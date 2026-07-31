Вторият американски самолет-цистерна също кацна в „Безмер“

Вторият самолет цистерна от Военновъздушните сили на Съединените американски щати също е кацнал във военната база „Безмер“. Това съобщиха от Министерството на отбраната за bTV.
Първият американски самолет кацна около 16:00 часа днес.
Според министъра на отбраната Димитър Стоянов самолетите цистерни ще са до 8 на брой, а с тях – до 250 военнослужещи.
Премиерът Румен Радев коментира, че американските самолети, които ще бъдат разположени в Безмер, не са предназначени за бойни действия.
„Сега ще има евентуално самолети цистерни на военно летище, където им е мястото, освен това в много по-малко количество. Приехме сериозно думите на Иран, но с нея имаме дългогодишно установени отношения на сътрудничество, взаимно доверие и приятелство, така че държавното им ръководство разбира много добре, че самолетите не са предназначени за бойни действия. Затова не очаквам влошаване на двустранните отношения. Иначе в момента почти в центъра на столицата щяха да стоят 15 американски самолета цистерни“, обясни той.
Военното министерство заявява, че компетентните служби извършват ежедневна оценка на обстановката по отношение на сигурността.
В с. Безмер имаше протест и подписка срещу разполагането на военни самолети в района.
В интервю за предаването „Защо?“ на bTV министър Стоянов призна, че решението на парламента за разполагане на машините е било трудно, но обясни, че страната ни носи отговорност за сключените договори със съюзнически сили.
Представителите на службите са уверили, че няма пряка заплаха за сигурността на България, като отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в региона на Близкия изток и в Украйна
Предприети са мерки за засилена охрана на летище „Безмер“, на въздушното пространство на страната и за гарантиране на сигурността на гражданите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
Коментиран от #13, #22, #61, #77
18:22 31.07.2026
2 Объркана копейка
Няма ли да събира партизанската чета ?
Гледам, че и във Варна кацат военни самолети ...
Пак ни излъга
Коментиран от #12
18:22 31.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ВЪН фат ма ка р"ум€н" "БО(га)ТАШ"!
18:25 31.07.2026
6 Чума
Коментиран от #16
18:26 31.07.2026
7 писарке
аман с глупавите ви пълнежи
18:26 31.07.2026
8 Наблюдател
За целта народа се консолидира и голяма част от гласоподавателите, дори на Възраждане, подкрепиха с голяма надежда и оптимизъм кандидатурата му.
Какво се получи в действителност?
Радев се прегърна с тези, с които трябваше да се бори и вкара България в агресия срещу чужда държава, спрямо устава на ООН.
Оказа се, че е същата кукла на конци, както Борисов, Пеевски, Харвардските и фалшивите комунисти, но облечен в костюма на двуличието.
От "колония" се превърнахме в "жалка колония"!
А когато единствената останала българска партия "Възраждане" му извади кирливите ризи, Барон фон Мюнхаузен, надмина и приятеля си Пеефски по наглост и безочие.
Време е за Възраждане! - единствената партия в парламента гласувала за интересите на България!
Хора с Морал и Достойнство - останалите са със севороатлантическа имунизация към тези качества.
Коментиран от #48
18:26 31.07.2026
9 Осъзнайте се
18:28 31.07.2026
10 Радев, ко стаа бе?
Коментиран от #24
18:28 31.07.2026
11 пръц
Коментиран от #14, #26, #80
18:29 31.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Камион
До коментар #1 от "1488":ДАНО!!!
18:29 31.07.2026
14 Българин
До коментар #11 от "пръц":Празни са. Сега Ганьо Лапнишарански ще ги напълни за своя сметка.
18:30 31.07.2026
15 Йотова каза :
Тези ни управляват!
Коментиран от #27
18:31 31.07.2026
16 Морски
До коментар #6 от "Чума":Костадинов ли управлява?Той ли е министър председател?
Коментиран от #25
18:32 31.07.2026
17 Народе !!!!
18:33 31.07.2026
18 Чума
18:35 31.07.2026
19 След казането на иранската ракета
18:36 31.07.2026
20 Мишел
18:37 31.07.2026
21 Божкеее, дебили ни управляват!
Коментиран от #29
18:37 31.07.2026
22 СЕПТЕМВРИ НАРОДА
До коментар #1 от "1488":ИЗЛИЗА И СВАЛЯ . ТАКА НЕ МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖАВА .
Коментиран от #40, #56
18:38 31.07.2026
23 Клета България!
18:39 31.07.2026
24 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #10 от "Радев, ко стаа бе?":МИ ЧЕ НАД МИЛИОНИ 🗣....😀😀😀
ТОВА ДАЖЕ КИМ И ПУ.ИН...НЕ МОГАТ😀
18:41 31.07.2026
25 Чума
До коментар #16 от "Морски":Бог преценил, че на жената не и трябва брада и не и дал бръснач! Пропуснах - и Шенген спря това плямпало! Имате известно право - все още не се е проявил на власт, че да видите каква карикатура е! То един музей, но който Герб го постави за директор не можа да стопанисва, ще управлява държава! Добре, че не съм аз премиер! Веднага го назначавам за външен и финансов министър и започвам да го подлагам на парламентарен и репортерски контрол! Кво ще направи!? Ще се изтъпани на портала на авиобазата и ще каже на самолетите да се махат, а!? Най много да го дигнат като Мадуро и в нощните новини да го покажат доставен във Флорида пред американското правосъдие! Аз съм русофил, а Копейчика е чиста измама!
