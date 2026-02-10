Владимир Зографски: Това е провал!

Владимир Зографски беше крайно недоволен и разочарован от представянето си в състезанието на малката шанца в Предацо на олимпийския турнир по ски-скок от Олимпиадата в Милано-Кортина 2026.

32-годишният българин даде 32-и резултат в първия си опит и отпадна от надпреварата, тъй като за втория скок продължават само първите 30. Преди това той направи пробен скок, в който постигна 95.0 метра.

"Няма как да съм доволен при тези слаби скокове. Показах силни резултати по време на тренировката, във форма съм, всичко вървеше добре, но ето че двата най-слаби скока през сезона се получиха именно на Олимпийските игри", сподели Зографски.

"Вероятно е и психология. Всички чувстваме някакво напрежение, все пак са Олимпийски игри, но честно казано такива слаби скокове мисля, че никой не участваше. Като цяло малко прегорях и направих изключително слаб скок. Причината е изцяло в мен. Вината си е изцяло моя. Условията бяха прекрасни за скокове. По-добри от първата тренировка и вчера от втората", допълни олимпиецът.

"Като цяло днес имах някакви проблеми със симетрията и при пробния опит, и при първия скок. Това е нещо, което коства изключително много метри в полета и с такива проблеми няма как да се скочи далеч. При първия и при третия тренировъчен скок имах подобни, но след това изчистихме нещата и мислех, че всичко е отминало, но явно не е. Сега ще анализираме да видим къде и какво се случи. Неприятното е, че двата най-слаби скока се получиха именно на състезанието на олимпийските игри. Честно казано се чувствам в добра форма, сезонът вървеше добре, тренировките вървяха добре. Това е изцяло провал", каза българинът.

Зографски ще се надява да се представи по-добре в състезанието на голямата шанца на 14 февруари.