Социалистите на Бузлуджа: Справедливостта няма възраст. Солидарността няма срок на годност. Мирът не е отживелица

„Ние, кметовете на БСП, нареждаме партията си на трето място сред политическите сили в страната. Да бъдеш кмет означава да имаш сърце за проблемите на хората, да работиш за среда в общината си, която предполага солидарност в общите цели и общите ангажименти, да водиш справедлива политика към общността и към всеки отделен човек. Да си социалист е същото! Затова нашето място е тук - в БСП, тук - на Бузлуджа.”. Това заяви заместник-председателят на Националния съвет на БСП и кмет на Троян Донка Михайлова пред хилядите социалисти и симпатизанти, събрали се на традиционния събор на левицата на връх „Бузлуджа“ под надслов „Социализъм с бъдеще“. Политическият митинг, ръководен от заместник-председателят на партията Атанас Мерджанов и Атанас Атанасов - член на Националния съвет, отбеляза 135-а годишнина от създаването на организирано социалистическо движение у нас.
Михайлова подчерта, че кметът на Болярово Христо Христов изпълнява своя осми мандат, тя - своя четвърти като кмет на Троян, а Венцислав Григоров започва своя втори месец като кмет на Градище. По думите ѝ общото е, че и тримата са получили близо 80% от доверието на своите съграждани, което е показателно както за работата на левите кметове, така и за нуждата от БСП.
„Когато дойдем тук се зареждаме с енергията на Бузлуджа. БСП има нужда от нашата подкрепа“, каза кметът на Болярово Христо Христов.
Той заяви категорична подкрепа за председателя Зарков и усилията му за възстановяване на БСП. „Партията ни я е имало в много трудни моменти и ще я има“, категоричен бе Христов.
Кметът на Градище Венцислав Григоров заяви: „Радвам се, че точно тук, на Бузлуджа съм на една сцена с кметове на БСП, заслужили доверието на гражданите години наред. Радвам се, че съм част от общност на хора, за които справедливостта, солидарността и грижата към хората е ценност. За мен е важно да покажа, че моето родно село Градище има бъдеще . И ще го направя!“.
Председателят на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков подчерта, че бъдещето на лявото е в новите поколения млади леви политици на България. „Вярвам, че една голяма част от тях са днес тук с нас на тази историческа поляна! Само ако мъдростта на опитните и енергията на младите вървят ръка за ръка, ще можем да върнем левицата отново на върха, където заслужава да бъде!“, каза младият социалист.
Заместник-председателят на АБВ Пламена Заячка коментира, че тези 135 години показват непреходността на левите идеи. „Защото справедливостта няма възраст. Солидарността няма срок на годност. Мирът не е отживелица. Днешните предизвикателства – икономически, социални, технологични и геополитически, изискват политики, които поставят човека в центъра. Това винаги е било смисълът на лявата идея.“, сподели тя. Като човек, който работи в сферата на културата Заячка подчерта, че вярва, че една държава е силна, когато пази своята памет, но още по-силна, когато инвестира в своите хора – в образованието, културата, науката, здравеопазването и младите.
Деница Иванова, член на Изпълнителното бюро на БСП каза: „Благодаря ви скъпи другари социалисти, че останахте верни на себе си. Благодаря ви изправени горди социалисти, които не продадохте убежденията си и не избрахте лесния път. Благодаря ви за силата, защото България винаги ще има нужда от хора, които не се отказват, а вие сте точно такива‘.
Председателят на Общопартийната контролна комисия и бивш зам.-министър на труда и социалната политика Гергана Алексова бе категорична, че всяко отстъпление от трудовите и социалните права е предателство към 135 години борба за справедливост. „Битката между труда и капитала не е останала в миналото. Днес тя се води с други средства – чрез обезценяване на труда, отнемане на трудови и социални права и задълбочаване на неравенствата.“, допълни тя.
По думите ѝ дълг на БСП е да остане вярна на каузата, с която е създадена – да бъде до хората на труда, до майките, до младите семейства, до пенсионерите и до всеки, който има нужда от справедливост. „Докато има несправедливост, ще има нужда от социалисти. Защото свободата, братството и равенството не са думи от миналото. Те са нашият дълг и днес!", наблегна тя.