Коментиран от #60
18:41 31.07.2026
26 като питаш, да ти кажа
До коментар #11 от "пръц":Все едно дали са пълни или празни, опасността да бъдат легитимна цел е все същата. А ние вместо да се снабдим с модерни дронове, с които да можем поне малко да се защитаваме, тръгнахме към авиоморгата на Полша за да си набавим вторични съровини за резервни части и идухани бараки втора употреба за да възстановяваме нашата авиоскрап, която можем да ползваме за да плашим гарги. Поне да бяха самолети за гасене на пожари, а то вторични суровини дето даже японците няма да искат даже като подарък за скрап. А иначе те са виртуози в искупуването на скрап но когато има сплави с компоненти от ценни метали, които да извличат.
18:44 31.07.2026
27 Той
До коментар #15 от "Йотова каза :":и баща ѝ , като кмет , отне реституирани имоти с измами от собственика , страдал от соца и най - накрая с цялата документация от предците му , му ги отнема в негова полза . От болка , гняв , несправедливост и той си знае емоциите , го пробожда с нож във влака , в който пътуват , случайно или не заедно .
Коментиран от #32, #36
18:45 31.07.2026
28 Сaтана Z
18:45 31.07.2026
29 Дааааа
До коментар #21 от "Божкеее, дебили ни управляват!":Били за снимки дошли !
18:46 31.07.2026
30 срам и позор за радев
18:48 31.07.2026
31 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
ЗНАЧИ ВСИЧКО Е ОК.
18:48 31.07.2026
32 Неслучайно я наричат Идиотова
До коментар #27 от "Той":Изобщо си е взела поука от случката.
18:48 31.07.2026
33 оня с коня
18:48 31.07.2026
34 Копейки,
😂😂😂😂😂😂
18:48 31.07.2026
35 Добри
Коментиран от #44, #46
18:49 31.07.2026
36 Кочо
До коментар #27 от "Той":Ти представяш ли си герберски кмет и не само от Герб, да пътува с влак! Без да искаш, показа, че родителя на Йотова е бил скромен човек!
18:50 31.07.2026
37 Георги
18:50 31.07.2026
38 ГЕНЕРАЛ БОТАШОВ
КУПЕЙКИТЕ
ВЕЧЕ НЕ ЗНАЯТ
СЪС РУСИЯ ЛИ Е
ИЛИ Е ПРОТИВ БЛАТНИТЕ?
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #49
18:50 31.07.2026
39 Янко
18:51 31.07.2026
40 И защо чак септември
До коментар #22 от "СЕПТЕМВРИ НАРОДА":Може и утре да е късно. Муньо ще обяви военно положение като Зеления и тогава жалан ни майка... няма права на човека (не че и сега има), няма конвенции и закони.
18:51 31.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Аятолах копейкин
18:52 31.07.2026
43 Азимутал
18:52 31.07.2026
44 Чума
До коментар #35 от "Добри":Ами, той лично Джуров го направи лейтенант и води похода на випуска в края на август 1987 г. през Ловеч, родното си село Врабево, Орешака, Беклемето, Иганово, Карлово! Джуров е учил в Семинарията, после станал комунист! Те са такива!
18:54 31.07.2026
45 Българин
18:55 31.07.2026
46 генералът Джуров
До коментар #35 от "Добри":май участва във дворцовия пародиен преврат, за да дойдат тия "най-хубавите времена" сега.
18:55 31.07.2026
47 Мурзик
18:55 31.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Ел Менчо
До коментар #38 от "ГЕНЕРАЛ БОТАШОВ":Изпържените русофили са в несвяст.
18:58 31.07.2026
50 Мдаа
До коментар #48 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":Нека се погаврим с русофилнята.
19:00 31.07.2026
51 Все някой ще реши и ще ги взриви
19:00 31.07.2026
52 Чума
19:00 31.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Прогресивно
19:02 31.07.2026
55 Азимутал
Коментиран от #63
19:03 31.07.2026
56 Мусорчик
До коментар #22 от "СЕПТЕМВРИ НАРОДА":То това е лесно. Изяждаме 20-30 тупаника и чорапът е долу. А после? После отново следва дебилно гласуване. Като ви писах че президентският апартамент в "Анел" (където беше офисът на Муни) струва 800 лева на вечер някой трогна ли се? Като ви казаха, че Муни има най-скъпата кампания някой впечатли ли се? Като се разбра, че "Боташ" е катастрофа какво стана?
С необразован народ нищо няма да се получи.
19:04 31.07.2026
57 Доротея
19:05 31.07.2026
58 Любопитен
19:06 31.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Морски
До коментар #25 от "Чума":Може и така да се случи,но това в момента са само предположения и догадки.Така че за провалите на предните и сегашното правителство и грешната политика не може да се вини човек и партия която не е участвала в управлението или във вземанията на решения.Аз пък не съм русофил или американофил или поклонник на която и да е чужда държава.За мен важна е само България и нейното благополучие!
