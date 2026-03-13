Спортът по ТВ в петък (13 март)

12.00 Футбол: Купа на Азия, четвъртфинал, жени - Нова спорт
14.05 Колоездене: Тирено Адриатико, пети етап, мъже - Евроспорт 2
16.00 Биатлон: Световна купа в Отепяе, спринт, жени - Евроспорт 1
16.45 Футбол: Локомотив Пловдив – Септември София - Диема спорт
16.45 Колоездене: Париж Ница, шести етап, мъже - Евроспорт 2
17.40 Ски скокове: СК в в Осло, голяма шанца, мъже, квалификация - Евроспорт 1
19.00 Футбол: Локомотив София – Славия - Диема спорт
19.00 Голф: PGA тур, Шампионат на играчите, втори ден - Евроспорт 2
19.30 Футбол: Магдебург – Дармщад - Диема спорт 3
19.30 Футбол: Гройтер Фюрт – Елверсберг - Нова спорт
21.00 Баскетбол: Цървена звезда – Фенербахче - МАХ Спорт 2
21.30 Футбол: Борусия (М) – Санкт Паули - Диема спорт 3
21.30 Баскетбол: Барселона – Апоел Тел Авив - МАХ Спорт 1
21.45 Футбол: Торино – Парма - МАХ Спорт 3
21.45 Футбол: Марсилия – Оксер - Диема спорт
22.00 Футбол: Алавес – Виляреал - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: Рексъм – Соунси - Диема спорт 2
23.00 Бойни спортове: Кейдж Уориърс, галавечер в Манчестър - МАХ Спорт 2
