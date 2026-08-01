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Запалил се автомобил спря движението на АМ "Тракия" и в двете посоки

Запалил се автомобил спря движението на АМ "Тракия" и в двете посоки

1 Август, 2026 16:59 732 7

  • ам тракия-
  • пожарникари-
  • автомобил

На място първоначално са изпратени два противопожарни автомобила

Запалил се автомобил спря движението на АМ "Тракия" и в двете посоки - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Запалил се автомобил временно спря движението и в двете посоки на автомагистрала „Тракия“ в района на 301-вия километър край Ямбол. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 13,00 часа.

По информация на полицията няма пострадали. Огънят обхвана сухи треви и храсти край магистралата, като вятър затрудни овладяването му.

На място първоначално са изпратени два противопожарни автомобила. Заради гъстия дим движението в двете посоки се регулира от екипи на „Пътна полиция“, а автомобилите преминават с повишено внимание. В района се образуваха и задръствания.

Работата на пожарникарите и полицията продължава до пълното овладяване на ситуацията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отврат

    3 2 Отговор
    Аман с тая скапана магистрала Тракия.

    17:02 01.08.2026

  • 2 Чума

    2 0 Отговор
    Време е екстра сенси да посетят този 301 км и направят някакви ритуали! Имах резедава Лада 1300 и под един далекопровод често гаснеше!

    Коментиран от #4

    17:02 01.08.2026

  • 3 НИЩО МУ НЯМА

    2 0 Отговор
    СИГУРНО СНИМАТ ЕПИЗОД ОТ
    БАШ МАЙСТОРА....ШАПКА У КОМИНА 2

    17:03 01.08.2026

  • 4 „Да я тръшне”

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Чума":

    А моята все пред...МАВЗОЛЕЯ..гаснеше

    17:05 01.08.2026

  • 5 Налудник

    3 0 Отговор
    Главният шланганджия на републиката там ли е, да гаси пожара?

    17:09 01.08.2026

  • 6 ГРОБ = дЪпЪсЪ

    1 0 Отговор
    Вие на това, защо му викате магистрала ?

    Къде са на бай чекмеджан / асфалт паша / магистралите, за които така плещеше, че нещо не ги виждам ?

    А кво стана с АМ Хемус, ще я има ли и кога ? Сигурно и внуците ни няма да я доживеят.

    17:17 01.08.2026

  • 7 ами

    2 0 Отговор
    Електричка, горят докато не остане нищо за горене.

    17:24 01.08.2026

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