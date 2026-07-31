Вторият американски самолет-цистерна също кацна в „Безмер“

Вторият самолет цистерна от Военновъздушните сили на Съединените американски щати също е кацнал във военната база „Безмер“. Това съобщиха от Министерството на отбраната за bTV.

Първият американски самолет кацна около 16:00 часа днес.

Според министъра на отбраната Димитър Стоянов самолетите цистерни ще са до 8 на брой, а с тях – до 250 военнослужещи.

Премиерът Румен Радев коментира, че американските самолети, които ще бъдат разположени в Безмер, не са предназначени за бойни действия.

„Сега ще има евентуално самолети цистерни на военно летище, където им е мястото, освен това в много по-малко количество. Приехме сериозно думите на Иран, но с нея имаме дългогодишно установени отношения на сътрудничество, взаимно доверие и приятелство, така че държавното им ръководство разбира много добре, че самолетите не са предназначени за бойни действия. Затова не очаквам влошаване на двустранните отношения. Иначе в момента почти в центъра на столицата щяха да стоят 15 американски самолета цистерни“, обясни той.

Военното министерство заявява, че компетентните служби извършват ежедневна оценка на обстановката по отношение на сигурността.

В с. Безмер имаше протест и подписка срещу разполагането на военни самолети в района.

В интервю за предаването „Защо?“ на bTV министър Стоянов призна, че решението на парламента за разполагане на машините е било трудно, но обясни, че страната ни носи отговорност за сключените договори със съюзнически сили.

Представителите на службите са уверили, че няма пряка заплаха за сигурността на България, като отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в региона на Близкия изток и в Украйна

Предприети са мерки за засилена охрана на летище „Безмер“, на въздушното пространство на страната и за гарантиране на сигурността на гражданите.