Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в петък (13 март)

Спортът по ТВ в петък (13 март)

13 Март, 2026 10:10 528 0

  • програмата-
  • спортът по тв-
  • тв-
  • днес-
  • футбол-
  • ски скокове-
  • баскетбол

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в петък (13 март) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

12.00 Футбол: Купа на Азия, четвъртфинал, жени - Нова спорт

14.05 Колоездене: Тирено Адриатико, пети етап, мъже - Евроспорт 2

16.00 Биатлон: Световна купа в Отепяе, спринт, жени - Евроспорт 1

16.45 Футбол: Локомотив Пловдив – Септември София - Диема спорт

16.45 Колоездене: Париж Ница, шести етап, мъже - Евроспорт 2

17.40 Ски скокове: СК в в Осло, голяма шанца, мъже, квалификация - Евроспорт 1

19.00 Футбол: Локомотив София – Славия - Диема спорт

19.00 Голф: PGA тур, Шампионат на играчите, втори ден - Евроспорт 2

19.30 Футбол: Магдебург – Дармщад - Диема спорт 3

19.30 Футбол: Гройтер Фюрт – Елверсберг - Нова спорт

21.00 Баскетбол: Цървена звезда – Фенербахче - МАХ Спорт 2

21.30 Футбол: Борусия (М) – Санкт Паули - Диема спорт 3

21.30 Баскетбол: Барселона – Апоел Тел Авив - МАХ Спорт 1

21.45 Футбол: Торино – Парма - МАХ Спорт 3

21.45 Футбол: Марсилия – Оксер - Диема спорт

22.00 Футбол: Алавес – Виляреал - МАХ Спорт 4

22.00 Футбол: Рексъм – Соунси - Диема спорт 2

23.00 Бойни спортове: Кейдж Уориърс, галавечер в Манчестър - МАХ Спорт 2


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове