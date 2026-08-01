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Социалистите на Бузлуджа: Справедливостта няма възраст. Солидарността няма срок на годност. Мирът не е отживелица

Социалистите на Бузлуджа: Справедливостта няма възраст. Солидарността няма срок на годност. Мирът не е отживелица

1 Август, 2026 16:42 832 45

  • социалисти-
  • бсп-
  • бузлуджа

БСП ще остане вярна на каузата, с която е създадена – да бъде до хората на труда, до майките, до младите семейства, до пенсионерите и до всеки, който има нужда от справедливост

Социалистите на Бузлуджа: Справедливостта няма възраст. Солидарността няма срок на годност. Мирът не е отживелица - 1
Снимка: БСП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Ние, кметовете на БСП, нареждаме партията си на трето място сред политическите сили в страната. Да бъдеш кмет означава да имаш сърце за проблемите на хората, да работиш за среда в общината си, която предполага солидарност в общите цели и общите ангажименти, да водиш справедлива политика към общността и към всеки отделен човек. Да си социалист е същото! Затова нашето място е тук - в БСП, тук - на Бузлуджа.”. Това заяви заместник-председателят на Националния съвет на БСП и кмет на Троян Донка Михайлова пред хилядите социалисти и симпатизанти, събрали се на традиционния събор на левицата на връх „Бузлуджа“ под надслов „Социализъм с бъдеще“. Политическият митинг, ръководен от заместник-председателят на партията Атанас Мерджанов и Атанас Атанасов - член на Националния съвет, отбеляза 135-а годишнина от създаването на организирано социалистическо движение у нас.

Михайлова подчерта, че кметът на Болярово Христо Христов изпълнява своя осми мандат, тя - своя четвърти като кмет на Троян, а Венцислав Григоров започва своя втори месец като кмет на Градище. По думите ѝ общото е, че и тримата са получили близо 80% от доверието на своите съграждани, което е показателно както за работата на левите кметове, така и за нуждата от БСП.

„Когато дойдем тук се зареждаме с енергията на Бузлуджа. БСП има нужда от нашата подкрепа“, каза кметът на Болярово Христо Христов.

Той заяви категорична подкрепа за председателя Зарков и усилията му за възстановяване на БСП. „Партията ни я е имало в много трудни моменти и ще я има“, категоричен бе Христов.

Кметът на Градище Венцислав Григоров заяви: „Радвам се, че точно тук, на Бузлуджа съм на една сцена с кметове на БСП, заслужили доверието на гражданите години наред. Радвам се, че съм част от общност на хора, за които справедливостта, солидарността и грижата към хората е ценност. За мен е важно да покажа, че моето родно село Градище има бъдеще . И ще го направя!“.

Председателят на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков подчерта, че бъдещето на лявото е в новите поколения млади леви политици на България. „Вярвам, че една голяма част от тях са днес тук с нас на тази историческа поляна! Само ако мъдростта на опитните и енергията на младите вървят ръка за ръка, ще можем да върнем левицата отново на върха, където заслужава да бъде!“, каза младият социалист.

Заместник-председателят на АБВ Пламена Заячка коментира, че тези 135 години показват непреходността на левите идеи. „Защото справедливостта няма възраст. Солидарността няма срок на годност. Мирът не е отживелица. Днешните предизвикателства – икономически, социални, технологични и геополитически, изискват политики, които поставят човека в центъра. Това винаги е било смисълът на лявата идея.“, сподели тя. Като човек, който работи в сферата на културата Заячка подчерта, че вярва, че една държава е силна, когато пази своята памет, но още по-силна, когато инвестира в своите хора – в образованието, културата, науката, здравеопазването и младите.

Деница Иванова, член на Изпълнителното бюро на БСП каза: „Благодаря ви скъпи другари социалисти, че останахте верни на себе си. Благодаря ви изправени горди социалисти, които не продадохте убежденията си и не избрахте лесния път. Благодаря ви за силата, защото България винаги ще има нужда от хора, които не се отказват, а вие сте точно такива‘.

