До коментар #16 от "Морски":

    Бог преценил, че на жената не и трябва брада и не и дал бръснач! Пропуснах - и Шенген спря това плямпало! Имате известно право - все още не се е проявил на власт, че да видите каква карикатура е! То един музей, но който Герб го постави за директор не можа да стопанисва, ще управлява държава! Добре, че не съм аз премиер! Веднага го назначавам за външен и финансов министър и започвам да го подлагам на парламентарен и репортерски контрол! Кво ще направи!? Ще се изтъпани на портала на авиобазата и ще каже на самолетите да се махат, а!? Най много да го дигнат като Мадуро и в нощните новини да го покажат доставен във Флорида пред американското правосъдие! Аз съм русофил, а Копейчика е чиста измама!

    Коментиран от #60

    18:41 31.07.2026

  • 26 като питаш, да ти кажа

    18 6 Отговор

    До коментар #11 от "пръц":

    Все едно дали са пълни или празни, опасността да бъдат легитимна цел е все същата. А ние вместо да се снабдим с модерни дронове, с които да можем поне малко да се защитаваме, тръгнахме към авиоморгата на Полша за да си набавим вторични съровини за резервни части и идухани бараки втора употреба за да възстановяваме нашата авиоскрап, която можем да ползваме за да плашим гарги. Поне да бяха самолети за гасене на пожари, а то вторични суровини дето даже японците няма да искат даже като подарък за скрап. А иначе те са виртуози в искупуването на скрап но когато има сплави с компоненти от ценни метали, които да извличат.

    18:44 31.07.2026

  • 27 Той

    22 0 Отговор

    До коментар #15 от "Йотова каза :":

    и баща ѝ , като кмет , отне реституирани имоти с измами от собственика , страдал от соца и най - накрая с цялата документация от предците му , му ги отнема в негова полза . От болка , гняв , несправедливост и той си знае емоциите , го пробожда с нож във влака , в който пътуват , случайно или не заедно .

    Коментиран от #32, #36

    18:45 31.07.2026

  • 28 Сaтана Z

    24 2 Отговор
    Като кацнат 8 броя можете да публикувате снимк.Иранжите също четата Факти и ще знаят кога да пуснат ракетите по Без Мер

    18:45 31.07.2026

  • 29 Дааааа

    24 1 Отговор

    До коментар #21 от "Божкеее, дебили ни управляват!":

    Били за снимки дошли !

    18:46 31.07.2026

  • 30 срам и позор за радев

    30 3 Отговор
    с тези цистерни зареждат самолетите дето убиват ирански деца !!! иЗР уДИ

    18:48 31.07.2026

  • 31 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    7 17 Отговор
    ИЗТРЕЩЯХА.

    ЗНАЧИ ВСИЧКО Е ОК.

    18:48 31.07.2026

  • 32 Неслучайно я наричат Идиотова

    22 0 Отговор

    До коментар #27 от "Той":

    Изобщо си е взела поука от случката.

    18:48 31.07.2026

  • 33 оня с коня

    23 1 Отговор
    В края на Статията пише че Службите уверяват че няма заплаха за Сигурността на БГ,но пък се предприемат Мерки за засилена Охрана на Безмер,Възд. пространство на Страната и сигурността на Гражданите.От тук и Полезният извод за България:След като Управляващите нямат доверие на Службите Как е възможно да продължават да Управляват незачитайки всякакво Мнение на Институциите?

    18:48 31.07.2026

  • 34 Копейки,

    3 19 Отговор
    Към Безмер!
    😂😂😂😂😂😂

    18:48 31.07.2026

  • 35 Добри

    14 10 Отговор
    Джуров да стане да ви види какви "яки" атлантици сте.А и РР и Д.Стоянов на 100% са били "комунисти".Клели са се във вярност на род и Родина.И са стояли чинно и са му козирували на Джуров.И сега Радев говори за приятелство и добри отношения с Иран.Чак толкова нахалство не бива!

    Коментиран от #44, #46

    18:49 31.07.2026

  • 36 Кочо

    1 23 Отговор

    До коментар #27 от "Той":

    Ти представяш ли си герберски кмет и не само от Герб, да пътува с влак! Без да искаш, показа, че родителя на Йотова е бил скромен човек!

    18:50 31.07.2026

  • 37 Георги

    26 2 Отговор
    според чичо румен, самолетите, които бяха в софия "за учение" са участвали във войната на сащ срещу иран, но самолетите в Безмер, които официално са там за да помагат в същата тази война - няма да участват в нея.

