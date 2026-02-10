Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Владимир Зографски: Това е провал!
  Тема: Зимни олимпийски игри

Владимир Зографски: Това е провал!

10 Февруари, 2026 08:22 2 833 11

  • владимир зографски-
  • малката шанца -
  • предацо -
  • ски-скок -
  • олимпиадата -
  • милано-кортина 2026

32-годишният българин даде 32-и резултат в първия си опит на малката шанца

Владимир Зографски: Това е провал! - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Владимир Зографски беше крайно недоволен и разочарован от представянето си в състезанието на малката шанца в Предацо на олимпийския турнир по ски-скок от Олимпиадата в Милано-Кортина 2026.

32-годишният българин даде 32-и резултат в първия си опит и отпадна от надпреварата, тъй като за втория скок продължават само първите 30. Преди това той направи пробен скок, в който постигна 95.0 метра.

"Няма как да съм доволен при тези слаби скокове. Показах силни резултати по време на тренировката, във форма съм, всичко вървеше добре, но ето че двата най-слаби скока през сезона се получиха именно на Олимпийските игри", сподели Зографски.

"Вероятно е и психология. Всички чувстваме някакво напрежение, все пак са Олимпийски игри, но честно казано такива слаби скокове мисля, че никой не участваше. Като цяло малко прегорях и направих изключително слаб скок. Причината е изцяло в мен. Вината си е изцяло моя. Условията бяха прекрасни за скокове. По-добри от първата тренировка и вчера от втората", допълни олимпиецът.

"Като цяло днес имах някакви проблеми със симетрията и при пробния опит, и при първия скок. Това е нещо, което коства изключително много метри в полета и с такива проблеми няма как да се скочи далеч. При първия и при третия тренировъчен скок имах подобни, но след това изчистихме нещата и мислех, че всичко е отминало, но явно не е. Сега ще анализираме да видим къде и какво се случи. Неприятното е, че двата най-слаби скока се получиха именно на състезанието на олимпийските игри. Честно казано се чувствам в добра форма, сезонът вървеше добре, тренировките вървяха добре. Това е изцяло провал", каза българинът.

Зографски ще се надява да се представи по-добре в състезанието на голямата шанца на 14 февруари.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Йота се прибра

    11 3 Отговор
    време е и на останалите туристи

    08:24 10.02.2026

  • 2 Александър

    11 6 Отговор
    Много е лесно от канапето да даваме акъл, браво за участието и само напред!

    08:29 10.02.2026

  • 3 А стига бе..

    10 3 Отговор
    4 години подготовка и сефте… продължаваме напред🙈

    08:31 10.02.2026

  • 4 Пулев

    10 1 Отговор
    Продължаваме напред

    08:36 10.02.2026

  • 5 Мемфис

    12 6 Отговор
    Всеки ХИТЪР некадърник в БГ става спортист! Всички тези хрантутници цял живот получават много пари, скитат по света безплатно и получават незаслужени премии и охолен живот барабар с треньори, федерации и каква ли не още иZмет!

    Коментиран от #6

    08:36 10.02.2026

  • 6 нннн

    14 2 Отговор

    До коментар #5 от "Мемфис":

    Не е луд, който яде баницата....
    -Какво работиш?
    -Ритам топка.

    08:52 10.02.2026

  • 7 Нали?

    5 2 Отговор
    Нищо де, нали се разходи до Италия за наша сметка?!?

    09:34 10.02.2026

  • 8 провал, провал

    2 0 Отговор
    Ама защо не взе пример от тенис-асовете? Защо не си счупи очилата, защо не си хвърли каската у дерето?

    11:06 10.02.2026

  • 9 Тоя като ония от ,,Последният печели"!

    4 0 Отговор
    ,,Ама знаех въпросите,ама бях бавен с бутона...!"

    11:36 10.02.2026

  • 10 явер

    2 0 Отговор
    Спортистите ни са част от народа, все оправдания и то все едни и същи, болен съм, съдията, времето, не ми се получи, не очаквахме такова развирие на нещата, абе все нещо и някой ни е виновен

    11:39 10.02.2026

  • 11 бай Даньо

    0 0 Отговор
    Абе страшничко е да хвърчиш на високо и на дълго...Ама нали това правиш цял живот, готви се за Ол.игри, ред състезания, ии.. иведнъж да отпаднеш безславно. Ще те видим и на голямата шанца

    12:23 10.02.2026

