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АЯР издаде лиценз за извеждането от експлоатация на трети и четвърти блок на АЕЦ „Козлодуй“

АЯР издаде лиценз за извеждането от експлоатация на трети и четвърти блок на АЕЦ „Козлодуй“

1 Август, 2026 17:15 710 19

  • аяр-
  • аец „козлодуй“-
  • трети и четвърти блок

Лицензията е издадена на Специализирано поделение „Извеждане от експлоатация 1–4 блок“ към ДП РАО

АЯР издаде лиценз за извеждането от експлоатация на трети и четвърти блок на АЕЦ „Козлодуй“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) Цанко Бачийски връчи лицензия за извеждане от експлоатация на трети и четвърти енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ на заместник изпълнителния директор на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО) Елисавета Младенова, съобщиха от АЯР.

Лицензията е издадена на Специализирано поделение „Извеждане от експлоатация 1–4 блок“ към ДП РАО. На церемонията присъства и председателят на Управителния съвет на държавното предприятие Сергей Цочев.

Документът е със срок на валидност 10 години и дава право на ДП РАО да извършва дейностите по извеждането от експлоатация на трети и четвърти блок на централата.

От АЯР посочват, че дейностите следва да се изпълняват при спазване на изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената енергия и подзаконовите нормативни актове, като се гарантира приоритет на ядрената безопасност, радиационната защита, физическата защита и безопасното управление на радиоактивните отпадъци пред всички останали аспекти на дейността.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СССС

    30 3 Отговор
    И.д.и.о.т.и сър да закриват атомни реактори при скъп ток ???? Народа е виновен , че търпи крадците 37 г.

    Коментиран от #4, #6

    17:17 01.08.2026

  • 2 срам голям

    24 1 Отговор
    Царе сме по закриването на всичко което е работило !!!

    Коментиран от #9

    17:22 01.08.2026

  • 3 Оня под Коня

    7 3 Отговор
    Като изсъхне Дунав, ще ги исключат, бракуват другите блокове. Като пресъхне Дунав, АЕЦ Белене точно, няма да има. Кога ще пресъхне Дунав? Войната на Украйна, троши всички рекорди по въглероден диоксид, така че още малко. Иде жега, жега...

    17:22 01.08.2026

  • 4 Удри копейката с лопатЕто!

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "СССС":

    Първите четири блока в Козлодуй да спряни и нарязани преди повече от 20 години.

    17:25 01.08.2026

  • 5 Моля???? Какво извеждане от експлоатация

    10 2 Отговор
    Кой ги прави тези неща? Защо да ги затваряме в срок от 1-10 години??? Демек да започваме да внасяме ток от...къде бе? От Турция ли? Този Парламент да свикаш всички вътре, да затвориш вратите и народът да си изкаже свободно любовта към него. Майко продажници!!!!! На Бунт!!!!

    Коментиран от #11

    17:25 01.08.2026

  • 6 Лорда

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "СССС":

    Не ги закриват. "Извеждат ги от експлоатация".😎

    Коментиран от #14

    17:25 01.08.2026

  • 7 всичко свързано

    10 1 Отговор
    с ЕС е тероризъм спямо българския народ. До кога ще под гъ зуваме на ерогейската мафия ?

    17:25 01.08.2026

  • 8 Тик-Ток

    5 3 Отговор
    Слава на нашите братя от Анадола,след като Росатом завърши АЕЦа в Турция,ще има откъде да купуваме ток

    17:28 01.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Демократ

    10 1 Отговор
    Тези два реактора не бяха с изтекъл експлоатационен срок! Бяха спрени незаконно и чрез вмешателство отвън!

    17:28 01.08.2026

  • 11 Оди у Безмер!

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Моля???? Какво извеждане от експлоатация":

    Бонтувай се.
    😅😅😅

    Коментиран от #15

    17:29 01.08.2026

  • 12 Тик-Ток

    10 1 Отговор
    За 35 години комунистите построиха една просперираща ядрена и космическа държава,и за 35 години западна демокрация не остана камък върху камък,всичко е изравнено със земята

    17:32 01.08.2026

  • 13 Без име

    2 2 Отговор
    Че те не работят от 2006г. А първи и втори от 2002г. Работят само пети и шести блок. Сега ли го научихте?

    17:32 01.08.2026

  • 14 Без име

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Лорда":

    Че те са си закрити още през 2006.

    17:33 01.08.2026

  • 15 Тик-Ток

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Оди у Безмер!":

    А ти кво ще правиш,ще се криеш под полата на жена си ,като през турско

    17:33 01.08.2026

  • 16 помня

    5 2 Отговор
    Тези реактори ги спряха защото те бяха цената за влизане в ЕС . мадам ЕЕЕСССС- Кунева е за пангара !!

    17:34 01.08.2026

  • 17 Аз съм z

    0 1 Отговор
    Йес !

    17:37 01.08.2026

  • 18 Оня под Коня

    2 0 Отговор
    За какво Ви трябва ток? Няма какво да захранваме. Да имаш заводи, производство, като Кремиковци например, което обаче приватизираха ликвидира за няма два лв., добре, ама уви няма... Нито има кой да работи. Аз съм работил по заводи ( Сега съм щастливо безработен ), знам за какво говоря. Вие да не си мислите, че комшиите ще ни чакат ток да им продаваме? Всеки си връзва гащите, вижте какви проекти правят...

    17:40 01.08.2026

  • 19 Закривай

    1 0 Отговор
    Да закриват тая кочина. За всички блокове да се изваждат от експлотация.Всичко. Закривай. Ние от Бузлуджа се връщаме при корените си с гордо вдигнати глави.

    17:45 01.08.2026

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