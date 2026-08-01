Социалистите на Бузлуджа: Справедливостта няма възраст. Солидарността няма срок на годност. Мирът не е отживелица

„Ние, кметовете на БСП, нареждаме партията си на трето място сред политическите сили в страната. Да бъдеш кмет означава да имаш сърце за проблемите на хората, да работиш за среда в общината си, която предполага солидарност в общите цели и общите ангажименти, да водиш справедлива политика към общността и към всеки отделен човек. Да си социалист е същото! Затова нашето място е тук - в БСП, тук - на Бузлуджа.”. Това заяви заместник-председателят на Националния съвет на БСП и кмет на Троян Донка Михайлова пред хилядите социалисти и симпатизанти, събрали се на традиционния събор на левицата на връх „Бузлуджа“ под надслов „Социализъм с бъдеще“. Политическият митинг, ръководен от заместник-председателят на партията Атанас Мерджанов и Атанас Атанасов - член на Националния съвет, отбеляза 135-а годишнина от създаването на организирано социалистическо движение у нас.

Михайлова подчерта, че кметът на Болярово Христо Христов изпълнява своя осми мандат, тя - своя четвърти като кмет на Троян, а Венцислав Григоров започва своя втори месец като кмет на Градище. По думите ѝ общото е, че и тримата са получили близо 80% от доверието на своите съграждани, което е показателно както за работата на левите кметове, така и за нуждата от БСП.

„Когато дойдем тук се зареждаме с енергията на Бузлуджа. БСП има нужда от нашата подкрепа“, каза кметът на Болярово Христо Христов.

Той заяви категорична подкрепа за председателя Зарков и усилията му за възстановяване на БСП. „Партията ни я е имало в много трудни моменти и ще я има“, категоричен бе Христов.

Кметът на Градище Венцислав Григоров заяви: „Радвам се, че точно тук, на Бузлуджа съм на една сцена с кметове на БСП, заслужили доверието на гражданите години наред. Радвам се, че съм част от общност на хора, за които справедливостта, солидарността и грижата към хората е ценност. За мен е важно да покажа, че моето родно село Градище има бъдеще . И ще го направя!“.

Председателят на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков подчерта, че бъдещето на лявото е в новите поколения млади леви политици на България. „Вярвам, че една голяма част от тях са днес тук с нас на тази историческа поляна! Само ако мъдростта на опитните и енергията на младите вървят ръка за ръка, ще можем да върнем левицата отново на върха, където заслужава да бъде!“, каза младият социалист.

Заместник-председателят на АБВ Пламена Заячка коментира, че тези 135 години показват непреходността на левите идеи. „Защото справедливостта няма възраст. Солидарността няма срок на годност. Мирът не е отживелица. Днешните предизвикателства – икономически, социални, технологични и геополитически, изискват политики, които поставят човека в центъра. Това винаги е било смисълът на лявата идея.“, сподели тя. Като човек, който работи в сферата на културата Заячка подчерта, че вярва, че една държава е силна, когато пази своята памет, но още по-силна, когато инвестира в своите хора – в образованието, културата, науката, здравеопазването и младите.

Деница Иванова, член на Изпълнителното бюро на БСП каза: „Благодаря ви скъпи другари социалисти, че останахте верни на себе си. Благодаря ви изправени горди социалисти, които не продадохте убежденията си и не избрахте лесния път. Благодаря ви за силата, защото България винаги ще има нужда от хора, които не се отказват, а вие сте точно такива‘.

Председателят на Общопартийната контролна комисия и бивш зам.-министър на труда и социалната политика Гергана Алексова бе категорична, че всяко отстъпление от трудовите и социалните права е предателство към 135 години борба за справедливост. „Битката между труда и капитала не е останала в миналото. Днес тя се води с други средства – чрез обезценяване на труда, отнемане на трудови и социални права и задълбочаване на неравенствата.“, допълни тя.

По думите ѝ дълг на БСП е да остане вярна на каузата, с която е създадена – да бъде до хората на труда, до майките, до младите семейства, до пенсионерите и до всеки, който има нужда от справедливост. „Докато има несправедливост, ще има нужда от социалисти. Защото свободата, братството и равенството не са думи от миналото. Те са нашият дълг и днес!", наблегна тя.

Официални гости на празника на българската левица под връх Бузлуджа бяха Н. Пр. г-жа Мариета Гарсия Хордан – Посланик на Република Куба в Република България, Н. Пр. г-жа Дай Цинли – Посланик на Китайската народна република в Република България, Н. Пр. г-н Емил Жакота – Посланик на Република Молдова в Република България и г-н Нам Чъонг – първи секретар на Посолството на Виетнам в Република България, представляващ Н. Пр. г-жа Нгует Тхи Мин Нгует.