    18:50 31.07.2026

  • 38 ГЕНЕРАЛ БОТАШОВ

    6 19 Отговор
    Е Велик Лидер.

    КУПЕЙКИТЕ

    ВЕЧЕ НЕ ЗНАЯТ

    СЪС РУСИЯ ЛИ Е

    ИЛИ Е ПРОТИВ БЛАТНИТЕ?

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #49

    18:50 31.07.2026

  • 39 Янко

    23 1 Отговор
    Айде да е на хайрлия.Хората от Безмер не искат но властта в България не е.....ва.Чакаме да видим какво ще направят иранците.

    18:51 31.07.2026

  • 40 И защо чак септември

    21 2 Отговор

    До коментар #22 от "СЕПТЕМВРИ НАРОДА":

    Може и утре да е късно. Муньо ще обяви военно положение като Зеления и тогава жалан ни майка... няма права на човека (не че и сега има), няма конвенции и закони.

    18:51 31.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Аятолах копейкин

    4 14 Отговор
    Алах акбару и д и о т и

    18:52 31.07.2026

  • 43 Азимутал

    6 19 Отговор
    Най-накрая, има истински ВВС на българска територия.

    18:52 31.07.2026

  • 44 Чума

    2 15 Отговор

    До коментар #35 от "Добри":

    Ами, той лично Джуров го направи лейтенант и води похода на випуска в края на август 1987 г. през Ловеч, родното си село Врабево, Орешака, Беклемето, Иганово, Карлово! Джуров е учил в Семинарията, после станал комунист! Те са такива!

    18:54 31.07.2026

  • 45 Българин

    4 23 Отговор
    Американците са наши партньори и ние като такива да им помагаме.Подписаните договори трябва да се спазват.Ние не сме ватнишката Русия .

    18:55 31.07.2026

  • 46 генералът Джуров

    15 3 Отговор

    До коментар #35 от "Добри":

    май участва във дворцовия пародиен преврат, за да дойдат тия "най-хубавите времена" сега.

    18:55 31.07.2026

  • 47 Мурзик

    1 15 Отговор
    Румбата е изместил центъра на София с двайсетина километра, но в името на драмата, нека бъде така.

    18:55 31.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Ел Менчо

    3 15 Отговор

    До коментар #38 от "ГЕНЕРАЛ БОТАШОВ":

    Изпържените русофили са в несвяст.

    18:58 31.07.2026

  • 50 Мдаа

    3 16 Отговор

    До коментар #48 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":

    Нека се погаврим с русофилнята.

    19:00 31.07.2026

  • 51 Все някой ще реши и ще ги взриви

    18 1 Отговор
    Разбираемо е че нямаха право да им откажат ,всъщност Никой не ги иска в България Дано няма цивилни жертви

    19:00 31.07.2026

  • 52 Чума

    4 19 Отговор
    Ах, колко жалко е да си много жалка копейка! Всеки ден един самолет ще кръжи над вилата на Костадинов и ще хвърля отгоре героични позиви в защита на аятолаха! Познайте, ако аятолаха започне обстрел, накъде ще избяга Цомчо Ганев - в Иран, на север, юг или Запад!? Имате право на 4 опита!?

    19:00 31.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Прогресивно

    13 1 Отговор
    Ще кацне - разграден двор, слаба държава.

    19:02 31.07.2026

  • 55 Азимутал

    5 10 Отговор
    И гледайте американците да не откраднат входната бариера с окачена джанта за противотежест.

    Коментиран от #63

    19:03 31.07.2026

  • 56 Мусорчик

    10 4 Отговор

    До коментар #22 от "СЕПТЕМВРИ НАРОДА":

    То това е лесно. Изяждаме 20-30 тупаника и чорапът е долу. А после? После отново следва дебилно гласуване. Като ви писах че президентският апартамент в "Анел" (където беше офисът на Муни) струва 800 лева на вечер някой трогна ли се? Като ви казаха, че Муни има най-скъпата кампания някой впечатли ли се? Като се разбра, че "Боташ" е катастрофа какво стана?
    С необразован народ нищо няма да се получи.

    19:04 31.07.2026

  • 57 Доротея

    12 2 Отговор
    Недопустимо! През ВСВ тези ме бомбардираха! Предлагам, в знак на протест да изтеглим всички наши сънародници от Запада и да си дойдат тук да гласуват с машината! После да ги изпратим да живеят в братски Иран!