Председателят на Общопартийната контролна комисия и бивш зам.-министър на труда и социалната политика Гергана Алексова бе категорична, че всяко отстъпление от трудовите и социалните права е предателство към 135 години борба за справедливост. „Битката между труда и капитала не е останала в миналото. Днес тя се води с други средства – чрез обезценяване на труда, отнемане на трудови и социални права и задълбочаване на неравенствата.“, допълни тя.

По думите ѝ дълг на БСП е да остане вярна на каузата, с която е създадена – да бъде до хората на труда, до майките, до младите семейства, до пенсионерите и до всеки, който има нужда от справедливост. „Докато има несправедливост, ще има нужда от социалисти. Защото свободата, братството и равенството не са думи от миналото. Те са нашият дълг и днес!", наблегна тя.

Официални гости на празника на българската левица под връх Бузлуджа бяха Н. Пр. г-жа Мариета Гарсия Хордан – Посланик на Република Куба в Република България, Н. Пр. г-жа Дай Цинли – Посланик на Китайската народна република в Република България, Н. Пр. г-н Емил Жакота – Посланик на Република Молдова в Република България и г-н Нам Чъонг – първи секретар на Посолството на Виетнам в Република България, представляващ Н. Пр. г-жа Нгует Тхи Мин Нгует.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БСП умира

    16 5 Отговор
    Всичките симпатизанти са на 72+години, и зимата една настинка и хайде. Така че закономерно не влязоха в парламента, закономерно ще отидат в историята, и закономерно ще бъдат забравени когато и родените след 1988 година си отидат от тоя свят. Амин .

    16:46 01.08.2026

  • 2 Янко

    26 4 Отговор
    Тези още не разбраха че бесепето умря ма.

    Коментиран от #17

    16:46 01.08.2026

  • 3 И Йотова е там от БСП

    11 4 Отговор
    Една седмица няма коментар от Радев и Копринков за обвиненията на д-р Цветеслава Гълъбова. А са много сериозни. Разбиване на партия от президентството, кражба на структури, взимане на пари и бизнеси от олигарси за правене на партия. Обвиненията ги чу цяла България (при Ивелин Николов, по БНР). Казва го председателката на Инициативния комитет на Радев за втори мандат (снимка) Не е една жена на пазара.

    🤐С мълчанието си Радев-Копринков потвърждават версията! Крали са структури от БСП и събирали пари от олигарси на ГЕРБ. Така ли платиха кампанията си през април? Най-скъпата в историята. Няма ли репортери в тази държава да питат Радев и Копринков лъже ли Гълъбова? Защо мълчат? Бяха заедно на хорото в НДК (снимки). Нещата са много сериозни.

    Коментиран от #22

    16:48 01.08.2026

  • 4 хехе

    14 3 Отговор
    Справедливостта няма възраст, но хората имат. ЕГН-то в случая е от решаващо значение.

    16:49 01.08.2026

  • 5 Будьони

    11 3 Отговор
    Как да нема възраст? Социалистите не измреа ли?
    Нема и да измрАт, защото социализма е династия!

    16:49 01.08.2026

  • 6 Любопитен

    10 2 Отговор
    Оня последния софиянец и той ще е там. Той винаги е на местата дето има келепир. Пак ще се е завъртял към някоя софра дето ще има лапачка

    Коментиран от #18, #20

    16:50 01.08.2026

  • 7 Емигрант

    6 4 Отговор
    Социалистите на Бузлуджа:

    Справедливостта няма възвращаемост в центове. .

    Предателството няма срок на годност.

    Мирът ще да е отживелица и е потребен само на нормалните. Ние сме със силните за деня без да се интересуваме от правдата.

    За справка: Питайте Делян и Бойко.