Официални гости на празника на българската левица под връх Бузлуджа бяха Н. Пр. г-жа Мариета Гарсия Хордан – Посланик на Република Куба в Република България, Н. Пр. г-жа Дай Цинли – Посланик на Китайската народна република в Република България, Н. Пр. г-н Емил Жакота – Посланик на Република Молдова в Република България и г-н Нам Чъонг – първи секретар на Посолството на Виетнам в Република България, представляващ Н. Пр. г-жа Нгует Тхи Мин Нгует.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БСП умира
16:46 01.08.2026
2 Янко
Коментиран от #17
16:46 01.08.2026
3 И Йотова е там от БСП
🤐С мълчанието си Радев-Копринков потвърждават версията! Крали са структури от БСП и събирали пари от олигарси на ГЕРБ. Така ли платиха кампанията си през април? Най-скъпата в историята. Няма ли репортери в тази държава да питат Радев и Копринков лъже ли Гълъбова? Защо мълчат? Бяха заедно на хорото в НДК (снимки). Нещата са много сериозни.
Коментиран от #22
16:48 01.08.2026
4 хехе
16:49 01.08.2026
5 Будьони
Нема и да измрАт, защото социализма е династия!
16:49 01.08.2026
6 Любопитен
Коментиран от #18, #20
16:50 01.08.2026
7 Емигрант
Справедливостта няма възвращаемост в центове. .
Предателството няма срок на годност.
Мирът ще да е отживелица и е потребен само на нормалните. Ние сме със силните за деня без да се интересуваме от правдата.
За справка: Питайте Делян и Бойко.
16:50 01.08.2026
8 Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈
Имало е кюлчета и пачки в чекмеджета, ама там само няколко пачки
"‼️Ако дъщерята на Бойко Борисов на 22 г. беше си купила апартамент в Созопол за 1,6 милиона, еврака, както сина на РУНДЬО, щяха да се спукат от протести, докато не го свалят.
Всеки божи ден говореха за къщата в Барселона, а Демерджиев има 411 имота и мълчат.
Даже му ръкопляскат от възторг - Овчи възторг"
16:51 01.08.2026
9 Сотир
Коментиран от #11
16:51 01.08.2026
10 Тик-Ток
16:53 01.08.2026
11 Ферментирал Клоун с изтекъл срок
До коментар #9 от "Сотир":Те са в момента при маа ти. Единия отпред, другия отзад.
16:54 01.08.2026
12 Жал ми стана
Коментиран от #37
16:54 01.08.2026
13 ГУЦАНЧУ ДОБРЕФ
16:54 01.08.2026
14 Запомнете, кой ограбиха и разпродадоха
Опиума на Беднягите, да вземат Имането на Богатите, да пренаредят Света.Комунизмът няма нищо общо с Християнството което казва така, цитирам по памет Новият Завет, Исус Христос,
"Раздайте Богатството си, Имането си на Бедните и следвайте Исус Христос, който е пътя и там не нам кво си още"
но Христос никъде не казва да отидете и са вземете Богатството от богатия, да вземете Имането от Богатия и да го разделите между Останалите, Бедни и Богати❗️
Христос казва, "откажете от Света, следвайте Исус Христос защото той е пътя, светлината и не нам кво си, Исус Христос казва Раздайте Богатството и Имането си на Бедните и следвайте Йезу Кристе❗️
Комунистите са Антихристи, Дявола налага Своята Воля чрез Комунизма и разликата м/у Комунизъм и Християнството е м/у Земята - Дявола и Слънцето Исус Христос❗️😂🤣
16:55 01.08.2026
15 Сатана Z
Жълтопаветниците на Петрохан
16:55 01.08.2026
16 Само този д.в разваля
16:55 01.08.2026
17 „ЧОВЕК ОТ НАРОДА”
До коментар #2 от "Янко":ОЛЕ ..АНТОН...ГОВОРИТЕЛЯ И ОН ЛИ😱
16:56 01.08.2026
18 Да бе
До коментар #6 от "Любопитен":верно че го няма.