    19:05 31.07.2026

  • 58 Любопитен

    13 2 Отговор
    Дано иранските ракети ги посрещнат още тази нощ с добре дошъл.

    19:06 31.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Морски

    10 2 Отговор

    До коментар #25 от "Чума":

    Може и така да се случи,но това в момента са само предположения и догадки.Така че за провалите на предните и сегашното правителство и грешната политика не може да се вини човек и партия която не е участвала в управлението или във вземанията на решения.Аз пък не съм русофил или американофил или поклонник на която и да е чужда държава.За мен важна е само България и нейното благополучие!

    19:08 31.07.2026

  • 61 Европеец

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Добре да е пътник тоя лётчик, ама да не дойде пак тиквун..... Решението българско правителство за самолетите става пряк помагач на убийствата на ирански деца ,жени и старци..... А в НК май имаше член за помагачество, но да коментират юристи те....

    19:08 31.07.2026

  • 62 Американец

    2 17 Отговор
    Щом капейките вият значи сме на прав път!

    19:09 31.07.2026

  • 63 Те тия твоите партньори

    11 4 Отговор

    До коментар #55 от "Азимутал":

    американци кокошкари бетер Иванушка 1944-та, бе другарче демократче.

    19:09 31.07.2026

  • 64 Не е добра идея

    2 11 Отговор
    да ни се съобщава кацането на всеки американски самолет в Безмер. Някой може ли да обясни какво се цели с това . Тази прозрачност не води до намаляване на отговорността на тези, които единствени в рамките на НАТО поеха този ангажимент . Сега на нас не ни остава нищо друго освен да стискаме палци да не се случи най- лошото.

    Коментиран от #67

    19:10 31.07.2026

  • 65 Най- важното!

    3 17 Отговор
    Американците ни имат доверие,да ни доверят самолетите си.Може на копейките да не им харесва,но това е факт.
    Може някои дъртак русофил да да ритне кофата .Ами нищо против нямаме.

    Коментиран от #70, #72

    19:12 31.07.2026

  • 66 стоян георгиев

    13 1 Отговор
    Отивам до Безмер да си потърся някой разкрепостен афроамерикан за мазни борби.

    19:12 31.07.2026

  • 67 Аятолах Хоймени

    17 2 Отговор

    До коментар #64 от "Не е добра идея":

    Броим до 8 и ги думкаме!

    19:12 31.07.2026

  • 68 Румен Радев

    3 15 Отговор
    Ще изара 2 мандата и скапаната опозиция само ще блее като келява офцъ

    Коментиран от #74

    19:14 31.07.2026

  • 69 жоро

    18 1 Отговор
    последна ще кацне иранската ракета!
    Ако тя се приземи в Безмар, това ще приземи правителството на Радев!
    Те обаче сами си избраха тия риск!
    А който твърди че такава ракета не може да дойде до Безмер е отчаян оптимист и лъжец!
    Никакви Патриоти в турция и гърция не ни пазят.
    Гърците си ги изтеглиха да им пазят столицата и газовите терминали. Подобно е и с турците.
    Има огромни непокрити зони през които ракетката да дойде тук!
    Стискайте Си палците и палете свещ да не решат да ни я пратят.

    Коментиран от #73

    19:15 31.07.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 ДЕРЗАИТЕ

    6 6 Отговор
    Официалният и точен адрес на голямото имение на Слави Трифонов в София е в квартал „Бояна“, на улица „Секвоя“ № 30.

    19:15 31.07.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Мокрите съниша на шишиботовете

    17 3 Отговор

    До коментар #68 от "Румен Радев":

    Гумен ще изкара 2 мандата само като зеленски с военно положение и МИ6 пазаванти залапени за него. Но винаги може да се наеме някой укротурист-снайперист. Укрите за пари всичко правят.

    Коментиран от #75

    19:16 31.07.2026

  • 75 Ще изкара бе

    1 14 Отговор

    До коментар #74 от "Мокрите съниша на шишиботовете":

    Гьотверен без военно положение и но най нормално при скапаната опозициа.
    Народът е с него.

    Коментиран от #79

    19:19 31.07.2026

  • 76 Христо смирненски

    14 1 Отговор
    Къде се запалил втори американски самолет?

