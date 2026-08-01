АЯР издаде лиценз за извеждането от експлоатация на трети и четвърти блок на АЕЦ „Козлодуй“

Председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) Цанко Бачийски връчи лицензия за извеждане от експлоатация на трети и четвърти енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ на заместник изпълнителния директор на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО) Елисавета Младенова, съобщиха от АЯР.
Лицензията е издадена на Специализирано поделение „Извеждане от експлоатация 1–4 блок“ към ДП РАО. На церемонията присъства и председателят на Управителния съвет на държавното предприятие Сергей Цочев.
Документът е със срок на валидност 10 години и дава право на ДП РАО да извършва дейностите по извеждането от експлоатация на трети и четвърти блок на централата.
От АЯР посочват, че дейностите следва да се изпълняват при спазване на изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената енергия и подзаконовите нормативни актове, като се гарантира приоритет на ядрената безопасност, радиационната защита, физическата защита и безопасното управление на радиоактивните отпадъци пред всички останали аспекти на дейността.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СССС
Коментиран от #4, #6
17:17 01.08.2026
2 срам голям
Коментиран от #9
17:22 01.08.2026
3 Оня под Коня
17:22 01.08.2026
4 Удри копейката с лопатЕто!
До коментар #1 от "СССС":Първите четири блока в Козлодуй да спряни и нарязани преди повече от 20 години.
17:25 01.08.2026
5 Моля???? Какво извеждане от експлоатация
Коментиран от #11
17:25 01.08.2026
6 Лорда
До коментар #1 от "СССС":Не ги закриват. "Извеждат ги от експлоатация".😎
Коментиран от #14
17:25 01.08.2026
7 всичко свързано
17:25 01.08.2026
8 Тик-Ток
17:28 01.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Демократ
17:28 01.08.2026
11 Оди у Безмер!
До коментар #5 от "Моля???? Какво извеждане от експлоатация":Бонтувай се.
😅😅😅
Коментиран от #15
17:29 01.08.2026
12 Тик-Ток
17:32 01.08.2026
13 Без име
17:32 01.08.2026
14 Без име
До коментар #6 от "Лорда":Че те са си закрити още през 2006.
17:33 01.08.2026
15 Тик-Ток
До коментар #11 от "Оди у Безмер!":А ти кво ще правиш,ще се криеш под полата на жена си ,като през турско
17:33 01.08.2026
16 помня
17:34 01.08.2026
17 Аз съм z
17:37 01.08.2026
18 Оня под Коня
17:40 01.08.2026
19 Закривай
17:45 01.08.2026