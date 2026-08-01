Запалил се автомобил спря движението на АМ "Тракия" и в двете посоки

Запалил се автомобил временно спря движението и в двете посоки на автомагистрала „Тракия“ в района на 301-вия километър край Ямбол. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 13,00 часа.
По информация на полицията няма пострадали. Огънят обхвана сухи треви и храсти край магистралата, като вятър затрудни овладяването му.
На място първоначално са изпратени два противопожарни автомобила. Заради гъстия дим движението в двете посоки се регулира от екипи на „Пътна полиция“, а автомобилите преминават с повишено внимание. В района се образуваха и задръствания.
Работата на пожарникарите и полицията продължава до пълното овладяване на ситуацията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отврат
17:02 01.08.2026
2 Чума
Коментиран от #4
17:02 01.08.2026
3 НИЩО МУ НЯМА
БАШ МАЙСТОРА....ШАПКА У КОМИНА 2
17:03 01.08.2026
4 „Да я тръшне”
До коментар #2 от "Чума":А моята все пред...МАВЗОЛЕЯ..гаснеше
17:05 01.08.2026
5 Налудник
17:09 01.08.2026
6 ГРОБ = дЪпЪсЪ
Къде са на бай чекмеджан / асфалт паша / магистралите, за които така плещеше, че нещо не ги виждам ?
А кво стана с АМ Хемус, ще я има ли и кога ? Сигурно и внуците ни няма да я доживеят.
17:17 01.08.2026
7 ами
17:24 01.08.2026