    19:19 31.07.2026

  • 77 изборите

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    за президент ще покажат! Не вярвам излъганите от Радев избиратели да гласуват за Йотова! Тя самата също вече трупа негативи! Само да не изберат Гюров, което ще е от трън та на глог! Дали ще има "трети път" за да избират хората?

    Коментиран от #78

    19:21 31.07.2026

  • 78 Ха ХаХа

    1 10 Отговор

    До коментар #77 от "изборите":

    Президентът вече бе избран чрез ПБ

    19:22 31.07.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Абе

    12 0 Отговор

    До коментар #11 от "пръц":

    Те затова са в България да ги зареждаме безплатно защото другите не искат.

    19:24 31.07.2026

  • 81 време е за пожари около безмер

    14 2 Отговор
    палете всичко около безмер да изгорят тия самолети

    19:24 31.07.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Пламен

    8 1 Отговор
    Защо няма протестиращи ?

    Коментиран от #88

    19:28 31.07.2026

  • 86 Велко

    9 0 Отговор

    До коментар #83 от "не ти ще го изкараш":

    Съсипа ви Радев
    Попиля ви като камилчета

    19:29 31.07.2026

  • 87 очевидно

    3 2 Отговор
    и американците не са спокойни на Безмер! Много по-смели бяха на столичното летище, защитени от гражданските самолети! Сега ще ротират по един два самолета на Безмер и ще зареждат във Варна!

    19:36 31.07.2026

  • 88 Без име

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "Пламен":

    Напълнили са багажниците с домати и се снимат в Гърция за фейса.

    19:41 31.07.2026

  • 89 !!!?

    1 0 Отговор
    Дерогацията за "Лукойл" кацна на "Безмер"...нищо чудно да долети една брацка "иранска" крилата ракета към Ямбол !!!?

    Коментиран от #95

    19:52 31.07.2026

  • 90 Българин

    0 0 Отговор
    По случая давам банкет на Петолъчката за всички американци!
    Да ги посрещнем както си му е реде!
    Толкоз време сме ги чакали!

    19:54 31.07.2026

  • 91 НИЩО БЕ !

    1 0 Отговор
    СКОРО В БЕЗМЕР ЩЕ КАЦНАТ И ИРАНСКИ РАКЕТИ .......

    Коментиран от #92

    20:01 31.07.2026

  • 92 Ще кацне на

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "НИЩО БЕ !":

    Майка ти двуцефффката,Тръбата съветски.

    20:02 31.07.2026

  • 93 Ще изчакат да кацнат повече от два

    0 0 Отговор
    Може би и осемте и тогава може и с обикновено РПГ може да ги думнат може и с обикновена пушка който знае къде да се цели , да залагаме кога ще ги взривят и дали ще ги взривят , ако някой иска винаги може

    20:03 31.07.2026

  • 94 Питанка

    2 0 Отговор
    Кой от описаните не е участник във войната?
    Командирa на танкa
    Операторa на танковотo въоръжение
    Шофьорът, който доставя боеприпасите
    или лицето, което товари камиона с боеприпаси от склада???
    ………………
    Обяснението, че самолетът-цистерна, зареждащ с гориво самолет, натоварен с бомби не е бойна единица, е просто обида и неуважение към интелигентността на хората.

    Коментиран от #96

    20:03 31.07.2026

  • 95 Да те питам

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "!!!?":

    2012 г що направиха Атентата в Сарафово ,кажи бе компетентния.Кажи бе м.....й Ка ти едногънкова.

    20:03 31.07.2026

  • 96 Контра питанка

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "Питанка":

    Да те питам ,ако някой ти спретне Атентат как трябва да му отвърнеш.Аз мисля че трябва да надпишем поне една амер.бомба.Това е за Сарафово.Чу ли бе Хамър

    20:05 31.07.2026

  • 97 Факт !!!

    1 0 Отговор
    РАДЕВ И ЙОТОВА ПРОВАЛИХА ОБЩЕСТВОТО НИ !!! ТАКИВА ХОРА ВЪН ОТ БЪЛГАРИЯ !!!

    20:07 31.07.2026

  • 98 Факт !!!

    1 0 Отговор
    РАДЕВ И ЙОТОВА ПРОВАЛИХА ОБЩЕСТВОТО НИ !!! ДА ИЗЧЕЗВАТ ОТ БЪЛГАРИЯ !!!

    20:09 31.07.2026

  • 99 Няма съмнение

    0 0 Отговор
    Българските управляващи са планетарниидиоти.

    20:09 31.07.2026

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