    16:50 01.08.2026

  • 8 Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈

    15 5 Отговор
    Разбрахте ли новината? Един от олигарсите спонсори на Рундьо кауна е подарил апартамент за 1.6 млн.евро ( 3.2 млн.лв.) на сина му?! В затворен комплекс. И още десетки подобни а на самия рундьо цял курорт-
    Имало е кюлчета и пачки в чекмеджета, ама там само няколко пачки

    "‼️Ако дъщерята на Бойко Борисов на 22 г. беше си купила апартамент в Созопол за 1,6 милиона, еврака, както сина на РУНДЬО, щяха да се спукат от протести, докато не го свалят.
    Всеки божи ден говореха за къщата в Барселона, а Демерджиев има 411 имота и мълчат.
    Даже му ръкопляскат от възторг - Овчи възторг"

    16:51 01.08.2026

  • 9 Сотир

    9 6 Отговор
    Ватмана и Копейката там ли са?

    Коментиран от #11

    16:51 01.08.2026

  • 10 Тик-Ток

    10 3 Отговор
    Извикайте и попа да ви опее погребението на Бузлуджа

    16:53 01.08.2026

  • 11 Ферментирал Клоун с изтекъл срок

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "Сотир":

    Те са в момента при маа ти. Единия отпред, другия отзад.

    16:54 01.08.2026

  • 12 Жал ми стана

    9 2 Отговор
    Горките социалисти.

    Коментиран от #37

    16:54 01.08.2026

  • 13 ГУЦАНЧУ ДОБРЕФ

    7 1 Отговор
    ЗАФЧУ ТАМ ЛИ БЯХА. ТЕЗИ ЛИ ГОВОРЯТ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ. симпатични ми бяха със Нинова и после у бездната. Но и Нинова стана неадекватна. ЧАО ЧАО БАМБИНИ

    16:54 01.08.2026

  • 14 Запомнете, кой ограбиха и разпродадоха

    5 3 Отговор
    България за лична изгода и жълти стотинки. Милионерите които дойдоха в София без .олни .ащи а сега се возят в Ролс Ройси.

    Опиума на Беднягите, да вземат Имането на Богатите, да пренаредят Света.Комунизмът няма нищо общо с Християнството което казва така, цитирам по памет Новият Завет, Исус Христос,

    "Раздайте Богатството си, Имането си на Бедните и следвайте Исус Христос, който е пътя и там не нам кво си още"

    но Христос никъде не казва да отидете и са вземете Богатството от богатия, да вземете Имането от Богатия и да го разделите между Останалите, Бедни и Богати❗️

    Христос казва, "откажете от Света, следвайте Исус Христос защото той е пътя, светлината и не нам кво си, Исус Христос казва Раздайте Богатството и Имането си на Бедните и следвайте Йезу Кристе❗️

    Комунистите са Антихристи, Дявола налага Своята Воля чрез Комунизма и разликата м/у Комунизъм и Християнството е м/у Земята - Дявола и Слънцето Исус Христос❗️😂🤣

    16:55 01.08.2026

  • 15 Сатана Z

    7 3 Отговор
    Социалистите на Бузлуджа
    Жълтопаветниците на Петрохан

    16:55 01.08.2026

  • 16 Само този д.в разваля

    1 0 Отговор
    Деня който е пометен

    16:55 01.08.2026

  • 17 „ЧОВЕК ОТ НАРОДА”

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Янко":

    ОЛЕ ..АНТОН...ГОВОРИТЕЛЯ И ОН ЛИ😱

    16:56 01.08.2026

  • 18 Да бе

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Любопитен":

    верно че го няма.