19:08 31.07.2026
61 Европеец
До коментар #1 от "1488":Добре да е пътник тоя лётчик, ама да не дойде пак тиквун..... Решението българско правителство за самолетите става пряк помагач на убийствата на ирански деца ,жени и старци..... А в НК май имаше член за помагачество, но да коментират юристи те....
19:08 31.07.2026
62 Американец
19:09 31.07.2026
63 Те тия твоите партньори
До коментар #55 от "Азимутал":американци кокошкари бетер Иванушка 1944-та, бе другарче демократче.
19:09 31.07.2026
64 Не е добра идея
Коментиран от #67
19:10 31.07.2026
65 Най- важното!
Може някои дъртак русофил да да ритне кофата .Ами нищо против нямаме.
Коментиран от #70, #72
19:12 31.07.2026
66 стоян георгиев
19:12 31.07.2026
67 Аятолах Хоймени
До коментар #64 от "Не е добра идея":Броим до 8 и ги думкаме!
19:12 31.07.2026
68 Румен Радев
Коментиран от #74
19:14 31.07.2026
69 жоро
Ако тя се приземи в Безмар, това ще приземи правителството на Радев!
Те обаче сами си избраха тия риск!
А който твърди че такава ракета не може да дойде до Безмер е отчаян оптимист и лъжец!
Никакви Патриоти в турция и гърция не ни пазят.
Гърците си ги изтеглиха да им пазят столицата и газовите терминали. Подобно е и с турците.
Има огромни непокрити зони през които ракетката да дойде тук!
Стискайте Си палците и палете свещ да не решат да ни я пратят.
Коментиран от #73
19:15 31.07.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 ДЕРЗАИТЕ
19:15 31.07.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Мокрите съниша на шишиботовете
До коментар #68 от "Румен Радев":Гумен ще изкара 2 мандата само като зеленски с военно положение и МИ6 пазаванти залапени за него. Но винаги може да се наеме някой укротурист-снайперист. Укрите за пари всичко правят.
Коментиран от #75
19:16 31.07.2026
75 Ще изкара бе
До коментар #74 от "Мокрите съниша на шишиботовете":Гьотверен без военно положение и но най нормално при скапаната опозициа.
Народът е с него.
Коментиран от #79
19:19 31.07.2026
76 Христо смирненски
19:19 31.07.2026
77 изборите
До коментар #1 от "1488":за президент ще покажат! Не вярвам излъганите от Радев избиратели да гласуват за Йотова! Тя самата също вече трупа негативи! Само да не изберат Гюров, което ще е от трън та на глог! Дали ще има "трети път" за да избират хората?
Коментиран от #78
19:21 31.07.2026
78 Ха ХаХа
До коментар #77 от "изборите":Президентът вече бе избран чрез ПБ
19:22 31.07.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Абе
До коментар #11 от "пръц":Те затова са в България да ги зареждаме безплатно защото другите не искат.
19:24 31.07.2026
81 време е за пожари около безмер
19:24 31.07.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Пламен
Коментиран от #88
19:28 31.07.2026
86 Велко
До коментар #83 от "не ти ще го изкараш":Съсипа ви Радев
Попиля ви като камилчета
19:29 31.07.2026
87 очевидно
19:36 31.07.2026
88 Без име
До коментар #85 от "Пламен":Напълнили са багажниците с домати и се снимат в Гърция за фейса.
19:41 31.07.2026
89 !!!?
Коментиран от #95
19:52 31.07.2026
90 Българин
Да ги посрещнем както си му е реде!
Толкоз време сме ги чакали!
19:54 31.07.2026
91 НИЩО БЕ !
Коментиран от #92
20:01 31.07.2026
92 Ще кацне на
До коментар #91 от "НИЩО БЕ !":Майка ти двуцефффката,Тръбата съветски.
20:02 31.07.2026
93 Ще изчакат да кацнат повече от два
20:03 31.07.2026
94 Питанка
Командирa на танкa
Операторa на танковотo въоръжение
Шофьорът, който доставя боеприпасите
или лицето, което товари камиона с боеприпаси от склада???
………………
Обяснението, че самолетът-цистерна, зареждащ с гориво самолет, натоварен с бомби не е бойна единица, е просто обида и неуважение към интелигентността на хората.
Коментиран от #96
20:03 31.07.2026
95 Да те питам
До коментар #89 от "!!!?":2012 г що направиха Атентата в Сарафово ,кажи бе компетентния.Кажи бе м.....й Ка ти едногънкова.
20:03 31.07.2026
96 Контра питанка
До коментар #94 от "Питанка":Да те питам ,ако някой ти спретне Атентат как трябва да му отвърнеш.Аз мисля че трябва да надпишем поне една амер.бомба.Това е за Сарафово.Чу ли бе Хамър
20:05 31.07.2026
97 Факт !!!
20:07 31.07.2026
98 Факт !!!
20:09 31.07.2026
99 Няма съмнение
20:09 31.07.2026