16:57 01.08.2026
19 Хмм
16:58 01.08.2026
20 НЯМА МУ НИЩО
До коментар #6 от "Любопитен":ООО ТОЙ Е ТАМ
ОЩЕ ОТ ВРЕМЕТО НА ...ДЕДО БЛАГОЙ👍
16:58 01.08.2026
21 Запомнете кои ограбиха труда на цял
16:58 01.08.2026
22 Точен сте
До коментар #3 от "И Йотова е там от БСП":След като снощи любимия ни сайт факти публикува изявлението на лидера на обединената извън парламентарна опозиция Станислав Трифонов ( Слави Трифонов) председател на ИТН че лицето Румен Георгиев Радев е лицемер ,лъжец и крадец откраднал милиарди за 3 месеца заедно с олигарсите си ,преди малко лидера Трифонов е публикувал че "Радев не мисли за народа а за себе си и олигарсите си" и пита своите последователи ще го приемат ли за своя глас и водач да ги поведе да приключат с Румен Радев който излъга зловещо гражданите.
Коментиран от #26
17:01 01.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Рефер
17:14 01.08.2026
26 Така е Слави
До коментар #22 от "Точен сте":Още един генерал, участвал в издигането на Радев, се отказа от него в ефир и е готов да излезе срещу него и олигархията му
Ген. Димитър Шивиков подложи на остра критика премиера Радев
Преди един месец ген. Шивиков се обърна към премиера Радев с един „добронамерен съвет“ от човек, който „всеки ден съм сред хората и чувам и виждам техните проблеми, тегоби и желания“.
„Господин премиер, избирателите Ви дадоха огромен кредит на доверие, Вие лично спечелихте изборите, а не хората от листите и виждат във Вас човека, който е способен да направи най – после нещо, което да е в интерес на Отечеството и народа.
Но, вече почти месец след сформиране на правителството се забелязва отлив от подкрепата, дори сред яростните привърженици, защото посланията са противоречиви, за сега само декларативни и няма конкретни поне малки стъпки.
Знам, че ситуацията е трагична и тя изисква незабавни, смели и категорични решения и действия.
На първо място съберете цялата парламентарна група, прегледайте кой какъв специалист и в коя област е професионалист, след това дайте указания какво и как да говорят!
Недопустимо е да се изказват лица по теми, които им са чужди.
Говорите за замразяване на заплати и орязване на допълнителни разходи, а в същото време се увеличават заплатите.
В мрежите има видеа, в които Ваши знакови и финансово състоятелни депутати идват в парламента със служебен мерцедес, а същият депутат живее на две преки от парламента.
Надменността и елитарността сред
17:14 01.08.2026
27 тиквата съм
трупането на чекмеджета на ваш гръб дет ми ги изплащате
не е отживелица
и важното че нас чекмеджарите не ни питат де са париците ви
17:18 01.08.2026
28 Щом лъжат, зле са!
Коментиран от #34
17:20 01.08.2026
29 Чичо
17:21 01.08.2026
30 !!!?
Коментиран от #45
17:22 01.08.2026
31 заблуден народ баш кат поклонниците на
вместо тези хора да протестират защо няма разследване на кражбите на тиквите и затвор
и парите обратно в изпразнената хазна за по добър живот на населението
ми скандират празни лозунги за успокоение
17:23 01.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Демократ
17:26 01.08.2026
34 Ганчев
До коментар #28 от "Щом лъжат, зле са!":Жега е.Днес може да намалеят още.
17:27 01.08.2026
35 И още мисирки ООД
17:29 01.08.2026
36 Червени боклуци
17:31 01.08.2026
37 Статията
До коментар #12 от "Жал ми стана":Е като протокол от партийно събрание. Традиционно присъствали - тия и тия, кой се изказал и какво казал, гостите -поименно изброени
17:34 01.08.2026
38 Дзак
17:41 01.08.2026
39 Перо
17:42 01.08.2026
40 коми терористи
17:45 01.08.2026
41 Мюмюн
17:45 01.08.2026
42 Киру
17:46 01.08.2026
43 Киру
17:46 01.08.2026
44 Беере
17:48 01.08.2026
45 Анонимен
До коментар #30 от "!!!?":Все пак БСП се дистанцира от Радев. Корнелия не си направи добре сметката. Искаше да бъде Президент и я свалиха. Като говорим, че Радев насилил БСП, знаем ли как е станало това?
17:48 01.08.2026