    16:57 01.08.2026

  • 19 Хмм

    5 1 Отговор
    атанас атанасов и габриел вълков скандираха ли да живеят беалтернативните борисов и пеевски, че цяла година от телевизия на телевизия ни облъчваха с това или пък зарков да живее еврото, долу българския лев, че нали заради референдума на президента напусна президентството, а може и да е бил изгонен като методиев

    16:58 01.08.2026

  • 20 НЯМА МУ НИЩО

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Любопитен":

    ООО ТОЙ Е ТАМ
    ОЩЕ ОТ ВРЕМЕТО НА ...ДЕДО БЛАГОЙ👍

    16:58 01.08.2026

  • 21 Запомнете кои ограбиха труда на цял

    8 0 Отговор
    един Народ.😂🤣🇧🇬

    16:58 01.08.2026

  • 22 Точен сте

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "И Йотова е там от БСП":

    След като снощи любимия ни сайт факти публикува изявлението на лидера на обединената извън парламентарна опозиция Станислав Трифонов ( Слави Трифонов) председател на ИТН че лицето Румен Георгиев Радев е лицемер ,лъжец и крадец откраднал милиарди за 3 месеца заедно с олигарсите си ,преди малко лидера Трифонов е публикувал че "Радев не мисли за народа а за себе си и олигарсите си" и пита своите последователи ще го приемат ли за своя глас и водач да ги поведе да приключат с Румен Радев който излъга зловещо гражданите.

    Коментиран от #26

    17:01 01.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Рефер

    1 0 Отговор
    Много са добри на лозунги....

    17:14 01.08.2026

  • 26 Така е Слави

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Точен сте":

    Още един генерал, участвал в издигането на Радев, се отказа от него в ефир и е готов да излезе срещу него и олигархията му

    Ген. Димитър Шивиков подложи на остра критика премиера Радев

    Преди един месец ген. Шивиков се обърна към премиера Радев с един „добронамерен съвет“ от човек, който „всеки ден съм сред хората и чувам и виждам техните проблеми, тегоби и желания“.
    „Господин премиер, избирателите Ви дадоха огромен кредит на доверие, Вие лично спечелихте изборите, а не хората от листите и виждат във Вас човека, който е способен да направи най – после нещо, което да е в интерес на Отечеството и народа.
    Но, вече почти месец след сформиране на правителството се забелязва отлив от подкрепата, дори сред яростните привърженици, защото посланията са противоречиви, за сега само декларативни и няма конкретни поне малки стъпки.
    Знам, че ситуацията е трагична и тя изисква незабавни, смели и категорични решения и действия.
    На първо място съберете цялата парламентарна група, прегледайте кой какъв специалист и в коя област е професионалист, след това дайте указания какво и как да говорят!
    Недопустимо е да се изказват лица по теми, които им са чужди.
    Говорите за замразяване на заплати и орязване на допълнителни разходи, а в същото време се увеличават заплатите.
    В мрежите има видеа, в които Ваши знакови и финансово състоятелни депутати идват в парламента със служебен мерцедес, а същият депутат живее на две преки от парламента.
    Надменността и елитарността сред

    17:14 01.08.2026

  • 27 тиквата съм

    2 2 Отговор
    така е
    трупането на чекмеджета на ваш гръб дет ми ги изплащате
    не е отживелица
    и важното че нас чекмеджарите не ни питат де са париците ви

    17:18 01.08.2026

  • 28 Щом лъжат, зле са!

    3 2 Отговор
    Енгилизовата, що лъжеш хората ма, червена келнерке? Снимката, която си публикувала е от минали години, не от днес! Днес жалките остатъчни червени боклуци буквално се брояха на пръстите на едната ръка! И причината съвсем не е биологията, а огромното разочарование на черевния електорат перди всичко от наглото, мръсно и нечистоплътно Кацамунче - Зарковия Крум, и непоръбеното му самочувствие! Нищожество, та дрънка! Това червено Кацамунско нищожество ще бъде запомнено само с едни негови приказки, стигащи до цинизъм, а именно гаврата му със стотиците хиляди жертви на престъпната и кървава БКП, откърмила и дядо му, и татко му, и майка му, и него самия! Защо я нямаеш Нинова? А "президентката" им, слугинята на Фатмака от село Славяново? Всички отсвириха мазния Крум!

    Коментиран от #34

    17:20 01.08.2026

  • 29 Чичо

    4 0 Отговор
    Дрън, дрън... Народа бил с тях?! То се вижда. Партия за един митинг с кебапчета... Хитрите бесепари си направиха нова партия, с фюрер и сега ще лапат, че бяха охладняло.

    17:21 01.08.2026

  • 30 !!!?

    1 1 Отговор
    Мистър Кеш ограби БСП, дезертира от президенството и сега като премиер обедини олигархията в една аморфна алчна, нагла и измамна маса под ръководството на едно екстремистко постсъветско ядро чиито едноличен лидер е именно кремълският парашутист Мистър Кеш !!!?

    Коментиран от #45

    17:22 01.08.2026

  • 31 заблуден народ баш кат поклонниците на

    3 1 Отговор
    цар тиква
    вместо тези хора да протестират защо няма разследване на кражбите на тиквите и затвор
    и парите обратно в изпразнената хазна за по добър живот на населението
    ми скандират празни лозунги за успокоение

    17:23 01.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Демократ

    4 1 Отговор
    Питам, кой ще плати сметката, ако всички тези обещания се реализират? Не сме толкова богати, че да поддържаме толкова щедра социална система!

    17:26 01.08.2026

  • 34 Ганчев

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Щом лъжат, зле са!":

    Жега е.Днес може да намалеят още.

    17:27 01.08.2026

  • 35 И още мисирки ООД

    2 1 Отговор
    Как така Бойко и Шиши не са сред почетните гости? Заради братските прегръдки с тях във властта и върлия евроатлантизъм на кадровиците в БСП, както и заради богаташите в тази партия, тя загуби окончателно електоралната си тежест. Капиталистическата експлоатация на лявата идея вече приключи!

    17:29 01.08.2026

  • 36 Червени боклуци

    4 2 Отговор
    Мястото ви е на бунищито

    17:31 01.08.2026

  • 37 Статията

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Жал ми стана":

    Е като протокол от партийно събрание. Традиционно присъствали - тия и тия, кой се изказал и какво казал, гостите -поименно изброени

    17:34 01.08.2026

  • 38 Дзак

    0 1 Отговор
    Ами май останаха обикновените хорица, без люспи и олигарси и били удостоени от Посланик от най-високо ниво!

    17:41 01.08.2026

  • 39 Перо

    2 0 Отговор
    От кога партията на червената буржоазия БСП, ортак и коалиционен партньор на всички десни партии, направила 10% плосък данък, в интерес на олигарсите, извинила се от името на българския етнос на турците за геноцида от турското робство, е до хората на труда? Защо си правят сборищата и какво общо имат с Бузлуджа? Каква 135-годишнина, на партия, произлязла от номенклатурата през 1990 г. Приписват си история като северно-македонците! Намират се там, където ги пратиха “хората на труда”!

    17:42 01.08.2026

  • 40 коми терористи

    0 2 Отговор
    Teя мръсни коми-русофилски терористи още ли не са иZмрели ?

    17:45 01.08.2026

  • 41 Мюмюн

    0 0 Отговор
    какъв цвят им са чорапите на тия се питам аз и не мога да заспя

    17:45 01.08.2026

  • 42 Киру

    0 0 Отговор
    Капеесес Бекапе, Капеесес Бекапе, Капеесес Бекапе, слава, слава славааааа. Натресох се на машина на времето!

    17:46 01.08.2026

  • 43 Киру

    0 0 Отговор
    и скоро ще има: Който не скача е червен

    17:46 01.08.2026

  • 44 Беере

    0 0 Отговор
    Ми той умрял, ма

    17:48 01.08.2026

  • 45 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "!!!?":

    Все пак БСП се дистанцира от Радев. Корнелия не си направи добре сметката. Искаше да бъде Президент и я свалиха. Като говорим, че Радев насилил БСП, знаем ли как е станало това?

    17:48 01.08.2026

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